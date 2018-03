Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy természetfilmes állítja, Semjén Zsolt nem lőhetett le vadon élő rénszarvast Svédországban, mert az 150 éve kipusztult. A helikopteres vadelszállításra adott magyarázat is elég nagy kamu szerinte.\r

\r

","shortLead":"Egy természetfilmes állítja, Semjén Zsolt nem lőhetett le vadon élő rénszarvast Svédországban, mert az 150 éve...","id":"20180311_Semjen_haziasitott_renszarvast_lott_le","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff15e09-c44d-4a15-82e4-b7979f9b6459","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Semjen_haziasitott_renszarvast_lott_le","timestamp":"2018. március. 11. 11:47","title":"Semjén háziasított rénszarvast lőtt le?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf5617e-8137-4060-a8ff-7f94b76ba07d","c_author":"Bruszt László","category":"itthon","description":"A cél a normális demokratikus kormányzáshoz való visszatérés, de ez nem sikerülhet a megszokott demokratikus politizálás játékszabályaival. Vélemény. ","shortLead":"A cél a normális demokratikus kormányzáshoz való visszatérés, de ez nem sikerülhet a megszokott demokratikus...","id":"20180312_NERtelenites_a_sorrend_a_lenyeg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddf5617e-8137-4060-a8ff-7f94b76ba07d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5f7ed0-f30f-4189-b2f2-f15333e30ee9","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_NERtelenites_a_sorrend_a_lenyeg","timestamp":"2018. március. 12. 10:38","title":"NER-telenítés: a sorrend a lényeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67464401-9cb6-4a4c-9a80-d6bbfc54fe3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok úgy vélik, a rovarok a fülén át jutottak be a koponyájába. ","shortLead":"Az orvosok úgy vélik, a rovarok a fülén át jutottak be a koponyájába. ","id":"20180312_Hatvan_hangyatetemet_talaltak_egy_11_eves_kislany_szemeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67464401-9cb6-4a4c-9a80-d6bbfc54fe3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c64f15-7647-4571-b9e1-bb21f9125190","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Hatvan_hangyatetemet_talaltak_egy_11_eves_kislany_szemeben","timestamp":"2018. március. 12. 09:32","title":"Hatvan hangyatetemet találtak egy 11 éves kislány szemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c86c87-dc10-4c39-8304-a0f0bf13b65b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik és az MSZP vezetőinek eddigi nyilatkozatai alapján ennyi erővel azt is mondhatta volna Fekete-Győr András, hogy sohanapján, kiskedden.","shortLead":"A Jobbik és az MSZP vezetőinek eddigi nyilatkozatai alapján ennyi erővel azt is mondhatta volna Fekete-Győr András...","id":"20180311_Momentum_Ha_az_MSZP_es_a_Jobbik_megegyezik_egyuttmukodunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71c86c87-dc10-4c39-8304-a0f0bf13b65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534cb860-bf66-4810-ad1a-63fc4c124b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Momentum_Ha_az_MSZP_es_a_Jobbik_megegyezik_egyuttmukodunk","timestamp":"2018. március. 11. 19:29","title":"Momentum: Ha az MSZP és a Jobbik megegyezik, együttműködünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36631918-73bd-4a18-96b8-1da55b45b33b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Készül a nagy visszatérésre.","shortLead":"Készül a nagy visszatérésre.","id":"20180311_Harvey_Weinstein_ujabb_filmet_forgatna","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36631918-73bd-4a18-96b8-1da55b45b33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812b38b5-c5e1-46b1-aa95-af66a6d8f7d4","keywords":null,"link":"/elet/20180311_Harvey_Weinstein_ujabb_filmet_forgatna","timestamp":"2018. március. 12. 08:00","title":"Harvey Weinstein újabb filmet forgatna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyar közbelépésre nem hangozhat el közös európai uniós álláspont az ENSZ migrációs csomagjáról szóló vita hétfői fordulójában, New Yorkban – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap az MTI-nek.","shortLead":"Magyar közbelépésre nem hangozhat el közös európai uniós álláspont az ENSZ migrációs csomagjáról szóló vita hétfői...","id":"20180312_Szijjarto_elintezte_nem_hangozhat_el_EUs_allaspont_az_ENSZ_migracios_javaslatarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c830fd5-fe5c-4ab9-8d50-1471977a3de6","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Szijjarto_elintezte_nem_hangozhat_el_EUs_allaspont_az_ENSZ_migracios_javaslatarol","timestamp":"2018. március. 12. 09:16","title":"Szijjártó elintézte, nem hangozhat el EU-s álláspont az ENSZ migrációs javaslatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d960bd58-e297-489f-8c79-2c5db9593b34","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ijad Madisch arra a meggyőződésére alapított vállalkozást, hogy a tudomány akkor fejlődhet igazán, ha a kutatók tudnak egymásról és arról, melyikük mit csinál. ","shortLead":"Ijad Madisch arra a meggyőződésére alapított vállalkozást, hogy a tudomány akkor fejlődhet igazán, ha a kutatók tudnak...","id":"201810_tudaskozpont","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d960bd58-e297-489f-8c79-2c5db9593b34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8fb929-e7f7-42af-8aa2-8f4d03282ad3","keywords":null,"link":"/kkv/201810_tudaskozpont","timestamp":"2018. március. 11. 10:30","title":"Összekapcsolt 14 millió tudóst, a Nobel-díjra hajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635c54a1-db98-448a-8ef5-9227907dd851","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A személyzet létszáma 13-ról 6-ra csökkent az egyik kínai étteremben egy újítás bevezetése után.","shortLead":"A személyzet létszáma 13-ról 6-ra csökkent az egyik kínai étteremben egy újítás bevezetése után.","id":"20180310_akar_az_ettermi_dolgozok_remalma_is_lehet_ez_az_ujitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=635c54a1-db98-448a-8ef5-9227907dd851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44790cb8-f597-4d90-8c85-420be2a7761e","keywords":null,"link":"/kkv/20180310_akar_az_ettermi_dolgozok_remalma_is_lehet_ez_az_ujitas","timestamp":"2018. március. 10. 16:38","title":"Akár az éttermi dolgozók rémálma is lehet ez az újítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]