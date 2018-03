Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e5eaaac-8c4c-4475-9e01-f3d604a401e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrégiben publikált kutatás szerint az Apple ID-k a legdrágábban kínált hozzáférések a pénzügyi szektoron kívül.","shortLead":"Egy nemrégiben publikált kutatás szerint az Apple ID-k a legdrágábban kínált hozzáférések a pénzügyi szektoron kívül.","id":"20180312_apple_idk_ara_a_sotet_weben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e5eaaac-8c4c-4475-9e01-f3d604a401e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931fa609-8bf7-44b3-86d3-5236ab4c998c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_apple_idk_ara_a_sotet_weben","timestamp":"2018. március. 12. 12:03","title":"iPhone-ja van? Jó drágán mérik a sötét weben az Apple ID-jét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ee81a7-2fb5-426e-988c-53af9421f9de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nehéz elképzelni, mit és miért csinál az alábbi videóban látható sofőr.","shortLead":"Nehéz elképzelni, mit és miért csinál az alábbi videóban látható sofőr.","id":"20180312_buszsofor_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6ee81a7-2fb5-426e-988c-53af9421f9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05578baf-bde3-47a9-9fe7-b21e035f0fcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_buszsofor_video","timestamp":"2018. március. 12. 04:01","title":"A nap videója: a buszsofőr, akivel nem akarna együtt utazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905232ed-9587-4644-812e-a00c389b44cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szíriában meghaladta a 350 ezret a polgárháború halálos áldozatainak a száma – jelentette be hétfőn az eseményeket nyomon követő Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH).","shortLead":"Szíriában meghaladta a 350 ezret a polgárháború halálos áldozatainak a száma – jelentette be hétfőn az eseményeket...","id":"20180312_Sziriai_polgarhaboru__tobb_mint_350_ezer_halott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=905232ed-9587-4644-812e-a00c389b44cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67447cd6-fff9-401c-86a3-f527ecaa8ccf","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Sziriai_polgarhaboru__tobb_mint_350_ezer_halott","timestamp":"2018. március. 12. 15:23","title":"Szíriai polgárháború – több mint 350 ezer halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4eab503-c4f8-4f0c-83bd-fd73707a58c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négy hét. 106 választókerület, 93 mandátum az országos listáról. Eddig 1700 jelölt, azaz választókerületenként átlag 17. 40 pártlista. 359 ezer levélben szavazó külhoni magyar. Alakuló Országgyűlés május 8-ig. Ezek a legfontosabb tudnivalók, adatok.\r

","shortLead":"Négy hét. 106 választókerület, 93 mandátum az országos listáról. Eddig 1700 jelölt, azaz választókerületenként átlag...","id":"20180311_Celegyenesben_negy_het_mulva_valasztas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4eab503-c4f8-4f0c-83bd-fd73707a58c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d439c125-2732-4afd-b8a5-51d46e92a37c","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Celegyenesben_negy_het_mulva_valasztas","timestamp":"2018. március. 11. 08:25","title":"Célegyenesben: négy hét múlva választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e0e2a3-5d54-4416-8b6c-5735c7b03da1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy napjuk volt a cégeknek megismerni a tendert, beszerezni a dokumentumokat, illetve beadni a jelentkezést, mégis olyan sokan jelentkeztek, hogy fel kellett függeszteni a pályázatot. A megújuló energiaforrásokat felhasználó beruházások 1 millió és 1 millárd forint között pályázhattak.\r

","shortLead":"Egy napjuk volt a cégeknek megismerni a tendert, beszerezni a dokumentumokat, illetve beadni a jelentkezést, mégis...","id":"20180311_Idaig_buzlik_ez_a_par_ora_alatt_lezavart_EUs_tender","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57e0e2a3-5d54-4416-8b6c-5735c7b03da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c929ab2-6734-4255-881d-751fde056dea","keywords":null,"link":"/kkv/20180311_Idaig_buzlik_ez_a_par_ora_alatt_lezavart_EUs_tender","timestamp":"2018. március. 11. 08:42","title":"Zavaróan bűzlik ez a pár óra alatt lezavart EU-s tender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23cf1a5b-9c5b-4ba4-bf58-e24892b7c20d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alábbi az egyik legutolsóként legyártott Diablo, amit a Lamborghini készített. Még a széltől is óvta a tulajdonosa.","shortLead":"Az alábbi az egyik legutolsóként legyártott Diablo, amit a Lamborghini készített. Még a széltől is óvta a tulajdonosa.","id":"20180312_lamborghini_diablo_arveres","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23cf1a5b-9c5b-4ba4-bf58-e24892b7c20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da671a9e-ca7c-4e47-8bd6-80f07e882836","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_lamborghini_diablo_arveres","timestamp":"2018. március. 12. 08:21","title":"Elárverezik ezt a patika állapotú Lamborghinit, alig 22 km van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936fffc5-3248-4d50-b042-2705841cb45a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FSZB emberei egy autót akartak feltartóztatni, amikor tűzharc bontakozott ki, az járműben házilag készített pokolgépeket találtak.\r

","shortLead":"Az FSZB emberei egy autót akartak feltartóztatni, amikor tűzharc bontakozott ki, az járműben házilag készített...","id":"20180311_Tuzharc_aran_allitottak_meg_terroristakat_az_orosz_biztonsagi_erok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=936fffc5-3248-4d50-b042-2705841cb45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09825ebf-0e7a-4015-8b3e-7c3cb7c0037f","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Tuzharc_aran_allitottak_meg_terroristakat_az_orosz_biztonsagi_erok","timestamp":"2018. március. 11. 14:39","title":"Tűzharc árán állítottak meg terroristákat az orosz biztonsági erők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f598d0cc-22fb-4adf-9bfa-7d46920b3af4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már fent is van a Hunguest Hotels honlapján Buda-Cash vagyonból gründolt a szálloda.","shortLead":"Már fent is van a Hunguest Hotels honlapján Buda-Cash vagyonból gründolt a szálloda.","id":"20180312_Ujabb_osztrak_hotelt_szerzett_Meszaros","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f598d0cc-22fb-4adf-9bfa-7d46920b3af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ef71a9-3ad4-4d42-8821-dbd52e3b92c8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Ujabb_osztrak_hotelt_szerzett_Meszaros","timestamp":"2018. március. 12. 10:37","title":"Megugrotta: még egy osztrák hotelt szerzett Mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]