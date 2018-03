Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c351a176-95fd-46da-b8bb-f2c1dacd4c75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csökkent ugyan a nem teljesítő hitelek aránya, ám ez nem annak köszönhető, hogy a lakosság jobban él vagy fegyelmezettebben fizet.","shortLead":"Csökkent ugyan a nem teljesítő hitelek aránya, ám ez nem annak köszönhető, hogy a lakosság jobban él vagy...","id":"20180301_Jelzaloghitelek_Magyarorszagon_a_felszin_alatt_tragikus_a_helyzet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c351a176-95fd-46da-b8bb-f2c1dacd4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050536f4-4d67-4999-9bc5-e9fc43d3d461","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180301_Jelzaloghitelek_Magyarorszagon_a_felszin_alatt_tragikus_a_helyzet","timestamp":"2018. március. 01. 10:46","title":"Jelzáloghitelek Magyarországon: a felszín alatt tragikus a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df29f80-3b07-4418-a7d1-3288618cbfc1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szerkesztőségünknél jelentkezett a zuglói támadó újabb lehetséges áldozata, a rendőrség nyomoz.","shortLead":"Szerkesztőségünknél jelentkezett a zuglói támadó újabb lehetséges áldozata, a rendőrség nyomoz.","id":"20180302_Tobbeket_tamadhatott_meg_ugyanaz_a_ferfi_Zugloban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4df29f80-3b07-4418-a7d1-3288618cbfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b59c442-108c-4ad2-a928-1afcbff4f319","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Tobbeket_tamadhatott_meg_ugyanaz_a_ferfi_Zugloban","timestamp":"2018. március. 02. 16:45","title":"Több nőt is megtámadhatott ugyanaz a férfi Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e5e0a4-e19b-417c-8733-c1f087cbbb37","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán a Miskolc TV-nek adott interjújában sokat beszélt a borsodi megyeszékhelyről, hogy milyen veszélyben van a város a bevándorlás miatt, és hogy hogy szereti a diósgyőri focicsapatot. A hódmezővásárhelyi Fidesz-buktáról azt mondta: ez volt a \"riasztócsengő\". ","shortLead":"Orbán a Miskolc TV-nek adott interjújában sokat beszélt a borsodi megyeszékhelyről, hogy milyen veszélyben van a város...","id":"20180301_Orban_Pataky_Attila_lassan_megirhatja_a_Visszaterek_Miskolcra_cimu_slageret","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7e5e0a4-e19b-417c-8733-c1f087cbbb37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d26b0a-52aa-4c17-b7eb-4df36e1f1b9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Orban_Pataky_Attila_lassan_megirhatja_a_Visszaterek_Miskolcra_cimu_slageret","timestamp":"2018. március. 01. 19:21","title":"Orbán: \"Pataky Attila lassan megírhatja a Visszatérek Miskolcra című slágerét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f462fcae-2fe1-4861-8bf4-be87c765cf80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száz aláírást akart elcserélni száz másikért egy ismeretlen férfi, illetve az általa képviselt kamupárt a momentumosok aktivistáival Szigethalmon. Nem mentek bele, mint mondták, \"pont ezt a rendszert akarjuk leváltani\".","shortLead":"Száz aláírást akart elcserélni száz másikért egy ismeretlen férfi, illetve az általa képviselt kamupárt a momentumosok...","id":"20180301_Fulon_csipett_egy_kamupartot_a_Momentum","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f462fcae-2fe1-4861-8bf4-be87c765cf80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ede6c4-28d7-490f-90d3-c0049f98c977","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Fulon_csipett_egy_kamupartot_a_Momentum","timestamp":"2018. március. 01. 17:25","title":"Fülön csípett egy kamupártot a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ebdaea-58fb-43b0-ab46-a4398f572563","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ultrakonzervatív iszlám monarchiában a nyolcvanas évek elején zárták be a filmszínházakat. Az újranyitástól amos zt remélik, az serkenteni majd a gazdasági növekedést.","shortLead":"Az ultrakonzervatív iszlám monarchiában a nyolcvanas évek elején zárták be a filmszínházakat. Az újranyitástól amos zt...","id":"20180302_Olyan_dolog_tortenik_SzaudArabiaban_amire_40_eve_nem_volt_pelda_ujra_kinyitnak_a_mozik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54ebdaea-58fb-43b0-ab46-a4398f572563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c7af9a-2664-430d-9313-5f2c9ae05724","keywords":null,"link":"/vilag/20180302_Olyan_dolog_tortenik_SzaudArabiaban_amire_40_eve_nem_volt_pelda_ujra_kinyitnak_a_mozik","timestamp":"2018. március. 02. 05:09","title":"Olyan dolog történik Szaúd-Arábiában, amire 40 éve nem volt példa: újra kinyitnak a mozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f73b8-90f3-4027-bbbb-83eca5b4002e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nehéz ma elképzelni, de a Corvinnak egykoron nemcsak kereskedelmi, de építészeti szempontból is a csodájára jártak.","shortLead":"Nehéz ma elképzelni, de a Corvinnak egykoron nemcsak kereskedelmi, de építészeti szempontból is a csodájára jártak.","id":"20180302_xxx","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f73b8-90f3-4027-bbbb-83eca5b4002e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c0b59a-fe05-41f3-ab2b-a7f7b5f71ba6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180302_xxx","timestamp":"2018. március. 02. 11:36","title":"Csoda a Blahán – ez rejtőzik a Corvin Áruház rusnya borítása alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f209050-e46b-4ea2-8c1a-1667065addd1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Köntösben és pizsamában a \"szereposztó díványon\" ülő Harvey Weinsteint megformázó aranyszínű szobrot állított fel egy utcaművész Hollywoodban.\r

\r

","shortLead":"Köntösben és pizsamában a \"szereposztó díványon\" ülő Harvey Weinsteint megformázó aranyszínű szobrot állított fel...","id":"20180302_Szobrot_kapott_Harvey_Weinsteint_es_a_szereposzto_divanya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f209050-e46b-4ea2-8c1a-1667065addd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd4031e-61c4-49b6-9124-0debc73f4f64","keywords":null,"link":"/kultura/20180302_Szobrot_kapott_Harvey_Weinsteint_es_a_szereposzto_divanya","timestamp":"2018. március. 02. 14:58","title":"Szobrot kapott Harvey Weinstein és a szereposztó díványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107d25e9-1805-47ec-95a9-08ec3cb6c3ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg még nem látta a Stop ENSZ-kampányt.","shortLead":"Valószínűleg még nem látta a Stop ENSZ-kampányt.","id":"20180301_Navracsics_Na_ugye_nem_kell_a_sorosozas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=107d25e9-1805-47ec-95a9-08ec3cb6c3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246824af-e677-468a-b51f-09cd0a899c23","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Navracsics_Na_ugye_nem_kell_a_sorosozas","timestamp":"2018. március. 01. 12:04","title":"Navracsics: Na ugye, nem kell a sorosozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]