A Deutsche Welle német honlap által ismertetett tanulmány szerint az MIT tudósai megállapították: az álhírek átlagosan hatszor gyorsabban terjednek, mint az igaz történetek. A Science című tudományos folyóiratban megjelentetett átfogó elemzés valóban alapos volt: 126 ezer, több milliószor megosztott, 2006-2016 között született ál- és valós hír útját vizsgálta meg, s közben hat, független szervezetet kértek fel a vizsgált anyagok igazságtartalmának az ellenőrzésére.

A legfontosabb tanulság: egy álhír átlagosan tíz óra alatt jutott el 1500 felhasználóhoz, míg az igaz híreknek ehhez hatvan órára volt szükségük. Az álhírek végül több emberhez jutottak el, átlagosan 35 százalékkal többen olvasták el a hazugságokat, mint a valós híreket. A valódi hírek csak a legritkább esetben jutottak el ezer Twitter-megosztáshoz, míg az álhírek legsikeresebb egy százaléka 100 ezer megosztásnál is többet hozott össze. Például az a hír is jól futott, amely szerint a The Simpsons nevű amerikai rajzfilmsorozatban már 2000-ben megjósolták, hogy Donald Trump lesz valamikor az USA elnöke.

A tanulmány szerint az álhírek sikerességének egyik fő oka, hogy azok inkább ellentétben vannak az emberek általános elvárásaival, mint a valós történetek. „Ha valaki elkezd terjeszteni egy egészen váratlan álhírt, nagyobb az esély, hogy valaki meg is osztja azt” – áll a tanulmányban. Az MIT az is hangsúlyozta, hogy tanulmányukat elsősorban a Twitterre összpontosították, de következtetéseik érvényesek a többi közösségi oldallal kapcsolatban is.