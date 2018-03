Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae81b7c8-4dbe-42af-bdb3-1eb814cc1c02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik legnagyobb háttérintézmény építése a Magyar Nemzet szerint akár egyéves csúszásban is lehet. A Szépművészeti Múzeum azt ígérte: tartják a határidőt.","shortLead":"Az egyik legnagyobb háttérintézmény építése a Magyar Nemzet szerint akár egyéves csúszásban is lehet. A Szépművészeti...","id":"20180308_Csuszhat_a_Liget_projekt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae81b7c8-4dbe-42af-bdb3-1eb814cc1c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d865b5f-97d6-46eb-8de6-9d6ee3091cca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180308_Csuszhat_a_Liget_projekt","timestamp":"2018. március. 08. 07:27","title":"Csúszhat a Liget projekt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180308_A_Figyelo_levezette_a_SorosCezgledytengelyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597f397a-7afd-411a-b4ab-7533b94ee9d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_A_Figyelo_levezette_a_SorosCezgledytengelyt","timestamp":"2018. március. 08. 10:09","title":"A Figyelő levezette a Soros–Czeglédy-tengelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu újabb részleteket bemutató írása szerint politikai támogatással és a pályázatokba való beavatkozással előkészített Elios-győzelmek alapozták meg a cég nemzetközi terjeszkedését.","shortLead":"A 24.hu újabb részleteket bemutató írása szerint politikai támogatással és a pályázatokba való beavatkozással...","id":"20180307_Politikai_hatszel_is_kellett_az_Eliosnak_hogy_kulfoldon_tarolni_tudjon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ba4fa1-eb98-4452-8a77-7e2d82e8ba3a","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Politikai_hatszel_is_kellett_az_Eliosnak_hogy_kulfoldon_tarolni_tudjon","timestamp":"2018. március. 07. 17:23","title":"Politikai hátszél is kellett az Eliosnak, hogy külföldön tarolni tudjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87da1e74-9f7c-4614-aa88-22eb69405796","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarországi helyzet nem is a legrosszabb az EU-n belül - derül ki az Eurostat adataiból.","shortLead":"A magyarországi helyzet nem is a legrosszabb az EU-n belül - derül ki az Eurostat adataiból.","id":"20180307_Ennyivel_keresnek_kevesebbet_a_magyar_nok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87da1e74-9f7c-4614-aa88-22eb69405796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa6e312-0ae2-4ce8-b8ac-ddd43cfa326d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180307_Ennyivel_keresnek_kevesebbet_a_magyar_nok","timestamp":"2018. március. 07. 14:10","title":"Ennyivel keresnek kevesebbet a magyar nők a férfiaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46a4b60-dea8-40ec-865b-d2b9b9c0bfa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János videóüzenetben is reklamált amiatt, hogy a Facebook leszedte a bécsi migránsozós videóját.","shortLead":"Lázár János videóüzenetben is reklamált amiatt, hogy a Facebook leszedte a bécsi migránsozós videóját.","id":"20180307_Lazar_Cenzura_van_a_Facebookon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e46a4b60-dea8-40ec-865b-d2b9b9c0bfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f45758-b038-469a-a810-88dd31b2124b","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Lazar_Cenzura_van_a_Facebookon","timestamp":"2018. március. 07. 15:21","title":"Lázár immár biztonságból üzent: \"Cenzúra van a Facebookon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a295e0-5dda-4df5-8bab-ce16ae4ff18f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lángokat messziről is jól lehetett látni. ","shortLead":"A lángokat messziről is jól lehetett látni. ","id":"20180307_Brutalisan_nagy_langokkal_egett_reggel_a_Soroksari_uti_raktar__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3a295e0-5dda-4df5-8bab-ce16ae4ff18f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092d26cb-7035-4eec-ac78-9ff2b3fd138a","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Brutalisan_nagy_langokkal_egett_reggel_a_Soroksari_uti_raktar__video","timestamp":"2018. március. 07. 08:44","title":"Brutálisan nagy lángokkal égett reggel a Soroksári úti raktár – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7577b81-99e1-4119-ae79-63034e5f29b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donya Fiorentino, Gary Oldman harmadik felesége az Oscar-gála után a TMZ-nek beszélt arról, hogy nem túl boldog volt férje friss Oscar-díja miatt. Szerinte az Akadémia zaklatót díjazott. Most Gulliver Oldman tett közzé nyílt levelet, hogy világossá tegye: az apja soha nem bántotta az anyját.","shortLead":"Donya Fiorentino, Gary Oldman harmadik felesége az Oscar-gála után a TMZ-nek beszélt arról, hogy nem túl boldog volt...","id":"20180307_Gary_Oldman_fia_nyilt_levelben_vedte_meg_apjat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7577b81-99e1-4119-ae79-63034e5f29b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63de8fea-0d3a-48da-8456-fb47327e0eb6","keywords":null,"link":"/elet/20180307_Gary_Oldman_fia_nyilt_levelben_vedte_meg_apjat","timestamp":"2018. március. 07. 16:24","title":"Gary Oldman fia nyílt levélben védte meg apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcce925-4de9-4f63-bad7-adb12c15b4df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180307_Itt_egy_becsi_slager_Lazar_miniszternek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfcce925-4de9-4f63-bad7-adb12c15b4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca72169-f57f-42ee-951a-e9c441b5bed2","keywords":null,"link":"/kultura/20180307_Itt_egy_becsi_slager_Lazar_miniszternek","timestamp":"2018. március. 07. 15:26","title":"Itt egy bécsi sláger Lázár miniszternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]