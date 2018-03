Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"013bc41a-97ff-4a6f-81b2-03eb7b930e3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Panasonic Toughbook 20-ba két akkumulátor is belefér, cserébe viszont meglehetősen sokat elkérnek érte.","shortLead":"A Panasonic Toughbook 20-ba két akkumulátor is belefér, cserébe viszont meglehetősen sokat elkérnek érte.","id":"20180301_panasonic_toughbook_laptop_uzemido","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=013bc41a-97ff-4a6f-81b2-03eb7b930e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417b269b-846a-4976-8cc5-6d7c97e8510d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180301_panasonic_toughbook_laptop_uzemido","timestamp":"2018. március. 01. 07:02","title":"Ha ön feltölti, utána 17 órán át bírja szuflával a Panasonic új laptopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52079dcd-7c80-4822-80e8-ee1e8cc9d392","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180301_Nana_hogy_DiCaprio_Oscarbeszedet_neztek_meg_eddig_a_legtobben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52079dcd-7c80-4822-80e8-ee1e8cc9d392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e30f1bf-9a2f-48a3-96b0-22a0e0919566","keywords":null,"link":"/kultura/20180301_Nana_hogy_DiCaprio_Oscarbeszedet_neztek_meg_eddig_a_legtobben","timestamp":"2018. március. 01. 14:28","title":"Naná, hogy DiCaprio Oscar-beszédét nézték meg eddig a legtöbben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae07ad86-38b7-499f-9bbf-53d07b6710e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A leginkább ajánlott autók mellett a legkevésbé ajánlottak listáját is összerakta a Consumer Reports.","shortLead":"A leginkább ajánlott autók mellett a legkevésbé ajánlottak listáját is összerakta a Consumer Reports.","id":"20180302_consumer_reports_rossz_autok_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae07ad86-38b7-499f-9bbf-53d07b6710e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a496590-0946-4804-9888-7e11b5992de9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180302_consumer_reports_rossz_autok_2018","timestamp":"2018. március. 02. 18:11","title":"Nem akárki mondja: ezeket az autókat messzire kerülje el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ff8736-5e8e-49a9-a543-0ce39f42fdc1","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hónapos csúszással, de még a választások előtt módosul a családi otthonteremtési kedvezmény, a csok rendszere. Az ígéretek szerint az igénylés egyszerűbb és gyorsabb lesz, a lehetőség többek előtt nyílik meg. A Bankmonitor szakértői elemezték a változásokat a hvg.hu-nak. ","shortLead":"Egy hónapos csúszással, de még a választások előtt módosul a családi otthonteremtési kedvezmény, a csok rendszere...","id":"20180301_Ilyen_volt_ilyen_lett_mutatunk_minden_reszlet_a_csok_uj_szabalyairol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47ff8736-5e8e-49a9-a543-0ce39f42fdc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5082841-e193-4f2c-8959-50844fee7fb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180301_Ilyen_volt_ilyen_lett_mutatunk_minden_reszlet_a_csok_uj_szabalyairol","timestamp":"2018. március. 01. 10:55","title":"Ilyen volt, ilyen lett, mutatunk minden részletet a csok új szabályairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f259ed64-2aae-457b-b80f-ef52a5541ffd","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Miután beszámoltunk arról, hogy egy keszthelyi gimnáziumban élő állatokat is boncoltak biológia szakkörön, a tankerület válaszolt kérdéseinkre az ügyben lefolytatott vizsgálat alapján. Az állami fenntartó szerint a szakkört vezető tanár elismerte, hogy \"néhány foglalkozáson\" nem a leadott pedagógiai munkaterv alapján járt el. Majd saját kérésére megszüntették tanári jogviszonyát, így valóban nem tanít már ","shortLead":"Miután beszámoltunk arról, hogy egy keszthelyi gimnáziumban élő állatokat is boncoltak biológia szakkörön, a tankerület...","id":"20180301_Boncolo_gimnazistak_A_tanar_elismerte_hogy_eltert_a_szakkor_munkatervetol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f259ed64-2aae-457b-b80f-ef52a5541ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d198766b-d203-4e30-a136-511ef19328fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Boncolo_gimnazistak_A_tanar_elismerte_hogy_eltert_a_szakkor_munkatervetol","timestamp":"2018. március. 01. 17:23","title":"Boncoló gimnazisták: A tanár elismerte, hogy eltért a szakkör munkatervétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba445fd-28c9-4346-9fc1-c734988e517e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megmutatták a Shaolin-szerzetesek egyik legnehezebben elsajátítható mutatványát a The Super Slow Show című, látványos, lassított videókat bemutató YouTube-csatornán. A videón azt a próbatételt mutatják be, amely során a szerzetes egy üvegtáblán dob át egy tűt, mintha csak dartsozna. A próbát akár tíz évig is eltarthat megtanulni.","shortLead":"Megmutatták a Shaolin-szerzetesek egyik legnehezebben elsajátítható mutatványát a The Super Slow Show című, látványos...","id":"20180301_Videora_vettek_ahogy_egy_Shaolinszerzetes_atdob_egy_tut_egy_uvegtablan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ba445fd-28c9-4346-9fc1-c734988e517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49aceb3-c36f-44ad-9f1c-5bfb359aba6e","keywords":null,"link":"/elet/20180301_Videora_vettek_ahogy_egy_Shaolinszerzetes_atdob_egy_tut_egy_uvegtablan","timestamp":"2018. március. 01. 10:50","title":"Parádés a videó, amelyen egy Shaolin-szerzetes tűvel tör át egy üveglapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06937427-1341-4d45-b48c-2a4f3b597c9f","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Kamasznak lenni olyan tapasztalat, amelyről mindannyiunknak van személyes narratívánk. Akár nehézségekkel teli és traumatikus, akár nosztalgikusan megszépített, e szakasz kikerülhetetlen része élettörténetünknek. Erre a gyermekkorból a felnőttkorba átvezető „tranzitidőszakra” és annak végtelenül sokféle, mégis univerzális élményeire fókuszál a Golden Boundaries című fotókiállítás. A kurátor, Oltai Kata különböző perspektívákból kívánja bemutatni a felnőtté válás útjait.","shortLead":"Kamasznak lenni olyan tapasztalat, amelyről mindannyiunknak van személyes narratívánk. Akár nehézségekkel teli és...","id":"20180302_A_valsag_romantikaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06937427-1341-4d45-b48c-2a4f3b597c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc3769b-0ca1-4f09-8d27-09bb41f73c72","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180302_A_valsag_romantikaja","timestamp":"2018. március. 02. 14:24","title":"A válság romantikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f98d32-b40b-4b0f-9bfb-efccaed854c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint két tucat szakember állítja: a mesterséges intelligencia kapcsán nem(csak) a lázadó robotoktól, de saját magunktól is félnünk kell. Egy tanulmányban foglalták össze, miért.","shortLead":"Több mint két tucat szakember állítja: a mesterséges intelligencia kapcsán nem(csak) a lázadó robotoktól, de saját...","id":"20180301_mesterseges_intelligencia_veszelyek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20f98d32-b40b-4b0f-9bfb-efccaed854c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d806e9-a7ad-4ae0-945d-c80b41c0a897","keywords":null,"link":"/tudomany/20180301_mesterseges_intelligencia_veszelyek","timestamp":"2018. március. 01. 09:03","title":"Ijesztő jóslat: már 5 éven belül komoly károkat okozhat a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]