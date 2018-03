Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3563fe38-da2c-49c8-82f4-4674718c5801","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szegedi autós nemcsak önmagára, de másokra is veszélyes volt.","shortLead":"A szegedi autós nemcsak önmagára, de másokra is veszélyes volt.","id":"20180302_szegedi_autos_teli_kozlekedes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3563fe38-da2c-49c8-82f4-4674718c5801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798bba5f-6b6f-4107-b8d6-17c0439b10c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180302_szegedi_autos_teli_kozlekedes","timestamp":"2018. március. 02. 14:31","title":"Fotó: úgy indult útnak a szegedi autós, hogy alig hiszünk a szemünknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df29f80-3b07-4418-a7d1-3288618cbfc1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szerkesztőségünknél jelentkezett a zuglói támadó újabb lehetséges áldozata, a rendőrség nyomoz.","shortLead":"Szerkesztőségünknél jelentkezett a zuglói támadó újabb lehetséges áldozata, a rendőrség nyomoz.","id":"20180302_Tobbeket_tamadhatott_meg_ugyanaz_a_ferfi_Zugloban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4df29f80-3b07-4418-a7d1-3288618cbfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b59c442-108c-4ad2-a928-1afcbff4f319","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Tobbeket_tamadhatott_meg_ugyanaz_a_ferfi_Zugloban","timestamp":"2018. március. 02. 16:45","title":"Több nőt is megtámadhatott ugyanaz a férfi Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7362f9d-369e-4283-a69b-b841189b073c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivárgott képek tanúskodnak arról, hogy a Fitbit a női vásárlók szívét hódítaná meg egy okosórával. A képeket elnézve, sokat merítettek az Apple Watch 3 dizájnjából.","shortLead":"Kiszivárgott képek tanúskodnak arról, hogy a Fitbit a női vásárlók szívét hódítaná meg egy okosórával. A képeket...","id":"20180302_noknek_keszit_okosorat_a_fitbit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7362f9d-369e-4283-a69b-b841189b073c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e0ab49-2f52-422f-828f-422b85ab1d41","keywords":null,"link":"/tudomany/20180302_noknek_keszit_okosorat_a_fitbit","timestamp":"2018. március. 02. 13:00","title":"Kiszivárgott: kifejezetten nőknek készít okosórát a Fitbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038e578a-6fc4-41b9-807b-ac43979040c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási a várakozás Magyarországon a Tesla bejövetelére. Legelnézőbb hozzáállással ezt szűrhetjük le abból a jelenségből, hogy néhány óra alatt tízezrével dőltek/dőlnek be az emberek a Facebookon meghirdetett \"nyereményjátéknak\".","shortLead":"Óriási a várakozás Magyarországon a Tesla bejövetelére. Legelnézőbb hozzáállással ezt szűrhetjük le abból...","id":"20180302_tesla_hungary_facebook_atveres_nyeremenyjatek_tesla_model_s_75d_fekete_sorsolas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=038e578a-6fc4-41b9-807b-ac43979040c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6885f62-2773-4d5c-ac72-b269ca46fb56","keywords":null,"link":"/tudomany/20180302_tesla_hungary_facebook_atveres_nyeremenyjatek_tesla_model_s_75d_fekete_sorsolas","timestamp":"2018. március. 02. 11:03","title":"Futótűzként terjed a Facebookon egy teslás átverés, már 55 ezer magyar dőlt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdf1cfe-620f-45b4-8147-c5ca384558e4","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"itthon","description":"Az érintett területeken tartós, több órás ónos eső várható. A csapadékmennyiség meghaladhatja az 1 millimétert.\r

