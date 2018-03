Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7e5e0a4-e19b-417c-8733-c1f087cbbb37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán migránsozza a miskolci romákat, de ez a tudósításban nincs benne.","shortLead":"Orbán migránsozza a miskolci romákat, de ez a tudósításban nincs benne.","id":"20180301_Az_Orban_interju_legdurvabb_resze_kimaradt_az_MTIbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7e5e0a4-e19b-417c-8733-c1f087cbbb37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b1e685-95f2-4fbb-99ee-4da9c10a6401","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Az_Orban_interju_legdurvabb_resze_kimaradt_az_MTIbol","timestamp":"2018. március. 01. 22:52","title":"Az Orbán-interjú legdurvább része kimaradt az MTI-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1f1c8e-7776-4fce-b135-b164aa34f4b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel kétszázezer használt autó ömlik be az országba minden évben. Nagyon mennek az átverések is. Íme két tipikus módszer.","shortLead":"Közel kétszázezer használt autó ömlik be az országba minden évben. Nagyon mennek az átverések is. Íme két tipikus...","id":"20180301_hasznalt_auto_atveresek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b1f1c8e-7776-4fce-b135-b164aa34f4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259c42fa-cf79-400e-b0f2-e80495df5cc9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180301_hasznalt_auto_atveresek","timestamp":"2018. március. 01. 09:41","title":"Ezekre a jelekre kéne nagyon odafigyelni, mielőtt átvernek használt autó vásárlásánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ezért 200-200 ezer forintot kell fizetnie az Együtt elnökének.","shortLead":"És ezért 200-200 ezer forintot kell fizetnie az Együtt elnökének.","id":"20180301_Jogeros_a_Fidesz_es_az_MTI_is_megragalmazta_Juhasz_Petert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fbb10e-c665-4b48-92bc-884b3794cdb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Jogeros_a_Fidesz_es_az_MTI_is_megragalmazta_Juhasz_Petert","timestamp":"2018. március. 01. 13:32","title":"Jogerős: a Fidesz és az MTI is megrágalmazta Juhász Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a0600e-191c-4bf0-bfdf-62a75882159a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkezdődött a fenntartható forrásból származó, cukornádból előállított műagyagból készült Lego-elemek gyártása. Az új, fenntartható ’’növényi’’ építőelemek olyan formákban fognak megjelenni, mint a levelek, bokrok és fák.","shortLead":"Megkezdődött a fenntartható forrásból származó, cukornádból előállított műagyagból készült Lego-elemek gyártása. Az új...","id":"20180301_lego_polietilen_cukornad","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2a0600e-191c-4bf0-bfdf-62a75882159a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6095e3-ade0-4967-880e-5da270b5de3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180301_lego_polietilen_cukornad","timestamp":"2018. március. 01. 21:03","title":"Újít a Lego, jönnek a cukornádból készülő kockák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3dfb4ee-0787-4961-b4d2-54b9df4181ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az első tíz olasz Aldi már most működik, de csak még az idén több mint 50 üzletet nyitna a cég Észak-Olaszországban.","shortLead":"Az első tíz olasz Aldi már most működik, de csak még az idén több mint 50 üzletet nyitna a cég Észak-Olaszországban.","id":"20180301_Olaszorszagot_is_meghoditana_az_Aldi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3dfb4ee-0787-4961-b4d2-54b9df4181ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1bcce3a-fd35-428b-96cf-a5c5abcb5149","keywords":null,"link":"/kkv/20180301_Olaszorszagot_is_meghoditana_az_Aldi","timestamp":"2018. március. 01. 10:23","title":"Olaszországot is meghódítaná az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac09f86-c4ca-462e-aea4-87abfafdcce6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mintha csak a Madarak című film egy jelenetét láthatnánk.","shortLead":"Mintha csak a Madarak című film egy jelenetét láthatnánk.","id":"20180301_kozlekedes_seregely_angliai_ut_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ac09f86-c4ca-462e-aea4-87abfafdcce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352139a3-3ed2-453e-bac0-aa8936568e89","keywords":null,"link":"/cegauto/20180301_kozlekedes_seregely_angliai_ut_video","timestamp":"2018. március. 01. 16:26","title":"Ijesztő és gyönyörű egyszerre: több ezer seregély zárt le egy angliai utat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017861af-fdd9-4f3f-8e90-7b1822f104a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leggazdagabbak sokkal jobban élnek, mint az Orbán-kormány hivatalba lépésekor, a legszegényebbek jövedelmének vásárlóereje pedig 15 százalékot vesztett értékéből 2010 óta.","shortLead":"A leggazdagabbak sokkal jobban élnek, mint az Orbán-kormány hivatalba lépésekor, a legszegényebbek jövedelmének...","id":"20180301_Egy_abran_mutatjuk_hogyan_kedvezett_a_gazdagoknak_a_Fidesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=017861af-fdd9-4f3f-8e90-7b1822f104a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011fc4dd-79a5-40ae-a209-8f27480a5374","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180301_Egy_abran_mutatjuk_hogyan_kedvezett_a_gazdagoknak_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 01. 12:16","title":"Egy ábrán mutatjuk, hogyan kedvezett a gazdagoknak a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c351a176-95fd-46da-b8bb-f2c1dacd4c75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csökkent ugyan a nem teljesítő hitelek aránya, ám ez nem annak köszönhető, hogy a lakosság jobban él vagy fegyelmezettebben fizet.","shortLead":"Csökkent ugyan a nem teljesítő hitelek aránya, ám ez nem annak köszönhető, hogy a lakosság jobban él vagy...","id":"20180301_Jelzaloghitelek_Magyarorszagon_a_felszin_alatt_tragikus_a_helyzet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c351a176-95fd-46da-b8bb-f2c1dacd4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050536f4-4d67-4999-9bc5-e9fc43d3d461","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180301_Jelzaloghitelek_Magyarorszagon_a_felszin_alatt_tragikus_a_helyzet","timestamp":"2018. március. 01. 10:46","title":"Jelzáloghitelek Magyarországon: a felszín alatt tragikus a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]