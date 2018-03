Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e325c860-40a1-40b2-9cb0-0821a235ef04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dmitrij Rogozin orosz miniszterelnök-helyettes korlátozta eddig nyilvános közösségi médium-oldalainak az elérhetőségét, miután azzal vádolták őt, hogy pozíciójával visszaélve segítette rokonát egy többmillió dolláros állami megrendelés megnyerésében.","shortLead":"Dmitrij Rogozin orosz miniszterelnök-helyettes korlátozta eddig nyilvános közösségi médium-oldalainak az elérhetőségét...","id":"20180307_Miert_tunteti_el_unokaoccset_az_orosz_miniszterelnokhelyettes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e325c860-40a1-40b2-9cb0-0821a235ef04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90972489-72e8-48a1-911c-fc78ba06753e","keywords":null,"link":"/vilag/20180307_Miert_tunteti_el_unokaoccset_az_orosz_miniszterelnokhelyettes","timestamp":"2018. március. 07. 12:56","title":"Miért tünteti el unokaöccsét az orosz miniszterelnök-helyettes?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Helyszíni bírságot vezetnek be az illetlen gesztusok, füttyögés és obszcén megjegyzések büntetésére – jelentette be kedden Benjamin Griveaux kormányszóvivő.","shortLead":"Helyszíni bírságot vezetnek be az illetlen gesztusok, füttyögés és obszcén megjegyzések büntetésére – jelentette be...","id":"20180306_90_eurora_buntetik_a_futtyogoket_franciaorszagvan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc74df98-2285-4fe5-97b7-457c7591c35d","keywords":null,"link":"/vilag/20180306_90_eurora_buntetik_a_futtyogoket_franciaorszagvan","timestamp":"2018. március. 06. 11:03","title":"90 euróra büntetik a füttyögőket Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951edffb-129d-4177-9535-cff4ef5a857d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Konferencia lesz éppen, de nem biztos.","shortLead":"Konferencia lesz éppen, de nem biztos.","id":"20180305_Lemondtak_Alfoldi_talkshowjat_Zalaegerszegen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=951edffb-129d-4177-9535-cff4ef5a857d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7113fe-ae3f-4878-8078-0d9265c65528","keywords":null,"link":"/kultura/20180305_Lemondtak_Alfoldi_talkshowjat_Zalaegerszegen","timestamp":"2018. március. 05. 18:46","title":"Lemondták Alföldi talkshow-ját Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513f6767-d00f-411a-ae62-6da309075150","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes szerint \"napokon belül\" nyilvánvalóvá válik, hogy nem lesz több hódmezővásárhelyi példa. ","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes szerint \"napokon belül\" nyilvánvalóvá válik, hogy nem lesz több hódmezővásárhelyi példa. ","id":"20180307_Kampanyhiba__igy_ertekelte_Semjen_a_hodmezovasarhelyi_buktat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=513f6767-d00f-411a-ae62-6da309075150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba8e1e7-ecdc-4387-b6bc-5199734519b5","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Kampanyhiba__igy_ertekelte_Semjen_a_hodmezovasarhelyi_buktat","timestamp":"2018. március. 07. 08:59","title":"\"Kampányhiba\" – így értékelte Semjén a hódmezővásárhelyi buktát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386152e0-307a-45c3-9719-3bc9ba9f9ba9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vér és tej fogyasztását javasolta a hosszú élethez legutóbbi kampányfilmjében a fideszes miniszter, de táplálkozástudományi szakemberek szerint jobban tesszük, ha inkább tartózkodunk az ilyesfajta diétától.","shortLead":"Vér és tej fogyasztását javasolta a hosszú élethez legutóbbi kampányfilmjében a fideszes miniszter, de...","id":"20180306_A_szakertok_szerint_inkabb_ne_kovessuk_Kosa_Lajos_tejesveres_dietajat_mert_nagyon_karos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=386152e0-307a-45c3-9719-3bc9ba9f9ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b62ecc-544f-48d8-8330-0bbbb249fdd6","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_A_szakertok_szerint_inkabb_ne_kovessuk_Kosa_Lajos_tejesveres_dietajat_mert_nagyon_karos","timestamp":"2018. március. 06. 20:10","title":"A szakértők szerint inkább ne kövessük Kósa Lajos tejes-véres diétáját, mert nagyon káros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b4b842-3d03-4733-be40-7cf5b0ac743a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiválóan sikerült fénykép elkészítésében sokat segíthetnek a legújabb csúcsmobilok, de ne gondoljuk, hogy egy drága kamerás mobil garanciát jelent a jó fotókra. Azokhoz ugyanis elengedhetetlen az emberi tényező is.","shortLead":"Egy kiválóan sikerült fénykép elkészítésében sokat segíthetnek a legújabb csúcsmobilok, de ne gondoljuk, hogy egy drága...","id":"20180306_mobilfotozas_tippek_fenykepezes_telefonnal_tanacsok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81b4b842-3d03-4733-be40-7cf5b0ac743a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b2413b-d8b1-4d23-ab7d-0a75ec010f35","keywords":null,"link":"/tudomany/20180306_mobilfotozas_tippek_fenykepezes_telefonnal_tanacsok","timestamp":"2018. március. 06. 12:03","title":"Jobb képeket lőne mobillal? Ne csak a telefonját cserélje le, ami igazán fontos, az a szemlélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dcb2d8d-7add-494f-b29b-b1477f4f6679","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarország legnagyobb turisztikai vállalata lesz a Konzum Nyrt.","shortLead":"Magyarország legnagyobb turisztikai vállalata lesz a Konzum Nyrt.","id":"20180307_Meg_a_valasztasok_elott_bevasarol_a_Balatonnal_Meszaros_Lorinc_cege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dcb2d8d-7add-494f-b29b-b1477f4f6679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7744d980-d8ce-4c6e-969d-a07078636f8e","keywords":null,"link":"/kkv/20180307_Meg_a_valasztasok_elott_bevasarol_a_Balatonnal_Meszaros_Lorinc_cege","timestamp":"2018. március. 07. 15:59","title":"Még a választások előtt bevásárol a Balatonnál Mészáros Lőrinc cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975e3643-be93-41ec-a7fb-35576fd6943b","c_author":"Csurja Zsolt","category":"enesacegem","description":"A cégek már nemcsak jó fizetéssel, hanem számtalan extra szolgáltatással igyekeznek magukhoz csábítani a megfelelő munkaerőt. A jelentkezők pedig a hazai munkaerőhiány miatt válogathatnak a jobbnál jobb ajánlatok közül. ","shortLead":"A cégek már nemcsak jó fizetéssel, hanem számtalan extra szolgáltatással igyekeznek magukhoz csábítani a megfelelő...","id":"20180307_A_munkaerocsabitas_trukkjei_bolcsode_orvos_naptej_es_legkondicionalt_oltozo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=975e3643-be93-41ec-a7fb-35576fd6943b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e48f88-7e3f-483a-990c-46a0bc4fd124","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180307_A_munkaerocsabitas_trukkjei_bolcsode_orvos_naptej_es_legkondicionalt_oltozo","timestamp":"2018. március. 07. 18:15","title":"A munkaerő-csábítás trükkjei: bölcsőde, orvos, naptej és hűtött öltöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]