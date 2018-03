Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kereszténydemokraták frakcióvezetője úgy látja, a miniszterelnök-helyettes hobbija kijön a parlamenti fizetéséből.","shortLead":"A kereszténydemokraták frakcióvezetője úgy látja, a miniszterelnök-helyettes hobbija kijön a parlamenti fizetéséből.","id":"20180310_Harrach_szerint_csak_le_akarjak_jaratni_Semjent_a_svedorszagi_luxusvadaszattal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc8f795-80be-4703-9247-d3b65ca982cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Harrach_szerint_csak_le_akarjak_jaratni_Semjent_a_svedorszagi_luxusvadaszattal","timestamp":"2018. március. 10. 09:43","title":"Harrach szerint csak le akarják járatni Semjént a svédországi luxusvadászattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1815fc4-935e-418a-8419-dec31f70a646","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több mint 3 milliárd dollár tűnt el, a pénzt főleg luxustermékek, drága festmények vásárlásával, valamint a Martin Scorsese rendezte film finanszírozásával lopták ki az amerikai ügyészek szerint.","shortLead":"Több mint 3 milliárd dollár tűnt el, a pénzt főleg luxustermékek, drága festmények vásárlásával, valamint a Martin...","id":"20180310_Sikkasztott_kozpenzbol_forgattak_le_a_Wall_Street_farkasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1815fc4-935e-418a-8419-dec31f70a646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"065a0a55-3887-46fb-9ef3-92260d558362","keywords":null,"link":"/kultura/20180310_Sikkasztott_kozpenzbol_forgattak_le_a_Wall_Street_farkasat","timestamp":"2018. március. 10. 17:45","title":"Sikkasztott közpénzből forgatták le a Wall Street farkasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5baca3b7-7f50-44d6-9cb1-071b2ea33153","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tettes öngyilkos lett.","shortLead":"A tettes öngyilkos lett.","id":"20180310_Lovoldozes_egy_kaliforniai_veteranotthonban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5baca3b7-7f50-44d6-9cb1-071b2ea33153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4fc1958-c140-4924-8013-2b4eb499ebd3","keywords":null,"link":"/vilag/20180310_Lovoldozes_egy_kaliforniai_veteranotthonban","timestamp":"2018. március. 10. 10:10","title":"Megölte túszait egy amerikai veterán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9997e86f-090f-489c-b556-de0f1c75ab02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zuglói választási bizottság elutasította Lévai Katalin nyilvántartásba vételét, mert csokorra való aláírások egyeztek meg azokkal, amelyeket a fideszes jelöltre, Jelen Tamásra adtak le. Lévai csalást emleget, Jelen Tamás viszont nem tudja, mi történt. ","shortLead":"A zuglói választási bizottság elutasította Lévai Katalin nyilvántartásba vételét, mert csokorra való aláírások egyeztek...","id":"20180309_Gozerovel_vizsgaljak_Levai_Katalin_partjanak_tobbi_alairasat_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9997e86f-090f-489c-b556-de0f1c75ab02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c706d8-ea12-4d01-bd53-cc567b93512e","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Gozerovel_vizsgaljak_Levai_Katalin_partjanak_tobbi_alairasat_is","timestamp":"2018. március. 09. 14:35","title":"Míg Lévai Katalin az Indexet perli, pártja veszélybe került más körzetekben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa64386-baaf-418c-8bfd-208fa4dc6e1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Gödöllőn Rogán Antallal sétálgatott, előtte Havasi Bertalan miniszterelnöki sajtófőnök diskurált a csatorna riporterével.","shortLead":"A miniszterelnök Gödöllőn Rogán Antallal sétálgatott, előtte Havasi Bertalan miniszterelnöki sajtófőnök diskurált...","id":"20180310_Orban_a_HirTVnek_Fake_newsnak_nem_nyilatkozom","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aa64386-baaf-418c-8bfd-208fa4dc6e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55347012-4929-47ed-8764-886204183f1d","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Orban_a_HirTVnek_Fake_newsnak_nem_nyilatkozom","timestamp":"2018. március. 10. 12:27","title":"Orbán a HírTV-nek: Fake newsnak nem nyilatkozom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d9d65c-eecb-48b0-8ce1-024675a760a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a barátságos sajtót fogadja szívesen Németh Szilárd, legalább is ez derült ki abból, hogy sajtótájékoztatóján (!) nem válaszolt a HírTV kérdéseire.\r

\r

","shortLead":"Csak a barátságos sajtót fogadja szívesen Németh Szilárd, legalább is ez derült ki abból, hogy sajtótájékoztatóján...","id":"20180311_Nemeth_Szilard_Csepeli_Hirmondo_johet_partsajto_nem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94d9d65c-eecb-48b0-8ce1-024675a760a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18edaf07-c46d-4b4c-b84e-7d7be5c62a24","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Nemeth_Szilard_Csepeli_Hirmondo_johet_partsajto_nem","timestamp":"2018. március. 11. 13:35","title":"Németh Szilárd: A Csepeli Hírmondó jöhet, pártsajtó nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c715057a-f559-4bc3-9fd3-b6d423c0d86e","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Mandátumának lejárta előtt kényszerült távozni Jacob Zuma dél-afrikai elnök, válságba süllyedt, korrupciótól sújtott országot és kormánypártot hagyva utódjára, Cyril Ramaphosára, akit Nelson Mandela a politikai örökösének tartott.","shortLead":"Mandátumának lejárta előtt kényszerült távozni Jacob Zuma dél-afrikai elnök, válságba süllyedt, korrupciótól sújtott...","id":"201808__delafrikai_elnokvaltas__mandela_orokose__zilalt_kormanypart__kaoszkezeles","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c715057a-f559-4bc3-9fd3-b6d423c0d86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325449a1-f1f5-4c1a-ac94-44953a9effe0","keywords":null,"link":"/vilag/201808__delafrikai_elnokvaltas__mandela_orokose__zilalt_kormanypart__kaoszkezeles","timestamp":"2018. március. 11. 09:30","title":"Mandela messiásként várt örökösének a káoszból kell kivezetnie Dél-Afrikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d41d77-bda8-4609-bc9d-614584854521","c_author":"","category":"elet","description":"A rendőrök nőnapi videózásban sokkal profibbak. És még üzenetük is van.","shortLead":"A rendőrök nőnapi videózásban sokkal profibbak. És még üzenetük is van.","id":"20180309_Orban_Viktornal_sokkal_jobban_ertik_a_rendorok_a_nonapot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20d41d77-bda8-4609-bc9d-614584854521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b42aa63-f19d-48bc-a30b-c1ce87e7e721","keywords":null,"link":"/elet/20180309_Orban_Viktornal_sokkal_jobban_ertik_a_rendorok_a_nonapot","timestamp":"2018. március. 09. 15:10","title":"Orbán Viktornál sokkal jobban értik a rendőrök a nőnapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]