[{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pest megyei 10-es egyéni választókerületben választási csalás jeleire bukkantak a képviselőjelölti aláírások ellenőrzésekor.","shortLead":"A Pest megyei 10-es egyéni választókerületben választási csalás jeleire bukkantak a képviselőjelölti aláírások...","id":"20180305_Halott_emberek_alairasaval_adtak_le_az_iveket_Monoron","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3129cd-a922-4a6f-aa0e-01c531c3f78b","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Halott_emberek_alairasaval_adtak_le_az_iveket_Monoron","timestamp":"2018. március. 05. 17:20","title":"Halott emberek aláírásával adták le az íveket Monoron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02680c9-3728-474d-9747-8855b4b26590","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Járőrszolgálat ellátása során lettek figyelmesek a főúton veszteglő autóra a baktalórántházi rendőrök.","shortLead":"Járőrszolgálat ellátása során lettek figyelmesek a főúton veszteglő autóra a baktalórántházi rendőrök.","id":"20180304_rendorseg_kerekcsere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b02680c9-3728-474d-9747-8855b4b26590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc594918-c5f1-4489-aa7c-cb7f476ff741","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_rendorseg_kerekcsere","timestamp":"2018. március. 04. 19:46","title":"A legnagyobb hidegben cseréltek kereket a rendőrök egy bajba jutott autósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61d2840-dc61-4f31-b9ed-7f47b45ed550","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fusno télen jöhet kapóra az autósoknak, ez elmúlt hetekben sokan vették volna hasznát.","shortLead":"A Fusno télen jöhet kapóra az autósoknak, ez elmúlt hetekben sokan vették volna hasznát.","id":"20180304_autos_kiegeszito_fusno_hokefe_jegkaparo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a61d2840-dc61-4f31-b9ed-7f47b45ed550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244bd372-6495-4b11-bb49-27270b7a6116","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_autos_kiegeszito_fusno_hokefe_jegkaparo","timestamp":"2018. március. 04. 17:06","title":"Csináltak egy szuper kiegészítőt, aminek minden autóban ott lenne a helye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad63115-cbf7-4b87-ba37-7c6adb2b0ae5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Alig van alkalmazott, így lett jobb az ár-érték arány.","shortLead":"Alig van alkalmazott, így lett jobb az ár-érték arány.","id":"20180305_Budapesten_nyilt_meg_az_elso_europai_okoshotel__meg_a_szobakulcs_is_a_sajat_telefonunkban_lapul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ad63115-cbf7-4b87-ba37-7c6adb2b0ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03b06c9-b96f-4f5a-b894-7360ee6cae14","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180305_Budapesten_nyilt_meg_az_elso_europai_okoshotel__meg_a_szobakulcs_is_a_sajat_telefonunkban_lapul","timestamp":"2018. március. 05. 13:35","title":"Budapesten nyílt meg az első európai okoshotel – még a szobakulcs is a saját telefonunkban lapul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5b919a-6ed9-4cbf-9212-e605378607af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az instagramozók eddig maximum üzenetek formájában kommunikálhattak egymással. Ez rövidesen megváltozhat, ugyanis két új funkció is kerül az appba, amelyek a felek közötti párbeszédet segítik.","shortLead":"Az instagramozók eddig maximum üzenetek formájában kommunikálhattak egymással. Ez rövidesen megváltozhat, ugyanis két...","id":"20180305_instagram_hanghivas_videohivas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad5b919a-6ed9-4cbf-9212-e605378607af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1883dd67-ac3b-4d6e-b0af-0405643d3f4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180305_instagram_hanghivas_videohivas","timestamp":"2018. március. 05. 07:02","title":"Önnek is van valami a telefonján, amivel hamarosan ingyen lehet majd telefonálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f469c9-3b21-49d1-9a52-ac208987fb66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg március 6-án, kedden kellett volna megkezdenie fogházbüntetését. ","shortLead":"Eredetileg március 6-án, kedden kellett volna megkezdenie fogházbüntetését. ","id":"20180305_egyelore_nem_vonul_bortonbe_gereb_agnes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00f469c9-3b21-49d1-9a52-ac208987fb66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce71c880-41de-4077-b671-3d8473521a2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_egyelore_nem_vonul_bortonbe_gereb_agnes","timestamp":"2018. március. 05. 16:44","title":"Egyelőre nem vonul börtönbe Geréb Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7b276c-cc08-4868-8fbf-83943abb06e5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az éremszerzés volt a célja, de saját bevallása szerint olyasmi egyáltalán nem járt a fejében, hogy az első magyar világbajnok atléta válhat belőle. Pedig így lett, Márton Anita sporttörténelmet írt vasárnap azzal, hogy világbajnoki címet szerzett a birminghami fedettpályás világbajnokságon, méghozzá országos csúccsal. ","shortLead":"Az éremszerzés volt a célja, de saját bevallása szerint olyasmi egyáltalán nem járt a fejében, hogy az első magyar...","id":"20180305_Olyasmi_nem_jart_a_fejemben_hogy_en_lennek_az_elso_magyar_vilagbajnok_atleta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e7b276c-cc08-4868-8fbf-83943abb06e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf74f534-1260-4db7-883c-e1d0786bb1dc","keywords":null,"link":"/sport/20180305_Olyasmi_nem_jart_a_fejemben_hogy_en_lennek_az_elso_magyar_vilagbajnok_atleta","timestamp":"2018. március. 05. 08:44","title":"\"Olyasmi nem járt a fejemben, hogy én lennék az első magyar világbajnok atléta\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b227f4e-7e39-4512-af98-619db9b96802","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véget ért a barcelonai MWC, de semmi pánik, egy sor tech-esemény van még előttünk ebben az évben. Például a Google I/O konferencia, amelyre kimentek az első meghívók.","shortLead":"Véget ért a barcelonai MWC, de semmi pánik, egy sor tech-esemény van még előttünk ebben az évben. Például a Google I/O...","id":"20180304_az_elso_jegyek_a_google_io_konferenciara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b227f4e-7e39-4512-af98-619db9b96802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f06050-5465-4369-ab15-a5a97a232862","keywords":null,"link":"/tudomany/20180304_az_elso_jegyek_a_google_io_konferenciara","timestamp":"2018. március. 04. 18:12","title":"Az első fecskék: vannak, akik már megkapták a jegyet a Google I/O konferenciájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]