[{"available":true,"c_guid":"d93992c7-0841-4f2a-a1ac-21d41bffacb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-osok híresek lojalitásukról, azonban egy új felmérés szerint az androidosok az évek során hűségesebbekké váltak operációs rendszerükhöz.","shortLead":"Az iPhone-osok híresek lojalitásukról, azonban egy új felmérés szerint az androidosok az évek során hűségesebbekké...","id":"20180312_az_androidosok_lojalisabbak_a_paltformjukhoz_mint_az_iosesek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d93992c7-0841-4f2a-a1ac-21d41bffacb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c419078-4d2f-4d75-98c9-554261296464","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_az_androidosok_lojalisabbak_a_paltformjukhoz_mint_az_iosesek","timestamp":"2018. március. 12. 10:00","title":"Érdekes fordulat: nem az iPhone-osok, hanem az androidosok az igazán lojálisak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4a8b95-ef26-4e17-9024-ab4732d15093","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180311_Olyan_fegyvereket_talaltak_egy_kesztolci_orvvadasznal_hogy_arra_Semjen_Zsolt_is_csak_csettintene","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f4a8b95-ef26-4e17-9024-ab4732d15093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada31adf-ec57-40e6-b54b-2b2c41ecf7da","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Olyan_fegyvereket_talaltak_egy_kesztolci_orvvadasznal_hogy_arra_Semjen_Zsolt_is_csak_csettintene","timestamp":"2018. március. 11. 12:12","title":"Olyan fegyvereket találtak egy kesztölci orvvadásznál, hogy Semjén Zsolt is csak csettintene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d8c95d-4fd9-40ac-a788-afc1bff4dc7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában kiemelten foglalkoznak az arcfelismeréses technológiával. 