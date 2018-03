Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8610c3f-9dd7-4a56-8598-39abd1b9fd0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Jó fél órán át nem jártak a 4-6-os villamosok egy szakaszon. ","shortLead":"Jó fél órán át nem jártak a 4-6-os villamosok egy szakaszon. ","id":"20180305_baleset_benitotta_meg_a_legforgalmasabb_fovarosi_villamosvonalat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8610c3f-9dd7-4a56-8598-39abd1b9fd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95e253b-e611-4b0e-b7b2-8433c223219b","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180305_baleset_benitotta_meg_a_legforgalmasabb_fovarosi_villamosvonalat","timestamp":"2018. március. 05. 17:08","title":"Baleset bénította meg a legforgalmasabb fővárosi villamosvonalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden túlzás nélkül meghökkentő mélységekbe jutott ma az Origo nevű kézműves propagandaportál. Ha úgy gondolta, tudja, hogy kire fog szavazni április 8-án, várjon még egy kicsit: Zuckerbergék még csak most kezdik a kampányt.","shortLead":"Minden túlzás nélkül meghökkentő mélységekbe jutott ma az Origo nevű kézműves propagandaportál. Ha úgy gondolta, tudja...","id":"20180306_facebook_hirdetes_origo_valasztasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8871fae7-1838-4c24-8b2b-5446cbb42ac0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180306_facebook_hirdetes_origo_valasztasok","timestamp":"2018. március. 06. 16:33","title":"Szürreális ámokfutás az Origónál: \"A Facebook aktívan be kíván szállni a hazai választási kampányba\" és nem tárgyal a Fidesszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn délelőtt 11-kor országszerte szirénapróbát tartanak. ","shortLead":"Hétfőn délelőtt 11-kor országszerte szirénapróbát tartanak. ","id":"20180305_Ne_ijedjen_meg_csak_a_katasztrofavedelem_tart_szirenaprobat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c49013a-d591-449f-85bf-a3487e935d35","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Ne_ijedjen_meg_csak_a_katasztrofavedelem_tart_szirenaprobat","timestamp":"2018. március. 05. 10:58","title":"Ne ijedjen meg, csak a katasztrófavédelem tart szirénapróbát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c6f64a-6fae-49ab-a18d-3867d72aafa7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már megint kezdik vészesen nagyra fújni az ingatlanlufit, a bankok azonban megmenthetik a piacot a rendszeres értékbecsléssel. A következő hónapokban etikailag és szakmailag is megmérettetnek.","shortLead":"Már megint kezdik vészesen nagyra fújni az ingatlanlufit, a bankok azonban megmenthetik a piacot a rendszeres...","id":"20180305_Veszesen_no_az_ingatlanlufit__most_megmutathatjak_a_bankok_mit_tanultak_2008bol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10c6f64a-6fae-49ab-a18d-3867d72aafa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b966fd-8098-4354-a235-06fcc88631b1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180305_Veszesen_no_az_ingatlanlufit__most_megmutathatjak_a_bankok_mit_tanultak_2008bol","timestamp":"2018. március. 05. 10:33","title":"Vészesen nő az ingatlanlufi – most megmutathatják a bankok, mit tanultak 2008-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Védelmébe vette a kanadai dolgozók és az érintett iparágak érdekeit Justin Trudeau kanadai kormányfő abban a telefonbeszélgetésben, amelyet Donald Trump amerikai elnökkel folytatott hétfőn este az acél és az alumínium amerikai importjára bevezetni tervezett amerikai vámokról.","shortLead":"Védelmébe vette a kanadai dolgozók és az érintett iparágak érdekeit Justin Trudeau kanadai kormányfő abban...","id":"20180306_trump_trudeau_vedovamok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1c77af-c176-403a-877f-9a38201e17c8","keywords":null,"link":"/vilag/20180306_trump_trudeau_vedovamok","timestamp":"2018. március. 06. 05:57","title":"Tovább izmozik a védővámok miatt Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b53acd-6482-469e-87cb-75817e2b9cb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A városban az Elios közreműködésével elvégzett közvilágítás-korszerűsítéssel kapcsolatos iratokat foglalhatott le a rendőrség a váci önkormányzatnál.","shortLead":"A városban az Elios közreműködésével elvégzett közvilágítás-korszerűsítéssel kapcsolatos iratokat foglalhatott le...","id":"20180306_elios_iratokat_foglalhattak_le_vacon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78b53acd-6482-469e-87cb-75817e2b9cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7dd14e9-14f1-4f7d-8d1c-40dbe53f72b9","keywords":null,"link":"/kkv/20180306_elios_iratokat_foglalhattak_le_vacon","timestamp":"2018. március. 06. 06:48","title":"Elios-iratokat foglalhattak le Vácon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kijev már három éve nem vásárol orosz gázt.","shortLead":"Kijev már három éve nem vásárol orosz gázt.","id":"20180305_Megkezdte_a_Gazprom_a_szerzodesbontast_Ukrajnaval","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a45b5a-0b52-43cb-b51e-044f84c1d932","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180305_Megkezdte_a_Gazprom_a_szerzodesbontast_Ukrajnaval","timestamp":"2018. március. 05. 16:50","title":"Megkezdte a Gazprom a szerződésbontást Ukrajnával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10bc168-abc5-46e7-8d02-964f64f6b785","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Chilei alkotás győzte le a Testről és lélekről című filmet. A Dunkirk három díjat nyert, a nagy esélyesnek tartott Három óriásplakát Ebbing határában viszont alulmaradt a legjobb film kategóriájában. Az eseménytelen gálán téma volt Trump és a #metoo is. ","shortLead":"Chilei alkotás győzte le a Testről és lélekről című filmet. A Dunkirk három díjat nyert, a nagy esélyesnek tartott...","id":"20180305_Lesze_ujabb_magyar_Oscar_Kovesse_velunk_a_galat_percrol_percre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d10bc168-abc5-46e7-8d02-964f64f6b785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb9ed4a-f002-4a16-bd0b-7a37b8bc8758","keywords":null,"link":"/kultura/20180305_Lesze_ujabb_magyar_Oscar_Kovesse_velunk_a_galat_percrol_percre","timestamp":"2018. március. 05. 01:06","title":"Nincs újabb magyar Oscar, A víz érintése lett a legjobb film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]