[{"available":true,"c_guid":"62e174cb-e652-46cd-8783-5521beb5bd56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sportkocsi, de az egyik népszerű sportág remek kiegészítő járműve lehet ez a menő kis villanyjárgány.","shortLead":"Nem sportkocsi, de az egyik népszerű sportág remek kiegészítő járműve lehet ez a menő kis villanyjárgány.","id":"20180305_70_a_vegsebessege_ennek_az_apro_elektromos_mercinek_ami_kozel_20_millioba_kerul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62e174cb-e652-46cd-8783-5521beb5bd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19458953-86e9-451f-b1a0-ed7093cbf31a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180305_70_a_vegsebessege_ennek_az_apro_elektromos_mercinek_ami_kozel_20_millioba_kerul","timestamp":"2018. március. 05. 11:25","title":"70 a végsebessége ennek az apró elektromos Mercinek, ami közel 20 millióba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049ae058-2a1f-4f87-a6d7-c6e9824863cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március 15-re hívta meg az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje a hódmezővásárhelyi győzőt, de Márki-Zay Péternek kikötései vannak.","shortLead":"Március 15-re hívta meg az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje a hódmezővásárhelyi győzőt, de Márki-Zay Péternek...","id":"20180305_Karacsony_megkereste_MarkiZayt_alljon_vele_egy_szinpadra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=049ae058-2a1f-4f87-a6d7-c6e9824863cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a17e68d-d237-48fe-bb32-8c6d52251c95","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Karacsony_megkereste_MarkiZayt_alljon_vele_egy_szinpadra","timestamp":"2018. március. 05. 10:24","title":"Karácsony megkereste Márki-Zayt, álljon vele egy színpadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da0ebcb-c464-4b59-8394-51ebd562e74d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most is kitűzőkkel nyilvánítanak véleményt a résztvevők.","shortLead":"Most is kitűzőkkel nyilvánítanak véleményt a résztvevők.","id":"20180304_Lesz_valami_fura_az_idei_Oscargala_ruhain","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1da0ebcb-c464-4b59-8394-51ebd562e74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd39403-cc9c-4b9d-bad9-98c138221dad","keywords":null,"link":"/kultura/20180304_Lesz_valami_fura_az_idei_Oscargala_ruhain","timestamp":"2018. március. 04. 07:40","title":"Lesz valami fura az idei Oscar-gála ruháin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c609c2a7-99dc-4ead-acc7-e8c94cf413ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Szeged Határrendészeti Kirendeltség járőre kevesebb mint tíz perc alatt megtalálta azt a gépkocsit, amit az osztrák hatóságok köröztek.","shortLead":"A Szeged Határrendészeti Kirendeltség járőre kevesebb mint tíz perc alatt megtalálta azt a gépkocsit, amit az osztrák...","id":"20180304_lopott_auto_rendor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c609c2a7-99dc-4ead-acc7-e8c94cf413ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e110eb-ef95-43ef-98a0-4a0d69f2655f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_lopott_auto_rendor","timestamp":"2018. március. 04. 06:41","title":"10 perc alatt megtalálták a szegedi rendőrök a lopott autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561e3498-54ad-4ef7-a590-82439075fd49","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros a mérkőzés elején vezetett, majd mégis kikapott a Diósgyőr vendégeként. 