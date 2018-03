Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

De ez nem azt jelenti, hogy fölöttük áll. A színésznő interaktív és improvizatív színpadi szereplése után sokszor órákig pörög tovább. A színésznő interaktív és improvizatív színpadi szereplése után sokszor...","id":"20180301_Pokorny_Lia_Estenkent_kepes_vagyok_magammal_vinni_a_nezoket" "title":"Pokorny Lia: \"Esténként képes vagyok magammal vinni a nézőket\"","timestamp":"2018. március. 01. 11:55"

"description":"Tavaly a korábbiaknál is nagyobb összeg érkezett.","id":"20180301_Az_EU_bankja_is_onti_a_penzt_Magyarorszagra" "title":"Az EU bankja is önti a pénzt Magyarországra","timestamp":"2018. március. 01. 12:08" De legalább az utolsó pillanatban megoldották, hogy a város pénzéből üzemeltessék az arénát.","shortLead":"Hiába költöttek 15 milliárd forintot a szombathelyi stadionra, kiderült, hogy nem süti a gyepet eleget a nap, ezért nem...","id":"20180301_Nem_lehet_edzeni_a_15_milliardert_megepult_szombathelyi_stadionban" "title":"Nem lehet edzeni a 15 milliárdért megépült szombathelyi stadionban","timestamp":"2018. március. 01. 16:20" AR-15-ös volt az a karabély is, amellyel egy floridai iskolában lemészárolt egy ámokfutó 17 embert. "shortLead":"Az amerikai Világbéke és Egyesítés Szentélye nevű vallási szekta tagjai Pennsylvaniában gépfegyverekkel vettek részt...","id":"20180301_AR15os_gepkarabelyokkal_jarultak_isten_szine_ele_egy_amerikai_szekta_tagjai" "title":"AR-15-ös gépkarabélyokkal járultak isten színe elé egy amerikai szekta tagjai","timestamp":"2018. március. 01. 17:35"

"shortLead":"Azt pedig csak minden második megkérdezett tartja valószínűnek, hogy az MSZP–Párbeszéd közös lista megugorja...","id":"20180302_A_valasztok_majdnem_fele_nem_tudja_kinek_a_jeloltje_Karacsony_Gergely" "title":"A választók majdnem fele nem tudja, kinek a jelöltje Karácsony Gergely","timestamp":"2018. március. 02. 17:49"

"shortLead":"Rosszul bírják a hideget a BKV alig két éves elektromos buszai, csütörtökön kora délután csak 4 jármű közlekedett...","id":"20180301_Itt_a_hideg_a_keteves_elektromos_buszok_otode_jar_csak" "title":"Itt a hideg, a kétéves elektromos buszok ötöde jár csak a fővárosban","timestamp":"2018. március. 01. 15:15" Az ígéretek szerint az igénylés egyszerűbb és gyorsabb lesz, a lehetőség többek előtt nyílik meg. A Bankmonitor szakértői elemezték a változásokat a hvg.hu-nak. "shortLead":"Egy hónapos csúszással, de még a választások előtt módosul a családi otthonteremtési kedvezmény, a csok rendszere...","id":"20180301_Ilyen_volt_ilyen_lett_mutatunk_minden_reszlet_a_csok_uj_szabalyairol" "title":"Ilyen volt, ilyen lett, mutatunk minden részletet a csok új szabályairól","timestamp":"2018. március. 01. 10:55"

"shortLead":"A legtöbbek által használt mobilos operációs rendszer még azelőtt képes megmondani, mennyire gyors a nyílt wifin...","id":"20180302_android_oreo_nyilt_wifi_sebessege_internet_sebessege_kapcsolodas" "title":"Olyan funkció került az Androidba, amiért sokan a fél karjukat odaadnák","timestamp":"2018. március. 02. 08:03"