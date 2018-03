Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter és a kormányfői vej még tavaly, a hódmezővásárhelyi orvosbálon mulatott együtt. ","shortLead":"A miniszter és a kormányfői vej még tavaly, a hódmezővásárhelyi orvosbálon mulatott együtt. ","id":"20180308_Eltuntettek_Lazar_es_Tiborcz_balozos_fotoit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844074a1-b312-440c-bf32-019c52fcb292","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_Eltuntettek_Lazar_es_Tiborcz_balozos_fotoit","timestamp":"2018. március. 08. 14:22","title":"Eltüntették Lázár és Tiborcz bálozós fotóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három, a Vatikán alkalmazásában álló apáca álnéven nyilatkozott a „Femmes Eglise Monde” című lapnak, amelyet a szentszék leghivatalosabb sajtószerve, a „L’Osservatore Romano” ad ki. ","shortLead":"Három, a Vatikán alkalmazásában álló apáca álnéven nyilatkozott a „Femmes Eglise Monde” című lapnak, amelyet...","id":"20180308_Mit_felel_Ferenc_papa_a_kizsakmanyolt_vatikani_apacak_burkolt_lazadasara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3315fb19-1571-4f10-b4a1-545ad710eac2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180308_Mit_felel_Ferenc_papa_a_kizsakmanyolt_vatikani_apacak_burkolt_lazadasara","timestamp":"2018. március. 08. 10:26","title":"Mit felel Ferenc pápa a kizsákmányolt vatikáni apácák burkolt lázadására?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9997e86f-090f-489c-b556-de0f1c75ab02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A V18 nevű csoportban még együtt voltak alapítók, aztán Lévai a Lendülettel Magyarországért pártban kezdett politizálni. De nem indulhat Zuglóban, mert másolta az aláírásokat a Fidesz íveiről.","shortLead":"A V18 nevű csoportban még együtt voltak alapítók, aztán Lévai a Lendülettel Magyarországért pártban kezdett...","id":"20180309_Volt_kollegaja_libanak_nevezte_Levai_Katalint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9997e86f-090f-489c-b556-de0f1c75ab02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abe10f9-6cf6-4d1b-9035-6fb5b6c1c5e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Volt_kollegaja_libanak_nevezte_Levai_Katalint","timestamp":"2018. március. 09. 09:54","title":"Volt kollégája libának nevezte Lévai Katalint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfea146b-53ab-4791-a938-5ba5c74daa0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt videójában nem menekültek vannak, teljesen másról forgatott videót.","shortLead":"A párt videójában nem menekültek vannak, teljesen másról forgatott videót.","id":"20180309_A_Momentum_is_kiment_Becsbe_de_ok_teljesen_mast_lattak_mint_Lazar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfea146b-53ab-4791-a938-5ba5c74daa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b1b9da-38ab-4423-9bc0-b4db78365a33","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_A_Momentum_is_kiment_Becsbe_de_ok_teljesen_mast_lattak_mint_Lazar","timestamp":"2018. március. 09. 12:11","title":"A Momentum is kiment Bécsbe, de teljesen mást látott, mint Lázár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a643a758-8351-4154-9763-b0ebeee984ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Több jelöltet nem engedtek indulni a választáson, de így sem tudják az összes ajánlást megvizsgálni.","shortLead":"Több jelöltet nem engedtek indulni a választáson, de így sem tudják az összes ajánlást megvizsgálni.","id":"20180308_A_valasztasi_bizottsag_elnoke_elmagyarazta_miert_nem_szurhetnek_ki_minden_kamupartot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a643a758-8351-4154-9763-b0ebeee984ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61dd8bb0-1e80-4863-9b11-9e93e6422fe3","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_A_valasztasi_bizottsag_elnoke_elmagyarazta_miert_nem_szurhetnek_ki_minden_kamupartot","timestamp":"2018. március. 08. 08:34","title":"A választási bizottság elnöke elmagyarázta, miért nem szűrhetnek ki minden kamupártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cce533a-7b64-43b4-90b6-82aebf9ce9db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz alelnöke a pétfürdői előadásában jutott el a migráció témakörétől a tetőfedőkig. ","shortLead":"A Fidesz alelnöke a pétfürdői előadásában jutott el a migráció témakörétől a tetőfedőkig. ","id":"20180309_nemeth_egyetem_tetofedo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cce533a-7b64-43b4-90b6-82aebf9ce9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9931dbe1-3d52-416e-a50c-5dd1e4f44b7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_nemeth_egyetem_tetofedo","timestamp":"2018. március. 09. 06:57","title":"Németh Szilárd elmondta, miért kell tetőfedőnek menni egyetem helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9ed9b3-f5de-4876-b17c-6338ff8c86ff","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A fájdalom, amit szakításkor átélünk, valósabb, mint gondolnánk. De mit is gyászolunk? A kapcsolatot, a párunkat, önmagunkat? Az egyensúly helyrebillentéséhez vezető út nem sétagalopp.","shortLead":"A fájdalom, amit szakításkor átélünk, valósabb, mint gondolnánk. De mit is gyászolunk? A kapcsolatot, a párunkat...","id":"20180308_Torott_tukorbe_tekintve_hogyan_epulunk_fel_szakitas_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd9ed9b3-f5de-4876-b17c-6338ff8c86ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473a882b-101f-4843-bfe9-be1cab7e35c3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180308_Torott_tukorbe_tekintve_hogyan_epulunk_fel_szakitas_utan","timestamp":"2018. március. 08. 12:15","title":"Igazi gyászfolyamat: hogyan épülünk fel szakítás után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a03798-dffa-42bd-9a16-38ae447a0a1f","c_author":"PwC","category":"brandcontent","description":"Egyre magabiztosabbak a magyar cégvezetők, ha a saját vállalkozásuk jövőjéről kérdezik őket. Mivel most minden „rózsaszín”, kevesen foglalkoznak az évek óta problémás ügyekkel – mindenekelőtt a munkaerőhiánnyal –, pedig a lendület nem tart örökké. A PwC Magyarország szakértőit kérdeztük a friss vezérigazgatói felmérés tanulságairól.","shortLead":"Egyre magabiztosabbak a magyar cégvezetők, ha a saját vállalkozásuk jövőjéről kérdezik őket. Mivel most minden...","id":"20180308_Vezerigazgatoi_felmeres_akiket_csak_az_iparaguk_huz_fel_nemsokara_bajban_lesznek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6a03798-dffa-42bd-9a16-38ae447a0a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62f7b0e-b61d-421f-a53d-59d2a060b47c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180308_Vezerigazgatoi_felmeres_akiket_csak_az_iparaguk_huz_fel_nemsokara_bajban_lesznek","timestamp":"2018. március. 08. 14:00","title":"Vezérigazgatói felmérés: akiket csak az iparáguk húz fel, nemsokára bajban lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]