[{"available":true,"c_guid":"0096e6db-593b-4227-95a0-58cb857a4ac7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Zánkán is dübörög a kampány.","shortLead":"Zánkán is dübörög a kampány.","id":"20180310_Ingyen_csaladi_tabor_a_kormany_tamogatasaval","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0096e6db-593b-4227-95a0-58cb857a4ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aee7170-9e6f-4680-98d1-ed042cc64e76","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Ingyen_csaladi_tabor_a_kormany_tamogatasaval","timestamp":"2018. március. 10. 12:05","title":"Ingyenes családi tábor a kormány támogatásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok emberből válogathat az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje.","shortLead":"Sok emberből válogathat az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje.","id":"20180310_Karacsony_Gergely_vasarnap_mutatja_be_arnyekkormanyat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613c1183-126e-4fee-9dfa-03b20986ace9","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Karacsony_Gergely_vasarnap_mutatja_be_arnyekkormanyat","timestamp":"2018. március. 10. 09:27","title":"Karácsony Gergely vasárnap mutatja be árnyékkormányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d187198-e2c4-42b1-8ba7-b7dbbaca167f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kostyál Márk rendező azonnal odaírta, hogy semmi közük hozzá, az oldalt valószínűleg feltörték. ","shortLead":"Kostyál Márk rendező azonnal odaírta, hogy semmi közük hozzá, az oldalt valószínűleg feltörték. ","id":"20180310_Illegalis_hataratlepokrol_szolo_poszt_jelent_meg_a_Kojot_Facebookoldalan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d187198-e2c4-42b1-8ba7-b7dbbaca167f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9130c3-5409-4434-a28d-2882b74185dd","keywords":null,"link":"/kultura/20180310_Illegalis_hataratlepokrol_szolo_poszt_jelent_meg_a_Kojot_Facebookoldalan","timestamp":"2018. március. 10. 12:53","title":"Illegális határátlépőkről szóló poszt jelent meg a Kojot Facebook-oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99472bd6-b4f0-4db0-b07b-27e3c66bfc3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Paczolay Péter szerint a Nem adom a házam nevű mozgalom vezetője nem merített ki itthon minden jogorvoslati lehetőséget. Póka László jogi képviselője viszont cáfolta ezt. ","shortLead":"Paczolay Péter szerint a Nem adom a házam nevű mozgalom vezetője nem merített ki itthon minden jogorvoslati...","id":"20180310_magyar_biro_miatt_dobtak_vissza_egy_devizahiteles_tunteto_beadvanyat_strasbourgban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99472bd6-b4f0-4db0-b07b-27e3c66bfc3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8254fe9-a702-4620-987e-28cac2341707","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_magyar_biro_miatt_dobtak_vissza_egy_devizahiteles_tunteto_beadvanyat_strasbourgban","timestamp":"2018. március. 10. 18:22","title":"Magyar bíró miatt dobták vissza egy devizahiteles tüntető beadványát Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f099a3f-63be-4f33-8ae7-2b9523b6db2a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Egyetlen ország sem szerzett még annyi érmet egy téli olimpián, mint Norvégia Phjongcshangban. A siker mögött elsősorban az áll, hogy komolyan veszik a tömegsportot, s nem kihasználatlan stadionokba öntik a pénzt.","shortLead":"Egyetlen ország sem szerzett még annyi érmet egy téli olimpián, mint Norvégia Phjongcshangban. A siker mögött...","id":"201810__norveg_olimpiai_csoda__valodi_tomegsport__asztmajarvany__eszaki_fenyek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f099a3f-63be-4f33-8ae7-2b9523b6db2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90746fc2-2a4d-4923-a935-92615b49278a","keywords":null,"link":"/vilag/201810__norveg_olimpiai_csoda__valodi_tomegsport__asztmajarvany__eszaki_fenyek","timestamp":"2018. március. 11. 08:00","title":"Megfejtettük a norvégok szuper téli olimpiai szereplésének titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9585096a-655d-482b-bef5-eabc4b93edf5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormányhoz közeli álcivilekkel váltották fel Montenegróban a helyi médiatanács korábban független két tagját. Így a kormányzó erő, a Szocialisták Demokratikus Pártja (DPSZ) bármikor ráerőltetheti akaratát a testületre.","shortLead":"A kormányhoz közeli álcivilekkel váltották fel Montenegróban a helyi médiatanács korábban független két tagját...","id":"20180310_Montenegroban_is_megszallja_a_kormany_az_allami_mediat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9585096a-655d-482b-bef5-eabc4b93edf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4422de3e-58bf-4ce9-b45c-1cb377a3f9a3","keywords":null,"link":"/vilag/20180310_Montenegroban_is_megszallja_a_kormany_az_allami_mediat","timestamp":"2018. március. 10. 11:36","title":"Montenegróban is megszállja a kormány az állami médiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11a7026a-4b92-4959-bcab-c9c376772daf","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Gary Oldman és Kobe Bryant Oscar-díja régi, csúnya történeteket hozott a felszínre. És jelzi azt is, hogy Hollywood még nagyon nem tudja, mihez kezdjen a #metoo mozgalommal.","shortLead":"Gary Oldman és Kobe Bryant Oscar-díja régi, csúnya történeteket hozott a felszínre. És jelzi azt is, hogy Hollywood még...","id":"20180311_oscar_gary_oldman_kobe_bryant","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11a7026a-4b92-4959-bcab-c9c376772daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e739b98-1651-4502-8dda-39d30edace47","keywords":null,"link":"/elet/20180311_oscar_gary_oldman_kobe_bryant","timestamp":"2018. március. 11. 20:00","title":"Nehéz csupa feddhetetlen férfit találni az Oscaron. Nem is sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogerős ítéletében megrovásban részesítette és a perköltség megfizetésére kötelezte Nyilas Gergelyt, az Index újságíróját a Győri Törvényszék. Az EBESZ sajtószabadságért felelős képviselője szerint aggasztó precedens teremtődött ezzel.","shortLead":"Jogerős ítéletében megrovásban részesítette és a perköltség megfizetésére kötelezte Nyilas Gergelyt, az Index...","id":"20180310_EBESZ_a_magyar_ujsagiro_elitelese_utan_szukulhet_a_sajtoszabadsag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba58bfc5-54a6-4e4a-8d6c-26e46bc7459f","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_EBESZ_a_magyar_ujsagiro_elitelese_utan_szukulhet_a_sajtoszabadsag","timestamp":"2018. március. 10. 08:34","title":"EBESZ: A magyar újságíró elítélése után szűkülhet a sajtószabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]