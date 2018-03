Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfc4e028-7c51-491d-922c-3de08bf009a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézet úgy látja, az embereket leginkább az egészségügy helyzete befolyásolja a pártválasztásnál.","shortLead":"Az intézet úgy látja, az embereket leginkább az egészségügy helyzete befolyásolja a pártválasztásnál.","id":"20180311_IDEAmeres_Gyengul_a_Fidesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfc4e028-7c51-491d-922c-3de08bf009a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b584bb92-d99c-44b1-bd5c-7204ee96010f","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_IDEAmeres_Gyengul_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 11. 09:41","title":"IDEA-mérés: Gyengül a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e23b56-fb0d-4e2d-a448-6635736d02d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hamarosan megjelenő könyv szerint Donald Trump a Miss Universe szervezőjeként kiszórta azokat a szépségkirálynő-jelölteket, akik nem voltak elég fehérek a versenyhez. ","shortLead":"Egy hamarosan megjelenő könyv szerint Donald Trump a Miss Universe szervezőjeként kiszórta azokat...","id":"20180310_Trump_a_szepsegkiralynok_kozott_is_borszin_alapjan_valogatott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73e23b56-fb0d-4e2d-a448-6635736d02d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7427a1-1a26-458f-ac22-fc83bab64f88","keywords":null,"link":"/elet/20180310_Trump_a_szepsegkiralynok_kozott_is_borszin_alapjan_valogatott","timestamp":"2018. március. 10. 11:24","title":"Trump a szépségkirálynők között is bőrszín alapján válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba2ffd9-4819-400a-9414-b296c80a4297","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismeretlen tettesek felgyújtottak vasárnap egy berlini mecsetet, amelyben egy török kulturális központ is működik, két másik németországi török intézményt pedig Molotov-koktélokkal dobáltak meg.","shortLead":"Ismeretlen tettesek felgyújtottak vasárnap egy berlini mecsetet, amelyben egy török kulturális központ is működik, két...","id":"20180311_Mecsetre_es_torok_kozpontokra_tamadtak_Nemetorszagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ba2ffd9-4819-400a-9414-b296c80a4297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf9291a-0eb2-4158-bc8a-db469cfcedbf","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Mecsetre_es_torok_kozpontokra_tamadtak_Nemetorszagban","timestamp":"2018. március. 11. 21:13","title":"Mecsetre és török központokra támadtak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bcc122-3d33-4dd5-b5de-6bee9fa5662d","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Nem lehet elég korán kezdeni az adott kornak megfelelő alattvalók kinevelését – gondolja minden hatalom, ezért már a játékok kifejlesztőitől is elvárták, hogy közvetítsék a „helyes” ideológiát. A Kiscelli Múzeum nemrég nyílt tárlatának ez csak az egyik tanulsága. De ha valakinek tele a hócipője a tanulságokkal, akkor is játszhat egy jót a templomból kialakított kiállítóteremben.","shortLead":"Nem lehet elég korán kezdeni az adott kornak megfelelő alattvalók kinevelését – gondolja minden hatalom, ezért már...","id":"20180310_Jatszani_is_engedte_a_hatalom_a_gyerekeket__de_csak_ideologiailag_megfelelo_jatekkal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56bcc122-3d33-4dd5-b5de-6bee9fa5662d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0995c333-bf2a-4fce-b82e-6a891e53e1da","keywords":null,"link":"/elet/20180310_Jatszani_is_engedte_a_hatalom_a_gyerekeket__de_csak_ideologiailag_megfelelo_jatekkal","timestamp":"2018. március. 10. 20:00","title":"Játék és ideológia: amikor a hatalom megmondja, mit tehet a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lehető legmagasabb szintig, a kormányfő elé jutott Szabó Zsolt államtitkárnak, a hatvani központú választókerület fideszes képviselőjének és Horváth Richárdnak, a város polgármesterének a konfliktusa.","shortLead":"A lehető legmagasabb szintig, a kormányfő elé jutott Szabó Zsolt államtitkárnak, a hatvani központú választókerület...","id":"20180310_Meg_Orban_sem_tudta_kibekiteni_marakodo_politikusait","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c6929b-344a-47c4-b424-f3b3d58ceee8","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Meg_Orban_sem_tudta_kibekiteni_marakodo_politikusait","timestamp":"2018. március. 10. 11:29","title":"Még Orbán sem tudta kibékíteni marakodó politikusait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végre tavasz van.","shortLead":"Végre tavasz van.","id":"20180310_Borus_de_meleg_ido_lesz_hetvegen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739cfe29-6634-4ad1-ac37-b64727278c1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Borus_de_meleg_ido_lesz_hetvegen","timestamp":"2018. március. 10. 08:05","title":"Borús, de meleg idő lesz hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b6943c-7256-4f43-b70f-70eff0d93823","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kampánykörútja korábbi állomásaihoz hasonlóan Gödöllőn sem mulasztott el interjút adni a helyi médiának a miniszterelnök. Az interneten is megnézhető interjúban Orbán Viktor a pénzügyi apokalipszis jóslatát vette elő a migránskártya-pakliból. \r

","shortLead":"Kampánykörútja korábbi állomásaihoz hasonlóan Gödöllőn sem mulasztott el interjút adni a helyi médiának...","id":"20180311_Penzugyi_apokalipszissel_riogatott_Orban_Godollon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8b6943c-7256-4f43-b70f-70eff0d93823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4574cf8b-e8df-4004-bc83-24f10737b6e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Penzugyi_apokalipszissel_riogatott_Orban_Godollon","timestamp":"2018. március. 11. 14:58","title":"Pénzügyi apokalipszissel riogatott Orbán Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem múltak el nyomtalanul a múlt heti fagyok a magyarországi gyümölcsösökben, Apáti Ferenc, a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács gyümölcsfőbizottságának elnöke a Magyar Nemzetnek elmondta, a felmért rügykárokból kiderült, a kajszi- és az őszibaracknál már most számolhatnak a gazdák termésveszteséggel.","shortLead":"Nem múltak el nyomtalanul a múlt heti fagyok a magyarországi gyümölcsösökben, Apáti Ferenc, a FruitVeb Magyar...","id":"20180310_Sokat_fagyott_kevesebb_lesz_a_gyumolcs","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079cf791-ff3d-4290-9646-9e7f11b3f6b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Sokat_fagyott_kevesebb_lesz_a_gyumolcs","timestamp":"2018. március. 10. 08:13","title":"Sokat fagyott, kevesebb lesz a gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]