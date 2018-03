Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da034938-c016-4028-b4de-a8b5881158c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi költségvetéstől eljutott Lázár János a Kormányinfón addig, hogy lesz-e még Hír TV 2022-ben. ","shortLead":"A honvédelmi költségvetéstől eljutott Lázár János a Kormányinfón addig, hogy lesz-e még Hír TV 2022-ben. ","id":"20180309_lazar_mosolyogva_kuldott_selyemzsinort_a_hir_tvnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da034938-c016-4028-b4de-a8b5881158c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2847c0ca-ded4-4114-bdb1-6520c2c45ddf","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_lazar_mosolyogva_kuldott_selyemzsinort_a_hir_tvnek","timestamp":"2018. március. 09. 07:24","title":"Lázár mosolyogva küldött selyemzsinórt a Hír TV-nek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenre van magyarázatuk.","shortLead":"Mindenre van magyarázatuk.","id":"20180309_Olyan_magyarazatot_meg_nem_olvastunk_ahogy_az_Origo_mosdatja_Semjen_svedorszagi_vadaszatat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80033f7d-d1b9-4f4e-a235-1961b94daeaf","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Olyan_magyarazatot_meg_nem_olvastunk_ahogy_az_Origo_mosdatja_Semjen_svedorszagi_vadaszatat","timestamp":"2018. március. 09. 12:34","title":"Olyan magyarázatot még nem olvastunk, ahogy az Origo mosdatja Semjén svédországi vadászatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad70e68-61dd-4f43-88d4-8a3340d76679","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az emberminiszter ennél többet csak Kovács Kati dalaira költött februárban.","shortLead":"Az emberminiszter ennél többet csak Kovács Kati dalaira költött februárban.","id":"20180309_Otmilliot_kapott_az_Edda_Balog_Zoltan_sajat_keretebol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cad70e68-61dd-4f43-88d4-8a3340d76679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d301fe0-0ab8-4c6d-8cb5-e159362130c1","keywords":null,"link":"/kultura/20180309_Otmilliot_kapott_az_Edda_Balog_Zoltan_sajat_keretebol","timestamp":"2018. március. 09. 09:23","title":"Ötmilliót kapott az Edda Balog Zoltán saját keretéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"502e8900-429e-4102-b0a2-d08a24172998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria visszautasította a volt szocialista politikus felülvizsgálati kérelmét. ","shortLead":"A Kúria visszautasította a volt szocialista politikus felülvizsgálati kérelmét. ","id":"20180308_Elozetesben_marad_Czegledy","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=502e8900-429e-4102-b0a2-d08a24172998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fec8bba-6e6b-486f-a17c-4cf83362a412","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_Elozetesben_marad_Czegledy","timestamp":"2018. március. 08. 15:10","title":"Előzetesben marad Czeglédy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae035c2-70b4-4dcf-aee7-027058ecfdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Guruló kiskert az úton, amely CO2-t lélegzik és még elektromosságot is termel közben.","shortLead":"Guruló kiskert az úton, amely CO2-t lélegzik és még elektromosságot is termel közben.","id":"20180308_Goodyear_abroncs_ami_lelegzik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dae035c2-70b4-4dcf-aee7-027058ecfdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ab648b-7f51-44d6-9aec-931006aad639","keywords":null,"link":"/cegauto/20180308_Goodyear_abroncs_ami_lelegzik","timestamp":"2018. március. 08. 10:49","title":"Olyan autóabroncsot mutatott be a Goodyear, ami tisztítja a levegőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc20addd-4231-4ed7-a286-d5e890323b49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmentéssel végződött a segédhernyó-saga.","shortLead":"Felmentéssel végződött a segédhernyó-saga.","id":"20180308_Jogeros_Zsiga_Marcell_vesztett_Tota_W_Arpaddal_szemben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc20addd-4231-4ed7-a286-d5e890323b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533d4419-fbda-42aa-9367-f44b63a2cdce","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_Jogeros_Zsiga_Marcell_vesztett_Tota_W_Arpaddal_szemben","timestamp":"2018. március. 08. 12:20","title":"Jogerős: Zsiga Marcell vesztett Tóta W. Árpáddal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e3fe542-eb5a-4e13-a7e2-761e9f574da2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Jó és fontos jelzésként\" értékelte a Miniszterelnökséget vezető Lázár János Bécsben forgatott videójával kapcsolatos csütörtöki \"bocsánatkérését és magyarázatát\" az osztrák kormányfő az APA hírügynökség szerint.\r

","shortLead":"\"Jó és fontos jelzésként\" értékelte a Miniszterelnökséget vezető Lázár János Bécsben forgatott videójával kapcsolatos...","id":"20180308_Az_osztrak_kancellar_elfogadta_Lazar_bocsanatkereset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e3fe542-eb5a-4e13-a7e2-761e9f574da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4b0961-a350-4041-b150-2bb59e0c6789","keywords":null,"link":"/vilag/20180308_Az_osztrak_kancellar_elfogadta_Lazar_bocsanatkereset","timestamp":"2018. március. 08. 20:41","title":"Az osztrák kancellár elfogadta Lázár bocsánatkérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc97d09-2802-447b-8233-91beaaa4b55c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erőhiányban egészen biztosan nem szenvednek ezek az új bajor divatterepjárók. Mutatjuk őket.","shortLead":"Erőhiányban egészen biztosan nem szenvednek ezek az új bajor divatterepjárók. Mutatjuk őket.","id":"20180309_dizelorgia_4_turbot_es_388_loerot_kapott_a_legujabb_bmw_x3_es_x4","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc97d09-2802-447b-8233-91beaaa4b55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9f54bd-6ef8-4b27-a679-5d51f8bcafca","keywords":null,"link":"/cegauto/20180309_dizelorgia_4_turbot_es_388_loerot_kapott_a_legujabb_bmw_x3_es_x4","timestamp":"2018. március. 09. 08:46","title":"Dízelorgia: 4 turbót és 388 lóerőt kapott a legújabb BMW X3 és X4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]