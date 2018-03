Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit hatóságok már többet tudnak arról a szerről, amellyel ismeretlen tettesek megmérgezték az orosz származású brit-orosz kettősügynököt, Szergej Szkripalt és lányát, Juliját.\r

","shortLead":"A brit hatóságok már többet tudnak arról a szerről, amellyel ismeretlen tettesek megmérgezték az orosz származású...","id":"20180307_Brit_kemugy__a_hatosagok_megtalaltak_a_mergezeshez_hasznalt_szert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54dfcd5d-eaa3-4bd6-a040-df6ed3478122","keywords":null,"link":"/vilag/20180307_Brit_kemugy__a_hatosagok_megtalaltak_a_mergezeshez_hasznalt_szert","timestamp":"2018. március. 07. 15:03","title":"Brit kémügy – a hatóságok megtalálták a mérgezéshez használt szert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3fbdb5-9b4e-4cba-8fad-59f9480f57e3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már a Hertha szurkolói boltjában is kapható a kultikus szürke melegítőnadrág.","shortLead":"Már a Hertha szurkolói boltjában is kapható a kultikus szürke melegítőnadrág.","id":"20180306_kiraly_mackoban_feszithetnek_eztan_a_berliniek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f3fbdb5-9b4e-4cba-8fad-59f9480f57e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d535a0c-4bd3-4d18-8dc6-3a6a6df048da","keywords":null,"link":"/sport/20180306_kiraly_mackoban_feszithetnek_eztan_a_berliniek","timestamp":"2018. március. 06. 11:35","title":"Király-mackóban feszíthetnek eztán a berliniek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0bfc22-a347-473d-a5bb-df49f486fbec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemrég még azt hallhattuk, nincs nagy jelentősége az aranytartaléknak, ma már azzal büszkélkedik az MNB, hogy hazahozták az egészet Londonból. Jól nézhet ki a képeken, ahogy magyar fegyveresek őrzik az MNB aranytartalékát, de számít-e, hogy itt van az aranyunk?","shortLead":"Nemrég még azt hallhattuk, nincs nagy jelentősége az aranytartaléknak, ma már azzal büszkélkedik az MNB...","id":"20180306_Vane_ertelme_annak_hogy_Matolcsy_hazahozta_a_nemzet_aranyat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e0bfc22-a347-473d-a5bb-df49f486fbec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f122fb5b-9f7a-4b11-b5e1-11410f371376","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180306_Vane_ertelme_annak_hogy_Matolcsy_hazahozta_a_nemzet_aranyat","timestamp":"2018. március. 06. 16:40","title":"Van-e értelme annak, hogy Matolcsy hazahozta a nemzet aranyát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0fe288-b068-429b-8067-7fba2cc21f92","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvo XC40 a nemzetközi autós szakújságírókhoz hasonlóan a magyar ítészeket is alaposan meggyőzte.","shortLead":"A Volvo XC40 a nemzetközi autós szakújságírókhoz hasonlóan a magyar ítészeket is alaposan meggyőzte.","id":"20180307_a_magyarokat_is_lenyugozte_a_2018as_ev_autoja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e0fe288-b068-429b-8067-7fba2cc21f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe36d84a-77d5-4793-a703-256f7159fb2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180307_a_magyarokat_is_lenyugozte_a_2018as_ev_autoja","timestamp":"2018. március. 07. 08:21","title":"A magyarokat is teljesen lenyűgözte a 2018-as év autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c88985-dd24-4085-85a5-4561adde4706","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kiderült, hogy még több adóssága van, mint amit eddig tudni lehetett. ","shortLead":"Kiderült, hogy még több adóssága van, mint amit eddig tudni lehetett. ","id":"20180307_Senki_nem_veszi_meg_Weinstein_eladosodott_vallalatat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48c88985-dd24-4085-85a5-4561adde4706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdfaa8c7-69fd-4812-8c02-107dd40c6174","keywords":null,"link":"/kkv/20180307_Senki_nem_veszi_meg_Weinstein_eladosodott_vallalatat","timestamp":"2018. március. 07. 11:15","title":"Senki nem veszi meg Weinstein eladósodott vállalatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e232a-4a7e-41a5-a3b0-0f40aef1deca","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Kreatív indokkal venne gyártelepet a XVI. kerület: nehogy migránsok legyenek ott. A sajtótájékoztató végén a helyi nyugdíjasok összecsaptak az Együtt képviselőjével.","shortLead":"Kreatív indokkal venne gyártelepet a XVI. kerület: nehogy migránsok legyenek ott. A sajtótájékoztató végén a helyi...","id":"20180306_Megvasarolna_az_Ikarusgyartelepet_az_onkormanyzat_nehogy_migransok_keruljenek_oda","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=522e232a-4a7e-41a5-a3b0-0f40aef1deca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab68e135-af4e-407a-9053-5f733ba2899d","keywords":null,"link":"/kkv/20180306_Megvasarolna_az_Ikarusgyartelepet_az_onkormanyzat_nehogy_migransok_keruljenek_oda","timestamp":"2018. március. 06. 15:04","title":"Megvásárolná az Ikarus-gyártelepet az önkormányzat, nehogy migránsok kerüljenek oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d5ca24-ccf9-47ee-a748-043b0ed323ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte az filmakadémia egy zaklatót díjazott.","shortLead":"Szerinte az filmakadémia egy zaklatót díjazott.","id":"20180306_Gary_Oldman_volt_felesegenek_nagyon_nem_tetszik_hogy_a_szinesz_Oscart_nyert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5d5ca24-ccf9-47ee-a748-043b0ed323ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a5df38-f93a-4129-93b1-c344b862a587","keywords":null,"link":"/elet/20180306_Gary_Oldman_volt_felesegenek_nagyon_nem_tetszik_hogy_a_szinesz_Oscart_nyert","timestamp":"2018. március. 06. 07:33","title":"Gary Oldman volt feleségének nagyon nem tetszik, hogy a színész Oscart nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74fa523-f3d9-4c7b-9c5f-d53e6ba815ea","c_author":"Telekom","category":"brandcontent","description":"Ajándékgyűjtés nélkülöző gyerekeknek angyalként, egy innovatív magyar falu, melynek fejlesztéseit egy nagyváros is megirigyelné, és egy weboldal, ami által nem idegenek lakhatnak egymás mellett, hanem a szomszédok valóban jóbarátok lehetnek. Három alulról jövő kezdeményezés, ami a digitalizáció erejével teszi szebbé az emberek életét – és a világot.","shortLead":"Ajándékgyűjtés nélkülöző gyerekeknek angyalként, egy innovatív magyar falu, melynek fejlesztéseit egy nagyváros is...","id":"20180305_Angyalkak_joszomszedok_es_egy_digitalis_falu","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f74fa523-f3d9-4c7b-9c5f-d53e6ba815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1224f7-7725-48da-91be-ceb3d3a1e77f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180305_Angyalkak_joszomszedok_es_egy_digitalis_falu","timestamp":"2018. március. 06. 07:03","title":"Angyalkák, jószomszédok és egy digitális falu – Mintaszerű közösségépítés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]