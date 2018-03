Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad06434b-4b69-4b1e-a299-86b8a62bd1b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tatabányai rendőrök a bejelentéstől számított nyolc percen belül elfogták a 13 és a 21 éves fiatalt.","shortLead":"A tatabányai rendőrök a bejelentéstől számított nyolc percen belül elfogták a 13 és a 21 éves fiatalt.","id":"20180311_autolopas_tatabanya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad06434b-4b69-4b1e-a299-86b8a62bd1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2eab87-e968-4175-bf81-b68ca8f50d74","keywords":null,"link":"/cegauto/20180311_autolopas_tatabanya","timestamp":"2018. március. 11. 12:31","title":"Autót akart lopni Tatabányán a két tettes – az egyikük még csak 13 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70832291-7a2b-414f-90f3-8c966873d76a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180311_A_baloldal_ostromolja_Soroksart","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70832291-7a2b-414f-90f3-8c966873d76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7d3770-f34a-4f96-899b-a0af56008bfc","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_A_baloldal_ostromolja_Soroksart","timestamp":"2018. március. 11. 15:33","title":"A baloldal ostromolja Csepel/Soroksárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A stadionépítés miatt nincs pénz játékosra, de még az sem világos, ki nyilatkozhat a stadionépítési haváriáról.","shortLead":"A stadionépítés miatt nincs pénz játékosra, de még az sem világos, ki nyilatkozhat a stadionépítési haváriáról.","id":"20180310_Nagy_stadion_kis_penz_nincs_foci","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab733f62-e5a3-4451-ba55-ed3931e64e72","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180310_Nagy_stadion_kis_penz_nincs_foci","timestamp":"2018. március. 10. 12:24","title":"Nagy stadion, kis pénz, nincs foci – összevissza nyilatkoznak Szigetszentmiklóson.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e3c236-e47a-442b-96ab-1998715e7f2b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest-Hatvan közötti szakasz 150 milliárd forintból újul meg.","shortLead":"A Budapest-Hatvan közötti szakasz 150 milliárd forintból újul meg.","id":"20180310_Elkezdodott_a_hatalmas_vasuti_felujitas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6e3c236-e47a-442b-96ab-1998715e7f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7808feac-03f8-4ffb-9964-14838b94f1a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180310_Elkezdodott_a_hatalmas_vasuti_felujitas","timestamp":"2018. március. 10. 15:22","title":"Elkezdődött a hatalmas vasúti felújítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11a7026a-4b92-4959-bcab-c9c376772daf","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Gary Oldman és Kobe Bryant Oscar-díja régi, csúnya történeteket hozott a felszínre. És jelzi azt is, hogy Hollywood még nagyon nem tudja, mihez kezdjen a #metoo mozgalommal.","shortLead":"Gary Oldman és Kobe Bryant Oscar-díja régi, csúnya történeteket hozott a felszínre. És jelzi azt is, hogy Hollywood még...","id":"20180311_oscar_gary_oldman_kobe_bryant","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11a7026a-4b92-4959-bcab-c9c376772daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e739b98-1651-4502-8dda-39d30edace47","keywords":null,"link":"/elet/20180311_oscar_gary_oldman_kobe_bryant","timestamp":"2018. március. 11. 20:00","title":"Nehéz csupa feddhetetlen férfit találni az Oscaron. Nem is sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99472bd6-b4f0-4db0-b07b-27e3c66bfc3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Paczolay Péter szerint a Nem adom a házam nevű mozgalom vezetője nem merített ki itthon minden jogorvoslati lehetőséget. Póka László jogi képviselője viszont cáfolta ezt. ","shortLead":"Paczolay Péter szerint a Nem adom a házam nevű mozgalom vezetője nem merített ki itthon minden jogorvoslati...","id":"20180310_magyar_biro_miatt_dobtak_vissza_egy_devizahiteles_tunteto_beadvanyat_strasbourgban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99472bd6-b4f0-4db0-b07b-27e3c66bfc3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8254fe9-a702-4620-987e-28cac2341707","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_magyar_biro_miatt_dobtak_vissza_egy_devizahiteles_tunteto_beadvanyat_strasbourgban","timestamp":"2018. március. 10. 18:22","title":"Magyar bíró miatt dobták vissza egy devizahiteles tüntető beadványát Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c715057a-f559-4bc3-9fd3-b6d423c0d86e","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Mandátumának lejárta előtt kényszerült távozni Jacob Zuma dél-afrikai elnök, válságba süllyedt, korrupciótól sújtott országot és kormánypártot hagyva utódjára, Cyril Ramaphosára, akit Nelson Mandela a politikai örökösének tartott.","shortLead":"Mandátumának lejárta előtt kényszerült távozni Jacob Zuma dél-afrikai elnök, válságba süllyedt, korrupciótól sújtott...","id":"201808__delafrikai_elnokvaltas__mandela_orokose__zilalt_kormanypart__kaoszkezeles","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c715057a-f559-4bc3-9fd3-b6d423c0d86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325449a1-f1f5-4c1a-ac94-44953a9effe0","keywords":null,"link":"/vilag/201808__delafrikai_elnokvaltas__mandela_orokose__zilalt_kormanypart__kaoszkezeles","timestamp":"2018. március. 11. 09:30","title":"Mandela messiásként várt örökösének a káoszból kell kivezetnie Dél-Afrikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead2f5d9-2893-4a9c-99b8-919670638fdf","c_author":"Kofi Annan","category":"velemeny","description":"A Facebook nemcsak a forradalmakat szolgálhatja, hanem a diktátorokat is.","shortLead":"A Facebook nemcsak a forradalmakat szolgálhatja, hanem a diktátorokat is.","id":"20180310_Internet_a_demokracia_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ead2f5d9-2893-4a9c-99b8-919670638fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93159fe4-c53c-4007-94a4-d51f6b7c1043","keywords":null,"link":"/velemeny/20180310_Internet_a_demokracia_ellen","timestamp":"2018. március. 10. 10:00","title":"Kofi Annan: Internet a demokrácia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]