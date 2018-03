Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e25d8aaa-7693-4115-81b6-3ccb59356535","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Feladta magát a rendőrségen és nyilvánosan bocsánatot kért az a férfi, akinek meggyújtott cigarettáját elszívta Ozon, az indonéziai Bandung állatkertjének orángutánja.","shortLead":"Feladta magát a rendőrségen és nyilvánosan bocsánatot kért az a férfi, akinek meggyújtott cigarettáját elszívta Ozon...","id":"20180310_Feladta_magat_a_ferfi_akinek_cigarettajat_egy_orangutan_szivta_el","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e25d8aaa-7693-4115-81b6-3ccb59356535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5f503d-0148-468f-ba0c-49aa5b90b73b","keywords":null,"link":"/elet/20180310_Feladta_magat_a_ferfi_akinek_cigarettajat_egy_orangutan_szivta_el","timestamp":"2018. március. 10. 16:30","title":"Feladta magát a férfi, akinek cigarettáját egy orangután szívta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acad245-677f-4ce8-a468-a7ac9d93a9f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fonódó blog szerint legalább három, de akár hat állomáson is megjelenhet a felújítás után a Budapesten újnak számító felvonófajta.","shortLead":"A Fonódó blog szerint legalább három, de akár hat állomáson is megjelenhet a felújítás után a Budapesten újnak számító...","id":"20180309_ugy_tunik_harom_metroallomason_biztos_lesz_ferdekabinos_lift","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0acad245-677f-4ce8-a468-a7ac9d93a9f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ba48ee-236a-4a2a-a741-c00d7d337fc8","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_ugy_tunik_harom_metroallomason_biztos_lesz_ferdekabinos_lift","timestamp":"2018. március. 09. 12:48","title":"Úgy tűnik, három metróállomáson biztos lesz ferdekabinos lift","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végre tavasz van.","shortLead":"Végre tavasz van.","id":"20180310_Borus_de_meleg_ido_lesz_hetvegen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739cfe29-6634-4ad1-ac37-b64727278c1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Borus_de_meleg_ido_lesz_hetvegen","timestamp":"2018. március. 10. 08:05","title":"Borús, de meleg idő lesz hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56139686-137a-4bc8-ac28-9ff0eb431519","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Ceaușescu-életmű és Kim Dzsong Il is terítékre kerül a diktátorsimogató húsvétvasárnapon. ","shortLead":"A Ceaușescu-életmű és Kim Dzsong Il is terítékre kerül a diktátorsimogató húsvétvasárnapon. ","id":"20180309_Zsarnokokrol_szol_a_husvet_az_Atriumban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56139686-137a-4bc8-ac28-9ff0eb431519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef60896-7853-486e-89d9-af060dc3f0a7","keywords":null,"link":"/kultura/20180309_Zsarnokokrol_szol_a_husvet_az_Atriumban","timestamp":"2018. március. 09. 11:56","title":"Zsarnokokról szól a húsvét az Átriumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848b0505-996c-472b-8ed0-880a2d949899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Virális lett az Origo cikke a kormánybarát sajtóban, bár van, ahol nem tüntetik fel, hogy átvételről van szó - számos mondatot simán átvettek egymástól.\r

