Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1374f3a2-a4ca-4378-ac92-5499b3ac426f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ausztráliai férfi gyufával és rovarirtó szprével akarta kiirtani a házában rejtőzködő csótányokat. Nem lett jó vége.","shortLead":"Egy ausztráliai férfi gyufával és rovarirtó szprével akarta kiirtani a házában rejtőzködő csótányokat. Nem lett jó vége.","id":"20180308_Igy_irtanak_ok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1374f3a2-a4ca-4378-ac92-5499b3ac426f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b84a39-1b77-4e20-8574-2d1597ef8808","keywords":null,"link":"/vilag/20180308_Igy_irtanak_ok","timestamp":"2018. március. 08. 09:17","title":"Így irtanak ők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a3feec-5fdb-4588-99c9-0b57398b395b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közmunkások szakszervezete szerint \"a bűnbánó maffiózó alakítás nem Oscar-díjat, hanem bilincset érdemel\". ","shortLead":"A közmunkások szakszervezete szerint \"a bűnbánó maffiózó alakítás nem Oscar-díjat, hanem bilincset érdemel\". ","id":"20180308_Elkuldjuk_a_francba_Lazar_Janost__a_kozmunkasok_nem_kernek_Lazarfele_bocsanatkeresebol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92a3feec-5fdb-4588-99c9-0b57398b395b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482b5d27-68e4-459e-8329-2dd531dfd72e","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_Elkuldjuk_a_francba_Lazar_Janost__a_kozmunkasok_nem_kernek_Lazarfele_bocsanatkeresebol","timestamp":"2018. március. 08. 09:45","title":"\"Elküldjük a francba Lázár Jánost\" – a közmunkások nem kérnek a Lázár-féle bocsánatkéréséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98f34ca-adc9-4ec6-a1f1-73b412e2aa04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kellenek az igazi példaképek!","shortLead":"Kellenek az igazi példaképek!","id":"20180307_Jonnek_a_valodi_nokrol_mintazott_Barbiebabak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e98f34ca-adc9-4ec6-a1f1-73b412e2aa04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37623925-de9d-4f43-a153-22dda20d2397","keywords":null,"link":"/elet/20180307_Jonnek_a_valodi_nokrol_mintazott_Barbiebabak","timestamp":"2018. március. 07. 15:25","title":"Jönnek a valódi nőkről mintázott Barbie-babák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De ettől még borús, helyenként esős idő lesz. ","shortLead":"De ettől még borús, helyenként esős idő lesz. ","id":"20180308_20_fok_is_lehet_a_hetvegen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c44f7db-a528-4a36-b2b2-e34a8016e365","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_20_fok_is_lehet_a_hetvegen","timestamp":"2018. március. 08. 15:23","title":"20 fok is lehet a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21645006-167d-4ccc-9b63-682744ba02ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Abe Sinzo japán miniszterelnök szerint könnyen elképzelhető, Észak-Korea csupán azért mutat hajlandóságot arra, hogy tárgyalásokat kezdjen nukleáris és rakétaprogramjáról, hogy ezzel is időt nyerjen atomprogramja megvalósításához.","shortLead":"Abe Sinzo japán miniszterelnök szerint könnyen elképzelhető, Észak-Korea csupán azért mutat hajlandóságot arra...","id":"20180308_Japan_szerint_EszakKorea_csak_idot_akar_nyerni_es_folytatna_atomprogramjat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21645006-167d-4ccc-9b63-682744ba02ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1288b9-463f-4934-81ae-dc90c5535b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20180308_Japan_szerint_EszakKorea_csak_idot_akar_nyerni_es_folytatna_atomprogramjat","timestamp":"2018. március. 08. 08:42","title":"Japán szerint Észak-Korea csak időt akar nyerni, és folytatná atomprogramját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c291b1-d4b6-46f8-ae3d-313f35207004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter Bécs \"egyik régi, nagyhírű\" kerületéből jelentkezett döbbent hangvételű videóval. A videót a miniszter szerint a Facebook törölte, Lázár várja, hogy visszaállítsák azt.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter Bécs \"egyik régi, nagyhírű\" kerületéből jelentkezett döbbent hangvételű...","id":"20180307_Lazar_oldalarol_eltunt_a_migransozo_becsi_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9c291b1-d4b6-46f8-ae3d-313f35207004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1c5abe-6380-49c5-95e4-0773a5542bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Lazar_oldalarol_eltunt_a_migransozo_becsi_video","timestamp":"2018. március. 07. 10:27","title":"Lázár állítja, a Facebook törölte a bécsi migránsozó videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b490cee-c7f3-40f8-ad78-86477173d4d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a bajor sportkocsival egyszerre akár négy személy is nagyon gyorsan és élvezetesen eljuthat A-ból B-be.","shortLead":"Ezzel a bajor sportkocsival egyszerre akár négy személy is nagyon gyorsan és élvezetesen eljuthat A-ból B-be.","id":"20180307_itt_a_bmw_m8_gran_coupe_negy_ajto_es_650_loero","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b490cee-c7f3-40f8-ad78-86477173d4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc1d859-1ceb-434e-9bf5-26af37e9c789","keywords":null,"link":"/cegauto/20180307_itt_a_bmw_m8_gran_coupe_negy_ajto_es_650_loero","timestamp":"2018. március. 07. 10:21","title":"Itt a BMW M8 Gran Coupé: négy ajtó és 650 lóerő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60f767a-fcdd-4fd9-9224-4fabaea7fa5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel egy évig tartó tesztelés után végre elérhetővé tette több mint másfél évtizedes múlttal rendelkező Sims játékának legújabb, kifejezetten mobileszközökre szánt változatát az Electronic Arts. The Sims Mobile nem okoz meglepetést, küllemében is teljesen olyan lett, akárcsak népszerű PC-s megfelelője. És a legjobb: ingyen van.","shortLead":"Közel egy évig tartó tesztelés után végre elérhetővé tette több mint másfél évtizedes múlttal rendelkező Sims játékának...","id":"20180308_the_sims_mobile_jatek_letoltes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a60f767a-fcdd-4fd9-9224-4fabaea7fa5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dd5054-3001-4415-9cde-8f7e81d2f79e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180308_the_sims_mobile_jatek_letoltes","timestamp":"2018. március. 08. 20:13","title":"Itt az új Sims játék, ingyen letöltheti a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]