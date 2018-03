Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1995bdfc-4aea-49ef-9bf0-ecc455c9c424","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Remek unaloműző a tajvani játékfejlesztőktől származó Cat Condo, amiben macskák gyűjtésével és pakolgatásával kell foglalatoskodnunk. Kihívásból nem sok jut, mókából viszont annál inkább.","shortLead":"Remek unaloműző a tajvani játékfejlesztőktől származó Cat Condo, amiben macskák gyűjtésével és pakolgatásával kell...","id":"20180308_cat_condo_macskas_jatek_telefonra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1995bdfc-4aea-49ef-9bf0-ecc455c9c424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7aedb5-915b-455d-b6d3-81897979ae1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180308_cat_condo_macskas_jatek_telefonra","timestamp":"2018. március. 08. 15:03","title":"Macskabolond? Ezt a játékot akkor is érdemes kipróbálnia, ha csak pár percnyi szabadideje van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f7c4b5-fceb-4301-81e0-9bdc6a5eadb4","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Inkább röhögjék ki, csak ne beszéljünk a lényegről.","shortLead":"Inkább röhögjék ki, csak ne beszéljünk a lényegről.","id":"20180308_gomperz_lazar_menni_vienna","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9f7c4b5-fceb-4301-81e0-9bdc6a5eadb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52da786-c95c-4c22-9cdb-1f8f55505689","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_gomperz_lazar_menni_vienna","timestamp":"2018. március. 08. 10:55","title":"Gomperz: Lázár menni Vienna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6780d526-ee35-4ecb-80ba-143f58815893","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szijjártó Péter által felügyelt Eximbanknál nagy a jövés-menés, Puskás András a Budapest Bankhoz távozott, helyére Dancsó József érkezett. Előbbit Rogán bizalmasának tartják, utóbbi a Magyar Államkincstárat vezette korábban és volt Orosháza polgármestere is. De nem ez az egyetlen változás.","shortLead":"A Szijjártó Péter által felügyelt Eximbanknál nagy a jövés-menés, Puskás András a Budapest Bankhoz távozott, helyére...","id":"20180309_Tavaly_meg_sorosozott_most_az_Eximbank_egyik_igazgatoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6780d526-ee35-4ecb-80ba-143f58815893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eee0cae-c671-41e7-a471-5035313f1285","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Tavaly_meg_sorosozott_most_az_Eximbank_egyik_igazgatoja","timestamp":"2018. március. 09. 09:23","title":"Tavaly még sorosozott, most az Eximbank egyik igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2dfcee-b704-43bd-a759-5e434912f45b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mihály Tamás 35 évig volt az Omega tagja, nevét meg sem említették.","shortLead":"Mihály Tamás 35 évig volt az Omega tagja, nevét meg sem említették.","id":"20180308_Eletmudijat_vett_at_az_Omega_de_elfelejtettek_az_egyik_alapitot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a2dfcee-b704-43bd-a759-5e434912f45b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8394ef30-fdcf-4474-845a-a19c3761b3a6","keywords":null,"link":"/kultura/20180308_Eletmudijat_vett_at_az_Omega_de_elfelejtettek_az_egyik_alapitot","timestamp":"2018. március. 08. 13:52","title":"Életműdíjat vett át az Omega, de elfelejtették az egyik zenészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135e9c82-811a-41ea-871e-a642edf327f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a német prémiumgyártó újabb tisztán elektromos hajtásláncú modellje.","shortLead":"Érkezőben a német prémiumgyártó újabb tisztán elektromos hajtásláncú modellje.","id":"20180309_bmw_i4_bejelentettek_a_legujabb_bajor_villanyautot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=135e9c82-811a-41ea-871e-a642edf327f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b9dd4e-ee9e-4270-9016-f2f1a253ba6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180309_bmw_i4_bejelentettek_a_legujabb_bajor_villanyautot","timestamp":"2018. március. 09. 10:24","title":"BMW i4: bejelentették a legújabb bajor villanyautót, félhet a Tesla?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180309_Itt_az_elso_tokeletes_mem_a_Semjenfele_luxusvadaszatrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f6c79b-7382-4f3d-8240-4b37503ddd11","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Itt_az_elso_tokeletes_mem_a_Semjenfele_luxusvadaszatrol","timestamp":"2018. március. 09. 10:15","title":"Itt az első tökéletes mém a Semjén-féle luxusvadászatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace36ee0-33a9-4eff-a88f-7c1b097e6c92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magabiztosnak tűnik a Huawei első embere a március végén bemutatásra kerülő okostelefon-családjukkal kapcsolatban. Úgy gondolja, hamarosan lekörözik az Apple-t.","shortLead":"Magabiztosnak tűnik a Huawei első embere a március végén bemutatásra kerülő okostelefon-családjukkal kapcsolatban...","id":"20180308_huawei_p20_sorozat_uj_csucstelefonok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ace36ee0-33a9-4eff-a88f-7c1b097e6c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911368ad-36d8-466f-99b7-60be11aa3dd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180308_huawei_p20_sorozat_uj_csucstelefonok","timestamp":"2018. március. 08. 10:00","title":"A Huawei-vezér állítja: jobb lesz a P20, mint az iPhone X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c0a00e-083f-44f6-8c8a-5b185c4df66e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már a Déli-sarki pingvinek is tudják, ha kamerát látnak, szelfizni kell.\r

","shortLead":"Már a Déli-sarki pingvinek is tudják, ha kamerát látnak, szelfizni kell.\r

","id":"20180309_Szelfizo_pingvinek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76c0a00e-083f-44f6-8c8a-5b185c4df66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34dab78-b983-4b65-aaae-49cb071df176","keywords":null,"link":"/vilag/20180309_Szelfizo_pingvinek","timestamp":"2018. március. 09. 06:26","title":"Szelfiző pingvinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]