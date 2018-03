Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c13d7a9-df92-47f9-baaf-0f543c36062c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a vadonatúj sportos luxuslimuzin azoknak készült, akik szerint 612 lóerő egyszerűen túl kevés. ","shortLead":"Ez a vadonatúj sportos luxuslimuzin azoknak készült, akik szerint 612 lóerő egyszerűen túl kevés. ","id":"20180305_szetveti_az_ero_800_loeros_mercedes_eosztaly_debutal_genfben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c13d7a9-df92-47f9-baaf-0f543c36062c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31baa3f-ef53-4ebb-9719-b433abdb7516","keywords":null,"link":"/cegauto/20180305_szetveti_az_ero_800_loeros_mercedes_eosztaly_debutal_genfben","timestamp":"2018. március. 05. 08:29","title":"Szétveti az erő: 800 lóerős Mercedes E-osztály debütál Genfben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d2e1b2-c582-40ba-9fa4-9d5158a32c4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan egy ügyes asszisztenssel bővül a Nemzetközi Űrállomás személyzete. Egy lebegő gömb alakú mesterséges intelligenciáról van szó.","shortLead":"Hamarosan egy ügyes asszisztenssel bővül a Nemzetközi Űrállomás személyzete. Egy lebegő gömb alakú mesterséges...","id":"20180306_cimon_repulo_mesterseges_intelligencia_kerul_a_nemzetkozi_urallomasra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1d2e1b2-c582-40ba-9fa4-9d5158a32c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02a2359-3b29-4638-a11a-9e5adc3e3e66","keywords":null,"link":"/tudomany/20180306_cimon_repulo_mesterseges_intelligencia_kerul_a_nemzetkozi_urallomasra","timestamp":"2018. március. 06. 13:00","title":"Repülő mesterséges intelligencia kerül a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f59d97-4df7-45bf-ad71-17418608bf64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Velünk élő történelem egy darabja az, ami most kezdett el terjedni a neten Simicska Lajosról.","shortLead":"Velünk élő történelem egy darabja az, ami most kezdett el terjedni a neten Simicska Lajosról.","id":"20180305_Simicska_1994ben_meg_arra_panaszkodott_milyen_nehez_a_Fidesz_gazdasagi_vezetojenek_lenni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1f59d97-4df7-45bf-ad71-17418608bf64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338a3aba-46bb-42d5-b0a4-1c07304b2e58","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Simicska_1994ben_meg_arra_panaszkodott_milyen_nehez_a_Fidesz_gazdasagi_vezetojenek_lenni","timestamp":"2018. március. 05. 09:55","title":"Simicska 1994-ben még arra panaszkodott, milyen nehéz a Fidesz gazdasági vezetőjének lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d307d9d-ecb1-433f-be71-d753dbf84af8","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az utóbbi pár hónapban mélyebbre ástam magam a bántalmazások és traumák világába, mint egy átlag civil. Tavaly kezdtem el analitikusan orientált terápiába járni, akkor esett le, mennyi traumám van nekem is. Olyanok, amelyek létezéséről addig nem is tudtam, mert a jelenlétük teljesen természetesnek tűnt. ","shortLead":"Az utóbbi pár hónapban mélyebbre ástam magam a bántalmazások és traumák világába, mint egy átlag civil. Tavaly kezdtem...","id":"20180304_Bihari_Viktoria_a_terapian_esett_le_mennyi_traumat_cipelek_en_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d307d9d-ecb1-433f-be71-d753dbf84af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b74c3b-e6ec-418b-80a5-a162924e9269","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180304_Bihari_Viktoria_a_terapian_esett_le_mennyi_traumat_cipelek_en_is","timestamp":"2018. március. 04. 20:15","title":"Bihari Viktória: A terápián esett le, mennyi traumát cipelek én is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2822365a-5120-468f-9807-f7813423a664","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Kisbéri Rendőrkapitányság egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást egy 42 éves helyi lakos ellen.","shortLead":"A Kisbéri Rendőrkapitányság egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat...","id":"20180306_lopott_auto_opel_kisber","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2822365a-5120-468f-9807-f7813423a664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d9cb75-b960-47b4-8667-a42dea0b7ac3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180306_lopott_auto_opel_kisber","timestamp":"2018. március. 06. 15:36","title":"Trükközni akartak az autóval Kisbéren – nem jött be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b509e4e4-ada8-48a5-b5f5-5330c335148e","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Magyarországon a GDP arányában kb. 1,5 százalék az innovációs célú költés – ez a fele a 2020-ra tervbe vett uniós átlagelvárásnak. Sokkal kevesebben veszik igénybe a vállalati K+F kedvezményeket, mint ahányan ténylegesen megtehetnék.","shortLead":"Magyarországon a GDP arányában kb. 1,5 százalék az innovációs célú költés – ez a fele a 2020-ra tervbe vett uniós...","id":"20180306_Oriasi_penzt_buknak_mert_nem_eleg_bevallalosak_a_kkvk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b509e4e4-ada8-48a5-b5f5-5330c335148e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5660ce-af2a-4247-b0e8-35718dabc687","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180306_Oriasi_penzt_buknak_mert_nem_eleg_bevallalosak_a_kkvk","timestamp":"2018. március. 06. 11:54","title":"Óriási pénzt buknak, mert nem elég bevállalósak a kkv-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d4456b0-dbaf-46b1-939d-208ae945d041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 17 megyében és 43 körzetben gyűjtött elég aláírást a jelöltindításhoz. ","shortLead":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 17 megyében és 43 körzetben gyűjtött elég aláírást a jelöltindításhoz. ","id":"20180304_Remakekel_unnepelte_jeloltjei_alairasgyujteset_a_kutyapart","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d4456b0-dbaf-46b1-939d-208ae945d041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8f070a-7238-468d-b75a-af3f2f73211d","keywords":null,"link":"/itthon/20180304_Remakekel_unnepelte_jeloltjei_alairasgyujteset_a_kutyapart","timestamp":"2018. március. 04. 20:32","title":"Remake-kel ünnepelte jelöltjei aláírásgyűjtését a kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70832291-7a2b-414f-90f3-8c966873d76a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntés szerint az, hogy a lapnak szinte minden egyes oldalán megjelenik Németh Szilárd neve, fényképe, a róla szóló bulvárba hajló tudósítás önmagában elegendő a választói akarat befolyásolására. ","shortLead":"A döntés szerint az, hogy a lapnak szinte minden egyes oldalán megjelenik Németh Szilárd neve, fényképe, a róla szóló...","id":"20180306_A_Kuria_elgancsolta_a_lapot_amelyik_gatlastalanul_sok_Nemeth_Szilarddal_volt_tele","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70832291-7a2b-414f-90f3-8c966873d76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55208986-5248-449c-ad14-174d1cf2ba92","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_A_Kuria_elgancsolta_a_lapot_amelyik_gatlastalanul_sok_Nemeth_Szilarddal_volt_tele","timestamp":"2018. március. 06. 17:58","title":"A Kúria elgáncsolta a lapot, amelyik gátlástalanul sok Németh Szilárddal volt tele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]