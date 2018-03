Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8a27d9a-5cb0-459d-bb17-a143f0c7a027","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Old Car City egy 10 kilométeres ösvényt jelent az erdőben, ahol elképesztő dolgokat láthatnak az oda látogatók.","shortLead":"Az Old Car City egy 10 kilométeres ösvényt jelent az erdőben, ahol elképesztő dolgokat láthatnak az oda látogatók.","id":"20180304_old_car_city_regi_autok_varosa_roncstelep","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8a27d9a-5cb0-459d-bb17-a143f0c7a027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b7f863-3582-493d-902c-505587004b9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_old_car_city_regi_autok_varosa_roncstelep","timestamp":"2018. március. 04. 21:07","title":"A világ legszebb roncstelepétől elakad az ember szava – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24096529-ff21-4ccc-a256-916cdd7a372d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A Műértő 2011-ben publikálta első alkalommal a hazai művészeti színtér ötven legbefolyásosabbnak ítélt szereplőjének listáját, a Magyar Power 50-et, melynek kialakításában a legismertebb hasonló nemzetközi projekt, az ArtReview idén 16. alkalommal kiadott Power 100-as rangsorának készítésében alkalmazott gyakorlatot követtük.","shortLead":"A Műértő 2011-ben publikálta első alkalommal a hazai művészeti színtér ötven legbefolyásosabbnak ítélt szereplőjének...","id":"20180304_Magyar_Power_50__A_Muerto_magyar_erosorrendje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24096529-ff21-4ccc-a256-916cdd7a372d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eddad19-b012-4945-a190-ef4d2b80b302","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180304_Magyar_Power_50__A_Muerto_magyar_erosorrendje","timestamp":"2018. március. 04. 14:17","title":"Magyar Power 50 - A Műértő magyar erősorrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951edffb-129d-4177-9535-cff4ef5a857d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Konferencia lesz éppen, de nem biztos.","shortLead":"Konferencia lesz éppen, de nem biztos.","id":"20180305_Lemondtak_Alfoldi_talkshowjat_Zalaegerszegen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=951edffb-129d-4177-9535-cff4ef5a857d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7113fe-ae3f-4878-8078-0d9265c65528","keywords":null,"link":"/kultura/20180305_Lemondtak_Alfoldi_talkshowjat_Zalaegerszegen","timestamp":"2018. március. 05. 18:46","title":"Lemondták Alföldi talkshow-ját Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5521644-69c1-47ae-b004-db5b41bf668a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másfél évtized után lecserélik a mára több ponton is sebezhetővé vált WPA2-es wifibiztonsági protokollt. Az új technológiát már az idén bevezethetik, pár éven belül, a régi routerek elöregedésével és cseréjével mindenkihez eljut.","shortLead":"Másfél évtized után lecserélik a mára több ponton is sebezhetővé vált WPA2-es wifibiztonsági protokollt. Az új...","id":"20180305_wifi_biztonsagi_protokoll_titkositas_szabvany_wpa3","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5521644-69c1-47ae-b004-db5b41bf668a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ac9535-b41f-48d1-97a3-b9a598f498c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180305_wifi_biztonsagi_protokoll_titkositas_szabvany_wpa3","timestamp":"2018. március. 05. 08:03","title":"Wifit használ otthon? 15 év után változás jön bele, ami mindenkit érinteni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f59d97-4df7-45bf-ad71-17418608bf64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Velünk élő történelem egy darabja az, ami most kezdett el terjedni a neten Simicska Lajosról.","shortLead":"Velünk élő történelem egy darabja az, ami most kezdett el terjedni a neten Simicska Lajosról.","id":"20180305_Simicska_1994ben_meg_arra_panaszkodott_milyen_nehez_a_Fidesz_gazdasagi_vezetojenek_lenni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1f59d97-4df7-45bf-ad71-17418608bf64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338a3aba-46bb-42d5-b0a4-1c07304b2e58","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Simicska_1994ben_meg_arra_panaszkodott_milyen_nehez_a_Fidesz_gazdasagi_vezetojenek_lenni","timestamp":"2018. március. 05. 09:55","title":"Simicska 1994-ben még arra panaszkodott, milyen nehéz a Fidesz gazdasági vezetőjének lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63522804-941c-4b2d-904f-b5a51d326a5d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Földtől 700 fényévnyire lévő nagy, forró exobolygó légkörében a Hubble és a Spitzer űrteleszkópok segítségével tették a felfedezést a NASA kutatói.","shortLead":"A Földtől 700 fényévnyire lévő nagy, forró exobolygó légkörében a Hubble és a Spitzer űrteleszkópok segítségével tették...","id":"20180305_viz_nyomaira_bukkantak_egy_naprendszeren_kivuli_bolygon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63522804-941c-4b2d-904f-b5a51d326a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0bb334-362e-48b7-888f-d0fe1044dd98","keywords":null,"link":"/tudomany/20180305_viz_nyomaira_bukkantak_egy_naprendszeren_kivuli_bolygon","timestamp":"2018. március. 05. 19:13","title":"Víz nyomaira bukkantak egy Naprendszeren kívüli bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7cd848-16df-43eb-bd07-42a737d11d38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azonnal hatalmas rendőri erő vonult fel a helyszínen.","shortLead":"Azonnal hatalmas rendőri erő vonult fel a helyszínen.","id":"20180304_baleset_buckingham_palota","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad7cd848-16df-43eb-bd07-42a737d11d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25d6a2d-836a-4048-b4a6-f07f6ce12358","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_baleset_buckingham_palota","timestamp":"2018. március. 04. 11:25","title":"Videó: autó hajtott a Buckingham-palota kerítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fadf763-829e-4131-85ed-f7d56872065b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ukrán szaki a BMW-ből egy Mercedes-Benz SLR McLarent akart faragni.","shortLead":"Az ukrán szaki a BMW-ből egy Mercedes-Benz SLR McLarent akart faragni.","id":"20180304_tuning_bmw_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fadf763-829e-4131-85ed-f7d56872065b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0ca3cf-5f1c-4587-bf6e-4f843e8ddcee","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_tuning_bmw_video","timestamp":"2018. március. 04. 20:36","title":"Ilyen szörnyű BMW-tuningot még soha nem láttunk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]