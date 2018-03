Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3de83ffb-5918-442f-9e59-fec8381f42b8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bő egy napjuk maradt a választáson indulni szándékozóknak, hogy összegyűjtsék az áprilisi országgyűlési képviselő-választáson induláshoz szükséges legalább 500 érvényes ajánlást.","shortLead":"Bő egy napjuk maradt a választáson indulni szándékozóknak, hogy összegyűjtsék az áprilisi országgyűlési...","id":"20180304_Valasztas_2018_mar_csak_egy_nap_van_alairasgyujtesre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3de83ffb-5918-442f-9e59-fec8381f42b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a88347-45fc-467b-8ce1-3e1d327a229e","keywords":null,"link":"/itthon/20180304_Valasztas_2018_mar_csak_egy_nap_van_alairasgyujtesre","timestamp":"2018. március. 04. 08:14","title":"Választás 2018: már csak egy nap van aláírásgyűjtésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d8a0ad-b64c-4bee-a34d-a14151557dc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autógyártók a tesztmodelleket egészen művészi módokon teszik felismerhetetlenné, hogy minél kevesebb látsszon a végleges formákból. Kit akarnak ezzel megvezetni?","shortLead":"Az autógyártók a tesztmodelleket egészen művészi módokon teszik felismerhetetlenné, hogy minél kevesebb látsszon...","id":"20180304_Meg_kipufogot_is_tettek_az_elektromos_Porschera_de_minek__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4d8a0ad-b64c-4bee-a34d-a14151557dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb3c4aa-a9c1-4dc9-b52a-9deda4c17863","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_Meg_kipufogot_is_tettek_az_elektromos_Porschera_de_minek__video","timestamp":"2018. március. 04. 23:13","title":"Ott virít a kipufogó az elektromos Porschén, de minek? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba22f4c0-3a13-4e4e-a408-28dc9540b2c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset még február 22-én történt, a feltételezett elkövetőről most adott ki a rendőrség egy gyenge minőségű képet.","shortLead":"Az eset még február 22-én történt, a feltételezett elkövetőről most adott ki a rendőrség egy gyenge minőségű képet.","id":"20180305_villamos_bantalmazas_korozes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba22f4c0-3a13-4e4e-a408-28dc9540b2c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ba34b9-1a79-4e2e-bcd3-3b5459a978d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_villamos_bantalmazas_korozes","timestamp":"2018. március. 05. 18:33","title":"Ez a férfi rúghatott fejbe egy idős utast a villamoson - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15ef8a1-47ba-4274-aa03-7f4a743b883f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A mai napig rendezetlen a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyházi státusza, ezért a MET közgyűlése úgy döntött, hogy az Európai Unió Miniszterek Tanácsához fordul.","shortLead":"A mai napig rendezetlen a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyházi státusza, ezért a MET közgyűlése...","id":"20180305_Ivanyi_Gabor_az_Europai_Unio_Tanacsahoz_fordul_mert_negy_eve_nem_kapjak_vissza_egyhazi_statuszukat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d15ef8a1-47ba-4274-aa03-7f4a743b883f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479cc076-2dc5-4f45-9a38-5931778d4351","keywords":null,"link":"/vilag/20180305_Ivanyi_Gabor_az_Europai_Unio_Tanacsahoz_fordul_mert_negy_eve_nem_kapjak_vissza_egyhazi_statuszukat","timestamp":"2018. március. 05. 09:25","title":"Iványi Gábor az Európai Unió Tanácsához fordul, mert négy éve nem kapják vissza egyházi státuszukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791263cb-a043-4fdc-8119-f61eee83b958","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr nem zavartatta magát, hogy a forgalommal szemben hajt az autópályán.","shortLead":"A sofőr nem zavartatta magát, hogy a forgalommal szemben hajt az autópályán.","id":"20180304_szlovakia_autopalya_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=791263cb-a043-4fdc-8119-f61eee83b958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a665971-5b41-479f-be24-c2ae886cda14","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_szlovakia_autopalya_video","timestamp":"2018. március. 04. 04:01","title":"Az autópálya alagútjában fordult meg a szlovák autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad63115-cbf7-4b87-ba37-7c6adb2b0ae5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Alig van alkalmazott, így lett jobb az ár-érték arány.","shortLead":"Alig van alkalmazott, így lett jobb az ár-érték arány.","id":"20180305_Budapesten_nyilt_meg_az_elso_europai_okoshotel__meg_a_szobakulcs_is_a_sajat_telefonunkban_lapul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ad63115-cbf7-4b87-ba37-7c6adb2b0ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03b06c9-b96f-4f5a-b894-7360ee6cae14","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180305_Budapesten_nyilt_meg_az_elso_europai_okoshotel__meg_a_szobakulcs_is_a_sajat_telefonunkban_lapul","timestamp":"2018. március. 05. 13:35","title":"Budapesten nyílt meg az első európai okoshotel – még a szobakulcs is a saját telefonunkban lapul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kijev már három éve nem vásárol orosz gázt.","shortLead":"Kijev már három éve nem vásárol orosz gázt.","id":"20180305_Megkezdte_a_Gazprom_a_szerzodesbontast_Ukrajnaval","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a45b5a-0b52-43cb-b51e-044f84c1d932","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180305_Megkezdte_a_Gazprom_a_szerzodesbontast_Ukrajnaval","timestamp":"2018. március. 05. 16:50","title":"Megkezdte a Gazprom a szerződésbontást Ukrajnával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fee9eea-431b-4001-9f42-1b831b2ed4bb","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"Gyakran nem érzi jól magát abban, ami körülveszi, nem szeret se hűbérúr lenni, se hűbéres. Ezért nem forgatott sokáig a rendszerváltás után, és ezért nem készít a jelenben játszódó filmet. HVG-portré Sándor Pál rendezőről.\r

","shortLead":"Gyakran nem érzi jól magát abban, ami körülveszi, nem szeret se hűbérúr lenni, se hűbéres. Ezért nem forgatott sokáig...","id":"201809_sandor_pal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fee9eea-431b-4001-9f42-1b831b2ed4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabf6b0a-8f55-4527-aaa0-914bf81d6f38","keywords":null,"link":"/kultura/201809_sandor_pal","timestamp":"2018. március. 03. 20:00","title":"Sándor Pál: \"Hiszek a hétköznapokkal küzdő, csodát teremtő ripacsokban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]