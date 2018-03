Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Jobbik vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel szemben, és feljelentést tesz vesztegetés gyanújával – közölte Szilágyi György, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője hétfői budapesti sajtótájékoztatóján. A Jobbik feljelentést tesz Semjén svéd luxusvadászata miatt

Miközben alig több mint két évtizede egy valamirevaló környezetvédelmi víziót felvázoló és a saját alkalmazottait egészségmegőrző programokkal segítő vállalat már felelősnek számított, manapság a CSR-piacon csak fantáziadúsabb kezdeményezésekkel lehet labdába rúgni. „Ebbe nagyon is megéri befektetni" - leiskolázott versenytársak

Az iPhone-osok híresek lojalitásukról, azonban egy új felmérés szerint az androidosok az évek során hűségesebbekké váltak operációs rendszerükhöz. Érdekes fordulat: nem az iPhone-osok, hanem az androidosok az igazán lojálisak

A cél a normális demokratikus kormányzáshoz való visszatérés, de ez nem sikerülhet a megszokott demokratikus politizálás játékszabályaival. Vélemény. NER-telenítés: a sorrend a lényeg

Egy merész húzással szinte semmin nem változtatott tavaly csúcstelefonján a Samsung: az S8 külsőre alig változott, és a belső újítások közül is csak egy tekinthető igazán előrelépésnek. Mire elég manapság az okostelefonos piacon az, ha valaki nem változtat az egy évvel korábbi, bevált recepten? Kipróbáltuk a Samsung Galaxy S9-et. Samsung Galaxy S9-teszt: az est fénypontja

Kínában kiemelten foglalkoznak az arcfelismeréses technológiával. Ennek legújabb hozadékát a pekingi rendőrök élvezhetik. Nehéz lesz elmenekülni: arcfelismerő szemüveget kaptak a pekingi rendőrök

Öt utasa meghalt, a pilóta az egyedüli túlélő. A folyóba zuhant egy helikopter New Yorkban - videó

Csak 2016-ban 1,8 millió migráns özönlötte el Németországot, a legnagyobb bevándorlói tömeg a románoké volt. És 1 365 178-an vándoroltak ki. Drámai a helyzet: özönlenek a migránsok Németországba – főleg az EU-ból Vélemény. ","shortLead":"A cél a normális demokratikus kormányzáshoz való visszatérés, de ez nem sikerülhet a megszokott demokratikus...","id":"20180312_NERtelenites_a_sorrend_a_lenyeg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddf5617e-8137-4060-a8ff-7f94b76ba07d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5f7ed0-f30f-4189-b2f2-f15333e30ee9","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_NERtelenites_a_sorrend_a_lenyeg","timestamp":"2018. március. 12. 10:38","title":"NER-telenítés: a sorrend a lényeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fc6cfc-0e71-4fcd-8dbc-97c172064140","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy merész húzással szinte semmin nem változtatott tavaly csúcstelefonján a Samsung: az S8 külsőre alig változott, és a belső újítások közül is csak egy tekinthető igazán előrelépésnek. Mire elég manapság az okostelefonos piacon az, ha valaki nem változtat az egy évvel korábbi, bevált recepten? Kipróbáltuk a Samsung Galaxy S9-et.","shortLead":"Egy merész húzással szinte semmin nem változtatott tavaly csúcstelefonján a Samsung: az S8 külsőre alig változott, és...","id":"20180312_samsung_galaxy_s9_teszt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28fc6cfc-0e71-4fcd-8dbc-97c172064140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a89dc8-379c-41c3-a68b-717e5eb45c59","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_samsung_galaxy_s9_teszt","timestamp":"2018. március. 12. 14:20","title":"Samsung Galaxy S9-teszt: az est fénypontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d8c95d-4fd9-40ac-a788-afc1bff4dc7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában kiemelten foglalkoznak az arcfelismeréses technológiával. Ennek legújabb hozadékát a pekingi rendőrök élvezhetik.","shortLead":"Kínában kiemelten foglalkoznak az arcfelismeréses technológiával. Ennek legújabb hozadékát a pekingi rendőrök...","id":"20180312_arcfelismero_szemuveget_kaptak_a_pekingi_rendorok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36d8c95d-4fd9-40ac-a788-afc1bff4dc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae00389e-b5b0-4213-9c72-7f84514e8569","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_arcfelismero_szemuveget_kaptak_a_pekingi_rendorok","timestamp":"2018. március. 12. 17:00","title":"Nehéz lesz elmenekülni: arcfelismerő szemüveget kaptak a pekingi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21163ff7-e02b-4328-b049-07d7ff0409c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt utasa meghalt, a pilóta az egyedüli túlélő. ","shortLead":"Öt utasa meghalt, a pilóta az egyedüli túlélő. ","id":"20180312_A_folyoba_zuhant_egy_helikopter_New_Yorkban__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21163ff7-e02b-4328-b049-07d7ff0409c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1b64df-1b12-41e0-88f8-38227637841e","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_A_folyoba_zuhant_egy_helikopter_New_Yorkban__video","timestamp":"2018. március. 12. 06:03","title":"A folyóba zuhant egy helikopter New Yorkban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak 2016-ban 1,8 millió migráns özönlötte el Németországot, a legnagyobb bevándorlói tömeg a románoké volt. És 1 365 178-an vándoroltak ki.\r

\r

","shortLead":"Csak 2016-ban 1,8 millió migráns özönlötte el Németországot, a legnagyobb bevándorlói tömeg a románoké volt. És 1 365...","id":"20180313_Dramai_a_helyzet_ozonlenek_a_migransok_Nemetorszagba__foleg_az_EUbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cea7cc5-91fa-4e2b-9e46-a85436509414","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Dramai_a_helyzet_ozonlenek_a_migransok_Nemetorszagba__foleg_az_EUbol","timestamp":"2018. március. 13. 13:04","title":"Drámai a helyzet: özönlenek a migránsok Németországba – főleg az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]