[{"available":true,"c_guid":"a212f877-c210-4232-902b-768e5b75dcc9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Folyékony hidrogén és hélium örvénylő keveréke, valamint futóáramlatok rejlenek a Jupiter felhői alatt – számoltak be friss eredményeikről az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) szakemberei, akik a gázóriás körül keringő Juno űrszonda révén nyertek egyedülálló bepillantást a planéta belső szerkezetébe.","shortLead":"Folyékony hidrogén és hélium örvénylő keveréke, valamint futóáramlatok rejlenek a Jupiter felhői alatt – számoltak be...","id":"20180309_nasa_jupiter_belso_szerkezet_juno","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a212f877-c210-4232-902b-768e5b75dcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9af632-e7a2-4808-a598-08e54e66198b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180309_nasa_jupiter_belso_szerkezet_juno","timestamp":"2018. március. 09. 20:03","title":"Sikerült belesniük a kutatóknak a Jupiter felhői alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b6943c-7256-4f43-b70f-70eff0d93823","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kistarcsáról ment Gödöllőre HÉV-vel Orbán, előtte vett egy Nemzeti Sportot, és beszélgetett a választóival.","shortLead":"Kistarcsáról ment Gödöllőre HÉV-vel Orbán, előtte vett egy Nemzeti Sportot, és beszélgetett a választóival.","id":"20180310_A_HEVen_kampanyolt_Orban_beszerzett_egy_Nemzeti_Sportot_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8b6943c-7256-4f43-b70f-70eff0d93823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d58b39-2895-4e1f-ab64-80f5d5289615","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_A_HEVen_kampanyolt_Orban_beszerzett_egy_Nemzeti_Sportot_is","timestamp":"2018. március. 10. 14:27","title":"A HÉV-en kampányolt Orbán, beszerzett egy Nemzeti Sportot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e9f82-b79e-43b4-8193-e06d0a08026a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök úgy látja, hogy Oroszország az igazi áldozat az orosz-amerikai kapcsolatokban. ","shortLead":"Az orosz elnök úgy látja, hogy Oroszország az igazi áldozat az orosz-amerikai kapcsolatokban. ","id":"20180310_Putyin_az_amerikai_elnokvalasztasrol_Na_es_mi_van_ha_oroszok_avatkoztak_be","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=169e9f82-b79e-43b4-8193-e06d0a08026a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142e936f-76e5-463f-85bd-ebc3e7ffae2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180310_Putyin_az_amerikai_elnokvalasztasrol_Na_es_mi_van_ha_oroszok_avatkoztak_be","timestamp":"2018. március. 10. 15:42","title":"Putyin az amerikai elnökválasztásról: \"Na, és mi van, ha oroszok avatkoztak be?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere állította: Közép- és Kelet-Európában a romák integrációjához szükséges pénzt elvennék és odaadnák a migránsoknak. ","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere állította: Közép- és Kelet-Európában a romák integrációjához szükséges pénzt elvennék...","id":"20180310_uj_kartyat_huzott_elo_balog_a_romakat_remisztgette_migransokkal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569b7d11-745b-4069-af2e-5cec5769852d","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_uj_kartyat_huzott_elo_balog_a_romakat_remisztgette_migransokkal","timestamp":"2018. március. 10. 21:14","title":"Új kártyát húzott elő Balog: a romákat rémisztgette migránsokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4eab503-c4f8-4f0c-83bd-fd73707a58c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négy hét. 106 választókerület, 93 mandátum az országos listáról. Eddig 1700 jelölt, azaz választókerületenként átlag 17. 40 pártlista. 359 ezer levélben szavazó külhoni magyar. Alakuló Országgyűlés május 8-ig. Ezek a legfontosabb tudnivalók, adatok.\r

\r

","shortLead":"Négy hét. 106 választókerület, 93 mandátum az országos listáról. Eddig 1700 jelölt, azaz választókerületenként átlag...","id":"20180311_Celegyenesben_negy_het_mulva_valasztas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4eab503-c4f8-4f0c-83bd-fd73707a58c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d439c125-2732-4afd-b8a5-51d46e92a37c","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Celegyenesben_negy_het_mulva_valasztas","timestamp":"2018. március. 11. 08:25","title":"Célegyenesben: négy hét múlva választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0096e6db-593b-4227-95a0-58cb857a4ac7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Zánkán is dübörög a kampány.","shortLead":"Zánkán is dübörög a kampány.","id":"20180310_Ingyen_csaladi_tabor_a_kormany_tamogatasaval","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0096e6db-593b-4227-95a0-58cb857a4ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aee7170-9e6f-4680-98d1-ed042cc64e76","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Ingyen_csaladi_tabor_a_kormany_tamogatasaval","timestamp":"2018. március. 10. 12:05","title":"Ingyenes családi tábor a kormány támogatásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f866c9f-e6f4-44a9-8df4-50608d72324a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó korosodó karakteres modellje megkapta az utolsó ráncfelvarrását. Mutatjuk, milyen lett.","shortLead":"A japán gyártó korosodó karakteres modellje megkapta az utolsó ráncfelvarrását. Mutatjuk, milyen lett.","id":"20180310_bucsucsok_a_bekanak_itt_a_felfrissitett_nissan_juke","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f866c9f-e6f4-44a9-8df4-50608d72324a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3bea13-58f5-4793-8969-8414a50b7117","keywords":null,"link":"/cegauto/20180310_bucsucsok_a_bekanak_itt_a_felfrissitett_nissan_juke","timestamp":"2018. március. 10. 11:26","title":"Búcsúcsók a békának: itt a felfrissített Nissan Juke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5159fe2-46e5-4e28-8e99-50c03f974a19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A légi mentők aggódnak az eljárás miatt.","shortLead":"A légi mentők aggódnak az eljárás miatt.","id":"20180310_Kozbeszerzes_nelkul_venne_a_kormany_mentohelikoptereket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5159fe2-46e5-4e28-8e99-50c03f974a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3770f815-6822-4cec-af4b-b814b05673aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180310_Kozbeszerzes_nelkul_venne_a_kormany_mentohelikoptereket","timestamp":"2018. március. 10. 08:48","title":"Közbeszerzés nélkül venne a kormány mentőhelikoptereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]