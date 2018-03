Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b5974f7-6466-435d-9a9b-e1913ccbfa0b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ezt javasolta az Idősek Tanácsa a kormánynak a közelgő ünnepekre való tekintettel. Bíznak abban, hogy a kormány támogatja a javaslatukat – a tanács tagja egyébként nem lehet olyan, akit a kormány nem akar.","shortLead":"Ezt javasolta az Idősek Tanácsa a kormánynak a közelgő ünnepekre való tekintettel. Bíznak abban, hogy a kormány...","id":"20180306_erzsebet_utalvanyt_kapnak_husvetra_a_nyugdijasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b5974f7-6466-435d-9a9b-e1913ccbfa0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148957eb-31c0-450b-8f9f-e0f1c6b29ff8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180306_erzsebet_utalvanyt_kapnak_husvetra_a_nyugdijasok","timestamp":"2018. március. 06. 12:41","title":"Nem a választásra, hanem a húsvétra hivatkozva kaphatnak Erzsébet-utalványt a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcce925-4de9-4f63-bad7-adb12c15b4df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180307_Itt_egy_becsi_slager_Lazar_miniszternek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfcce925-4de9-4f63-bad7-adb12c15b4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca72169-f57f-42ee-951a-e9c441b5bed2","keywords":null,"link":"/kultura/20180307_Itt_egy_becsi_slager_Lazar_miniszternek","timestamp":"2018. március. 07. 15:26","title":"Itt egy bécsi sláger Lázár miniszternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.baleset","description":"Konténerszállítóval ütközött össze egy személyautó, lezárták az érintett útszakaszt.","shortLead":"Konténerszállítóval ütközött össze egy személyautó, lezárták az érintett útszakaszt.","id":"20180307_Baleset_miatt_teljes_utlezaras_Szentendre_fele","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c77bda2-35c2-41d9-a048-39edbc10b6f1","keywords":null,"link":"/itthon.baleset/20180307_Baleset_miatt_teljes_utlezaras_Szentendre_fele","timestamp":"2018. március. 07. 16:45","title":"Baleset miatt teljes útlezárás Szentendre felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden túlzás nélkül meghökkentő mélységekbe jutott ma az Origo nevű kézműves propagandaportál. Ha úgy gondolta, tudja, hogy kire fog szavazni április 8-án, várjon még egy kicsit: Zuckerbergék még csak most kezdik a kampányt.","shortLead":"Minden túlzás nélkül meghökkentő mélységekbe jutott ma az Origo nevű kézműves propagandaportál. Ha úgy gondolta, tudja...","id":"20180306_facebook_hirdetes_origo_valasztasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8871fae7-1838-4c24-8b2b-5446cbb42ac0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180306_facebook_hirdetes_origo_valasztasok","timestamp":"2018. március. 06. 16:33","title":"Szürreális ámokfutás az Origónál: \"A Facebook aktívan be kíván szállni a hazai választási kampányba\" és nem tárgyal a Fidesszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bf32ae-17e9-4051-ac1d-c46a3b4efd5b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Alzheimer-kór kutatásáért ítélték oda négy tudósnak idén az idegtudomány legjelentősebb elismerését, az egymillió euróval (312 millió forint) járó Agy-díjat – jelentette a BBC.","shortLead":"Az Alzheimer-kór kutatásáért ítélték oda négy tudósnak idén az idegtudomány legjelentősebb elismerését, az egymillió...","id":"20180307_idegtudomany_agy_dij_2018_alzheimer_demencia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2bf32ae-17e9-4051-ac1d-c46a3b4efd5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b27fac-3e78-41fe-baac-7539581e03d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180307_idegtudomany_agy_dij_2018_alzheimer_demencia","timestamp":"2018. március. 07. 21:03","title":"Kiosztották az Agy-díjat: ezek a tudósok már kezdik kapiskálni, mi okozza a demenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fe6628-3241-4c37-b8b7-b8795946f111","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mi a helyzet a megapixel-háborúval? Meddig szaporodnak még a mobilokba szerelt kamerák? És javítható még a képminőség? Ezekre a kérdésekre keresünk válaszokat, avagy belepillantunk egy kicsit a kamerás mobilok üveggömbjébe.","shortLead":"Mi a helyzet a megapixel-háborúval? Meddig szaporodnak még a mobilokba szerelt kamerák? És javítható még a képminőség...","id":"20180307_kameras_mobilok_jovoje_fejlodesi_lehetosegek_okostelefon_kamera_funkciok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5fe6628-3241-4c37-b8b7-b8795946f111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3127f097-27af-4caa-b045-6fea3b38dde0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180307_kameras_mobilok_jovoje_fejlodesi_lehetosegek_okostelefon_kamera_funkciok","timestamp":"2018. március. 07. 12:03","title":"Óriásit téved, ha azt hiszi, hogy a következő telefonjában nem lesz még sokkal jobb a kamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a15a90-6c01-465e-85d6-9740f98ea5ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A templom tetőszerkezetének kijavítása, a cserepek újrarendezése a cél, de korszerű világítással, elektromos hálózattal és fűtésrendszerrel is ellátják a templomot.","shortLead":"A templom tetőszerkezetének kijavítása, a cserepek újrarendezése a cél, de korszerű világítással, elektromos hálózattal...","id":"20180307_Harom_evre_bezar_a_kolozsvari_Szent_Mihalytemplom","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07a15a90-6c01-465e-85d6-9740f98ea5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710052ff-b6f1-44d3-ad6b-ce38ae87ce98","keywords":null,"link":"/elet/20180307_Harom_evre_bezar_a_kolozsvari_Szent_Mihalytemplom","timestamp":"2018. március. 07. 16:59","title":"Három évre bezár a kolozsvári Szent Mihály-templom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815df8ad-c9ac-4a48-9869-72b948e6401b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég egyértelmű: a hawaii pizzát.","shortLead":"Elég egyértelmű: a hawaii pizzát.","id":"20180306_Mi_az_amit_a_legnagyobb_panikban_sem_vennenek_meg_az_emberek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=815df8ad-c9ac-4a48-9869-72b948e6401b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c97cad-0a1e-4443-a7d0-cdf219877632","keywords":null,"link":"/elet/20180306_Mi_az_amit_a_legnagyobb_panikban_sem_vennenek_meg_az_emberek","timestamp":"2018. március. 06. 11:30","title":"Mi az, amit a legnagyobb pánikban sem vennének meg az emberek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]