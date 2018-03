Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24552193-95db-4c1a-869a-554a5151244e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus nem ment el a Közös Ország Mozgalom vitájára, a Facebookon üzent, de egy másik vitát nézhetett.","shortLead":"A fideszes politikus nem ment el a Közös Ország Mozgalom vitájára, a Facebookon üzent, de egy másik vitát nézhetett.","id":"20180308_Nemeth_Szilard_csepeli_ovodakat_elozonlo_menekulteket_vizional","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24552193-95db-4c1a-869a-554a5151244e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc59955-2d42-4e16-a06e-6a842f1f12e6","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_Nemeth_Szilard_csepeli_ovodakat_elozonlo_menekulteket_vizional","timestamp":"2018. március. 08. 12:05","title":"Németh Szilárd csepeli óvodákat elözönlő menekülteket vizionál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0fe288-b068-429b-8067-7fba2cc21f92","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvo XC40 a nemzetközi autós szakújságírókhoz hasonlóan a magyar ítészeket is alaposan meggyőzte.","shortLead":"A Volvo XC40 a nemzetközi autós szakújságírókhoz hasonlóan a magyar ítészeket is alaposan meggyőzte.","id":"20180307_a_magyarokat_is_lenyugozte_a_2018as_ev_autoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e0fe288-b068-429b-8067-7fba2cc21f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe36d84a-77d5-4793-a703-256f7159fb2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180307_a_magyarokat_is_lenyugozte_a_2018as_ev_autoja","timestamp":"2018. március. 07. 08:21","title":"A magyarokat is teljesen lenyűgözte a 2018-as év autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544b8469-0190-4ec1-a1ac-2ddf201f8ca5","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A példaképek azért vannak, hogy lássuk magunk előtt: meg lehet csinálni – vallja Ausztrália első női külügyminisztere. Julie Bishop nem ismer olyan politikust, aki azért akarna egy posztot, mert nő, és úgy gondolja, minden nő azt szeretné, hogy a tehetségét, az értékeit ismerjék el. Az ausztrál külügyminisztert budapesti látogatásán kérdeztük. ","shortLead":"A példaképek azért vannak, hogy lássuk magunk előtt: meg lehet csinálni – vallja Ausztrália első női külügyminisztere...","id":"20180308_Van_ahol_szegyen_ha_nincs_no_vezeto_pozicioban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=544b8469-0190-4ec1-a1ac-2ddf201f8ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ea819d-3026-47f3-a92b-b105287a7465","keywords":null,"link":"/elet/20180308_Van_ahol_szegyen_ha_nincs_no_vezeto_pozicioban","timestamp":"2018. március. 08. 11:00","title":"Van, ahol szégyen, ha nincs nő vezető pozícióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6ad278-7ebb-4530-b8dd-0136ef10027f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Figyelemre méltó dashcam-felvétel került ki a netre, amelyen egy tehergépkocsi nagyjából 400 méteren keresztül tolt egy autót maga előtt.","shortLead":"Figyelemre méltó dashcam-felvétel került ki a netre, amelyen egy tehergépkocsi nagyjából 400 méteren keresztül tolt...","id":"20180307_kamion_fiesta_enfield_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce6ad278-7ebb-4530-b8dd-0136ef10027f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcae7914-9a68-47db-a71a-b01742d009ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20180307_kamion_fiesta_enfield_video","timestamp":"2018. március. 07. 17:22","title":"Videó: Észre sem vette a kamionos, hogy egy kocsit tol maga előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7a34ce-85af-43b9-84aa-60e7f87ebfa9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok szövetségi igazságügyi minisztériuma pert indít Kalifornia állam ellen az illegális bevándorlás miatt – adta hírül kedden az NBC televízió.","shortLead":"Az Egyesült Államok szövetségi igazságügyi minisztériuma pert indít Kalifornia állam ellen az illegális bevándorlás...","id":"20180307_Elezodik_a_vita_a_bevandorlokrol_Washington_es_Kalifornia_kozott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e7a34ce-85af-43b9-84aa-60e7f87ebfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d20de2-d50a-40a1-b515-9b7a5d7bbb67","keywords":null,"link":"/vilag/20180307_Elezodik_a_vita_a_bevandorlokrol_Washington_es_Kalifornia_kozott","timestamp":"2018. március. 07. 07:55","title":"Éleződik a vita a bevándorlókról Washington és Kalifornia között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter és a kormányfői vej még tavaly, a hódmezővásárhelyi orvosbálon mulatott együtt. ","shortLead":"A miniszter és a kormányfői vej még tavaly, a hódmezővásárhelyi orvosbálon mulatott együtt. ","id":"20180308_Eltuntettek_Lazar_es_Tiborcz_balozos_fotoit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844074a1-b312-440c-bf32-019c52fcb292","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_Eltuntettek_Lazar_es_Tiborcz_balozos_fotoit","timestamp":"2018. március. 08. 14:22","title":"Eltüntették Lázár és Tiborcz bálozós fotóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9cc3a75-aeba-47fc-a609-dae40a4426a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google nem ritkán szerepeltet egy-egy kiemelkedő teljesítményt nyújtó női alakot a kereső logója helyén megjelenő különleges grafikáiban. Most, a március 8-i nemzetközi nőnap alkalmából tucatnyi művészt kért meg arra: ünnepeljék a nőket.","shortLead":"A Google nem ritkán szerepeltet egy-egy kiemelkedő teljesítményt nyújtó női alakot a kereső logója helyén megjelenő...","id":"20180307_nemzetkozi_nonap","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9cc3a75-aeba-47fc-a609-dae40a4426a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1658773c-8bac-4ba1-b394-2e05392e8aee","keywords":null,"link":"/tudomany/20180307_nemzetkozi_nonap","timestamp":"2018. március. 07. 19:03","title":"Nemzetközi nőnap alkalmából 12 megkapó női történet jelent meg a Google kereső főoldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe196ad2-e1ad-445d-b613-078794e1de98","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De ott lesz a szavazólapokon az egészen jól csengő Kell az Összefogás Párt is.","shortLead":"De ott lesz a szavazólapokon az egészen jól csengő Kell az Összefogás Párt is.","id":"20180307_Nyilvantartasba_vettek_a_Ketfarkuak_es_a_Momentum_orszagos_listajat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe196ad2-e1ad-445d-b613-078794e1de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19c25a5-b748-4360-b6ff-8eb5bbd11612","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Nyilvantartasba_vettek_a_Ketfarkuak_es_a_Momentum_orszagos_listajat","timestamp":"2018. március. 07. 17:14","title":"Nyilvántartásba vették a Kétfarkúak és a Momentum országos listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]