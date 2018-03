Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea8bedb8-e3dd-4505-a1de-809564418385","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamion alatt egy közel 6 méter mély folyó húzódik, és előfordult már, hogy beszakadt a jégpáncél.","shortLead":"A kamion alatt egy közel 6 méter mély folyó húzódik, és előfordult már, hogy beszakadt a jégpáncél.","id":"20180303_orosz_kamionos_sziberia_befagyott_folyo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea8bedb8-e3dd-4505-a1de-809564418385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e268ac-7767-4ad7-82fe-6774cec2f998","keywords":null,"link":"/cegauto/20180303_orosz_kamionos_sziberia_befagyott_folyo","timestamp":"2018. március. 03. 08:21","title":"-50 Celsius-fokban, a befagyott folyókon vezetnek az orosz kamionosok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de83ffb-5918-442f-9e59-fec8381f42b8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bő egy napjuk maradt a választáson indulni szándékozóknak, hogy összegyűjtsék az áprilisi országgyűlési képviselő-választáson induláshoz szükséges legalább 500 érvényes ajánlást.","shortLead":"Bő egy napjuk maradt a választáson indulni szándékozóknak, hogy összegyűjtsék az áprilisi országgyűlési...","id":"20180304_Valasztas_2018_mar_csak_egy_nap_van_alairasgyujtesre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3de83ffb-5918-442f-9e59-fec8381f42b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a88347-45fc-467b-8ce1-3e1d327a229e","keywords":null,"link":"/itthon/20180304_Valasztas_2018_mar_csak_egy_nap_van_alairasgyujtesre","timestamp":"2018. március. 04. 08:14","title":"Választás 2018: már csak egy nap van aláírásgyűjtésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedfd263-11a3-4a68-8dfa-5ba704cb39bb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négy héttel a jelentkezési határidő vége előtt már több mint 17,5 ezren vetették fel magukat a külképviseleti névjegyzékbe, közel kétszer annyian, mint 2014-ben.","shortLead":"Négy héttel a jelentkezési határidő vége előtt már több mint 17,5 ezren vetették fel magukat a külképviseleti...","id":"20180303_Dupla_erovel_A_kulfoldon_dolgozo_magyarok_soha_nem_latott_szamban_szavaznanak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eedfd263-11a3-4a68-8dfa-5ba704cb39bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e80416-7079-4f02-ae89-aa531683e82a","keywords":null,"link":"/itthon/20180303_Dupla_erovel_A_kulfoldon_dolgozo_magyarok_soha_nem_latott_szamban_szavaznanak","timestamp":"2018. március. 03. 10:07","title":"Dupla erővel: A külföldön dolgozó magyarok soha nem látott számban szavaznának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd162d3-d01c-4b91-9db3-a41e2fe3ef23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tóbiás rekorder abban, hogy rendszeresen legelsőként érkezik haza.","shortLead":"Tóbiás rekorder abban, hogy rendszeresen legelsőként érkezik haza.","id":"20180303_Megerkezett_Afrikabol_Tobias_a_golya_most_mar_a_tavasznak_is_jonnie_kell","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efd162d3-d01c-4b91-9db3-a41e2fe3ef23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9bc53be-40be-4e6d-bc3f-2b98d27d91d4","keywords":null,"link":"/elet/20180303_Megerkezett_Afrikabol_Tobias_a_golya_most_mar_a_tavasznak_is_jonnie_kell","timestamp":"2018. március. 03. 09:37","title":"Megérkezett Afrikából Tóbiás, a gólya, most már a tavasznak is jönnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49c59ec-4009-436d-8fb9-7664af8bff27","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Honnan jöttünk és hová tartunk? Az amerikai bestselleríró PowerPoint-prezentációba csomagolt új regénye az élet nagy kérdéseire keresi a választ.","shortLead":"Honnan jöttünk és hová tartunk? Az amerikai bestselleríró PowerPoint-prezentációba csomagolt új regénye az élet nagy...","id":"201809__dan_brown__eredet__pesti_szal__isteni_szikrak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b49c59ec-4009-436d-8fb9-7664af8bff27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ded74a8-79a9-439b-bcd4-c1287501b4bf","keywords":null,"link":"/kultura/201809__dan_brown__eredet__pesti_szal__isteni_szikrak","timestamp":"2018. március. 03. 15:00","title":"Dan Brown új regényének egyik szála a pesti bulinegyedbe vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fee9eea-431b-4001-9f42-1b831b2ed4bb","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"Gyakran nem érzi jól magát abban, ami körülveszi, nem szeret se hűbérúr lenni, se hűbéres. Ezért nem forgatott sokáig a rendszerváltás után, és ezért nem készít a jelenben játszódó filmet. HVG-portré Sándor Pál rendezőről.\r

","shortLead":"Gyakran nem érzi jól magát abban, ami körülveszi, nem szeret se hűbérúr lenni, se hűbéres. Ezért nem forgatott sokáig...","id":"201809_sandor_pal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fee9eea-431b-4001-9f42-1b831b2ed4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabf6b0a-8f55-4527-aaa0-914bf81d6f38","keywords":null,"link":"/kultura/201809_sandor_pal","timestamp":"2018. március. 03. 20:00","title":"Sándor Pál: \"Hiszek a hétköznapokkal küzdő, csodát teremtő ripacsokban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a27d9a-5cb0-459d-bb17-a143f0c7a027","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Old Car City egy 10 kilométeres ösvényt jelent az erdőben, ahol elképesztő dolgokat láthatnak az oda látogatók.","shortLead":"Az Old Car City egy 10 kilométeres ösvényt jelent az erdőben, ahol elképesztő dolgokat láthatnak az oda látogatók.","id":"20180304_old_car_city_regi_autok_varosa_roncstelep","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8a27d9a-5cb0-459d-bb17-a143f0c7a027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b7f863-3582-493d-902c-505587004b9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_old_car_city_regi_autok_varosa_roncstelep","timestamp":"2018. március. 04. 21:07","title":"A világ legszebb roncstelepétől elakad az ember szava – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b64e15a-b2aa-4ed7-8a5d-1d9d131170da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán országos rendőrfőkapitány közlése szerint elfogták a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székháza ellen kedden elkövetett támadás gyanúsítottjait.","shortLead":"Az ukrán országos rendőrfőkapitány közlése szerint elfogták a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári...","id":"20180304_Elfogtak_a_karpataljai_magyarok_szekhazanak_tamadoit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b64e15a-b2aa-4ed7-8a5d-1d9d131170da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f656d7-d2c8-4896-aa2a-4ed65534bf44","keywords":null,"link":"/vilag/20180304_Elfogtak_a_karpataljai_magyarok_szekhazanak_tamadoit","timestamp":"2018. március. 04. 18:33","title":"Elfogták a kárpátaljai magyarok székházának támadóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]