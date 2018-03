Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8b6943c-7256-4f43-b70f-70eff0d93823","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kampánykörútja korábbi állomásaihoz hasonlóan Gödöllőn sem mulasztott el interjút adni a helyi médiának a miniszterelnök. Az interneten is megnézhető interjúban Orbán Viktor a pénzügyi apokalipszis jóslatát vette elő a migránskártya-pakliból. \r

","shortLead":"Kampánykörútja korábbi állomásaihoz hasonlóan Gödöllőn sem mulasztott el interjút adni a helyi médiának...","id":"20180311_Penzugyi_apokalipszissel_riogatott_Orban_Godollon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8b6943c-7256-4f43-b70f-70eff0d93823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4574cf8b-e8df-4004-bc83-24f10737b6e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Penzugyi_apokalipszissel_riogatott_Orban_Godollon","timestamp":"2018. március. 11. 14:58","title":"Pénzügyi apokalipszissel riogatott Orbán Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Felnyomtunk két kamupártot a Kúriánál, hátha sikerül spórolni 300 millát” – írja a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.","shortLead":"„Felnyomtunk két kamupártot a Kúriánál, hátha sikerül spórolni 300 millát” – írja a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.","id":"20180312_Ket_kamupartot_is_feljelent_a_Kutyapart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213030ab-16bc-45b7-8d59-fc86ca9438b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Ket_kamupartot_is_feljelent_a_Kutyapart","timestamp":"2018. március. 12. 13:13","title":"Két kamupártot is feljelent a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24959db5-e668-41fa-a2a8-02784f1133be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Ritka látványban lehetett része annak, aki a múlt héten a tapolcai Alsó-tónál járt: egy Subaru lógott ki a vízből, miután a technika az eredeti céltól 150 méterrel arrébb navigálta a sofőrt.","shortLead":"Ritka látványban lehetett része annak, aki a múlt héten a tapolcai Alsó-tónál járt: egy Subaru lógott ki a vízből...","id":"20180312_Vicceskedett_a_GPS_a_toban_kotott_ki_egy_terepjaros_Tapolcan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24959db5-e668-41fa-a2a8-02784f1133be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ba7bd4-21f3-4681-85f8-cef8005a0064","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180312_Vicceskedett_a_GPS_a_toban_kotott_ki_egy_terepjaros_Tapolcan","timestamp":"2018. március. 12. 15:21","title":"Vicceskedett a GPS: a tóban kötött ki egy terepjárós Tapolcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9afe5fb-c0d7-4c4a-a5dc-6fd1d4ba6b2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lássuk, hogy jelenleg mely autómárkák képviselik a legnagyobb értéket! A Tesla egyelőre nincs a top10-ben, de nagyon jön fel.","shortLead":"Lássuk, hogy jelenleg mely autómárkák képviselik a legnagyobb értéket! A Tesla egyelőre nincs a top10-ben, de nagyon...","id":"20180312_mercedes_toyota_bmw_ez_a_legfrissebb_sorrend","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9afe5fb-c0d7-4c4a-a5dc-6fd1d4ba6b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046e917f-fdc5-4257-857b-42893bb04892","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_mercedes_toyota_bmw_ez_a_legfrissebb_sorrend","timestamp":"2018. március. 12. 11:22","title":"Mercedes, Toyota, BMW: ez a legfrissebb sorrend, a Tesla a tizenkilencedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74294f55-d847-49be-af39-7dea4494df71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban bárki licitálhat az imádott gyémántjaira.","shortLead":"Áprilisban bárki licitálhat az imádott gyémántjaira.","id":"20180312_Gabor_Zsazsa_minden_kincset_elarverezi_utolso_ferje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74294f55-d847-49be-af39-7dea4494df71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6b9abd-7bbd-4ab4-b245-69dc3dadee33","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Gabor_Zsazsa_minden_kincset_elarverezi_utolso_ferje","timestamp":"2018. március. 12. 15:11","title":"Gábor Zsazsa minden kincsét elárverezi utolsó férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93992c7-0841-4f2a-a1ac-21d41bffacb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-osok híresek lojalitásukról, azonban egy új felmérés szerint az androidosok az évek során hűségesebbekké váltak operációs rendszerükhöz.","shortLead":"Az iPhone-osok híresek lojalitásukról, azonban egy új felmérés szerint az androidosok az évek során hűségesebbekké...","id":"20180312_az_androidosok_lojalisabbak_a_paltformjukhoz_mint_az_iosesek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d93992c7-0841-4f2a-a1ac-21d41bffacb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c419078-4d2f-4d75-98c9-554261296464","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_az_androidosok_lojalisabbak_a_paltformjukhoz_mint_az_iosesek","timestamp":"2018. március. 12. 10:00","title":"Érdekes fordulat: nem az iPhone-osok, hanem az androidosok az igazán lojálisak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két héten át lehet majd fizetés nélkül hozzájutni a Mediaworks gondozta Heves Megyei Hírlaphoz egy most induló akció keretében. Az ingyenes időszak április 3-án kezdődik, mit ad isten, épp a választások előtti hajrában.","shortLead":"Két héten át lehet majd fizetés nélkül hozzájutni a Mediaworks gondozta Heves Megyei Hírlaphoz egy most induló akció...","id":"20180312_Pont_a_valasztasok_elott_lesz_ingyenes_Meszaros_Lorinc_ujsagja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35aab28b-b5d7-4368-82da-04aa684efc7e","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Pont_a_valasztasok_elott_lesz_ingyenes_Meszaros_Lorinc_ujsagja","timestamp":"2018. március. 12. 17:10","title":"Pont a választások előtt lesz ingyenes Mészáros Lőrinc újságja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fa0c04-7843-4330-b7e4-939ffcaee56d","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Ha tisztában lennének az oktatási célokkal, sokkal motiváltabbak lennének a tanulásra, és jobb teljesítményt érnének el a diákok – állítja Steklács János, az ELTE tanszékvezetője, aki szerint számos példa van arra, hogy lehet ezt elérni. Úgy véli, el kellene felejteni a kronológikus irodalomtanítást, az évtizedek óta rögzült kötelező olvasmányokat, inkább az olvasás megszerettetésére kellene koncentrálni. És ha ehhez kortárs irodalom, vagy a Kispál és borz kell, hát azzal. Interjú.\r

\r

","shortLead":"Ha tisztában lennének az oktatási célokkal, sokkal motiváltabbak lennének a tanulásra, és jobb teljesítményt érnének el...","id":"20180312_Minek_is_jar_a_gyerekek_iskolaba_Ezt_senki_nem_mondja_el_ne","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2fa0c04-7843-4330-b7e4-939ffcaee56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1c6e23-6107-4089-8fad-17d2f1bb97a2","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_Minek_is_jar_a_gyerekek_iskolaba_Ezt_senki_nem_mondja_el_ne","timestamp":"2018. március. 12. 11:20","title":"Minek is jár a gyerek iskolába? Ezt senki nem mondja el neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]