[{"available":true,"c_guid":"6aded681-8d49-4b4b-8e8b-7dd7ad56530c","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Királyi legyen, de önálló karakter – ez volt eredetileg a Mercedes-Benz CLS koncepciója. A vezérelv pedig vélhetően a most megjelent harmadik generáció tervezésekor sem változott, inkább átalakult. Külsőre már nem annyira egyedi a hatalmas négyajtós, de a németek mégis csak összeraktak egy komplex, most már kicsit hibrid autót, amely egyre inkább magát vezeti. Kipróbáltuk.","shortLead":"Királyi legyen, de önálló karakter – ez volt eredetileg a Mercedes-Benz CLS koncepciója. A vezérelv pedig vélhetően...","id":"20180310_Mercedes_CLS_menetproba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aded681-8d49-4b4b-8e8b-7dd7ad56530c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0762562c-c097-4412-abda-df1186ad5745","keywords":null,"link":"/cegauto/20180310_Mercedes_CLS_menetproba","timestamp":"2018. március. 10. 17:00","title":"Mercedesek kékvérű különce – vezettük az új CLS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a1d65e-0732-4b3d-a8c1-18bdf59f5e20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán maga ült be a volán mögé Várpalotán, és volt pár megdöbbentő mondata. ","shortLead":"Orbán maga ült be a volán mögé Várpalotán, és volt pár megdöbbentő mondata. ","id":"20180309_Orban_az_elso_ejszaka_jogaval_viccelt_majd_nekiallt_nosztalgiazni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82a1d65e-0732-4b3d-a8c1-18bdf59f5e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97966129-17a3-4214-932c-e58a1c38376c","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Orban_az_elso_ejszaka_jogaval_viccelt_majd_nekiallt_nosztalgiazni","timestamp":"2018. március. 09. 17:57","title":"Orbán az első éjszaka jogával viccelt, majd nekiállt nosztalgiázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898e0fe4-bbff-4f5b-af1e-01eaad20b35e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy sanghaji műgyűjtő azonnal beleszeretett egy festménybe, ami laikus szemmel nézve nem több egy fehérre mázolt vászonnál. Ő viszont meglátta benne az értéket, és nem sajnált érte sok pénzt kiadni. ","shortLead":"Egy sanghaji műgyűjtő azonnal beleszeretett egy festménybe, ami laikus szemmel nézve nem több egy fehérre mázolt...","id":"20180310_Egy_nagy_feher_vaszonert_csengett_ki_88_milliot_egy_mugyujto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=898e0fe4-bbff-4f5b-af1e-01eaad20b35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20643a3a-a770-4d4d-8fd0-a4ebcd8bd238","keywords":null,"link":"/kultura/20180310_Egy_nagy_feher_vaszonert_csengett_ki_88_milliot_egy_mugyujto","timestamp":"2018. március. 10. 10:08","title":"Egy nagy fehér vászonért csengetett ki 88 milliót egy műgyűjtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e4befb-7ee6-4102-aedf-7ac525e7f433","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Várpalotán kampányoló miniszterelnök egy állítólagos bevándorlóország fenntartásának költségeivel riogatott.","shortLead":"A Várpalotán kampányoló miniszterelnök egy állítólagos bevándorlóország fenntartásának költségeivel riogatott.","id":"20180309_orban_az_osztrakok_es_a_bajorok_rengeteget_koltenek_egy_bevandorloorszag_felepitesere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7e4befb-7ee6-4102-aedf-7ac525e7f433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0869e04-ad45-4872-8040-eae040918ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_orban_az_osztrakok_es_a_bajorok_rengeteget_koltenek_egy_bevandorloorszag_felepitesere","timestamp":"2018. március. 09. 14:47","title":"Orbán: Az osztrákok és a bajorok rengeteget költenek egy bevándorlóország felépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f2bd25-3457-4cfe-9a1a-e22beeb55e5d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több mint egy egyszerű bajnoki: a Fiorentina a Benevento elleni meccsen búcsúztatta el 31 évesen elhunyt csapatkapitányát.\r

\r

","shortLead":"Több mint egy egyszerű bajnoki: a Fiorentina a Benevento elleni meccsen búcsúztatta el 31 évesen elhunyt...","id":"20180311_Meghato_bucsu_igy_koszont_el_a_csapata_es_a_szurkolok_Davide_Atoritol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7f2bd25-3457-4cfe-9a1a-e22beeb55e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4ce1f7-54cb-4c4c-92f9-612a5ced9f59","keywords":null,"link":"/sport/20180311_Meghato_bucsu_igy_koszont_el_a_csapata_es_a_szurkolok_Davide_Atoritol","timestamp":"2018. március. 11. 14:06","title":"Megható búcsú: így köszönt el a csapata és a szurkolók Davide Astoritól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0533f4e-66a6-4ab0-8a20-6543f1e3cc13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ritter Imre 2006-ban a Fidesz és a KDNP jelöltjeként lett képviselő Budaörsön, később Wittinghoff Tamás kihívója is volt a polgármesterségért. Most a német nemzetiségi lista vezetője.","shortLead":"Ritter Imre 2006-ban a Fidesz és a KDNP jelöltjeként lett képviselő Budaörsön, később Wittinghoff Tamás kihívója is...","id":"20180310_Volt_fideszes_kepviseloe_lehet_az_elso_parlamenti_mandatum","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0533f4e-66a6-4ab0-8a20-6543f1e3cc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70142348-20a1-47e1-8c97-b12781ad8801","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Volt_fideszes_kepviseloe_lehet_az_elso_parlamenti_mandatum","timestamp":"2018. március. 10. 15:05","title":"Volt fideszes képviselőé lehet az első parlamenti mandátum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c0b5709-36f5-43b6-8c8f-de0f81ad7e1c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az álhírek sokkal gyorsabban terjednek, mint a valódiak – állapította meg a Massachusettsi Műegyetem (MIT) legújabb tanulmánya. Az egyik társszerző szerint egyértelműen a hamisítóknak áll a zászló.","shortLead":"Az álhírek sokkal gyorsabban terjednek, mint a valódiak – állapította meg a Massachusettsi Műegyetem (MIT) legújabb...","id":"20180309_Bizonyitott_az_alhireknek_all_a_zaszlo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c0b5709-36f5-43b6-8c8f-de0f81ad7e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcb97d8-3f42-4a35-9522-178601b45a44","keywords":null,"link":"/vilag/20180309_Bizonyitott_az_alhireknek_all_a_zaszlo","timestamp":"2018. március. 09. 18:26","title":"Bizonyított: az álhíreknek áll a zászló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az 58 éves Molnár Viktor illegális állatkereskedést üzemeltetett az angliai Prestwichben, és bizonyíthatóan öt kölyök törpe tacskót csempészett be az országba. A férfit elítélték. ","shortLead":"Az 58 éves Molnár Viktor illegális állatkereskedést üzemeltetett az angliai Prestwichben, és bizonyíthatóan öt kölyök...","id":"20180309_Kutyakolykoket_csempeszett_Angliaba_egy_magyar_allatorvos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f9936c-7ebd-461c-a764-cd89aa85a9a5","keywords":null,"link":"/vilag/20180309_Kutyakolykoket_csempeszett_Angliaba_egy_magyar_allatorvos","timestamp":"2018. március. 09. 20:19","title":"Kutyakölyköket csempészett Angliába egy magyar állatorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]