[{"available":true,"c_guid":"25d12e5e-d743-4bd5-86ea-6484e94c6f78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint Elon Musk meghallotta a kritikusok hangját, akik szerint nem lenne jó ötlet az autós forgalmat a város alá vinni. Most itt egy másik terv.","shortLead":"A jelek szerint Elon Musk meghallotta a kritikusok hangját, akik szerint nem lenne jó ötlet az autós forgalmat a város...","id":"20180312_elon_musk_the_boring_company_foldalatti_busz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25d12e5e-d743-4bd5-86ea-6484e94c6f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed4af44-6550-49c9-9763-be3440743598","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_elon_musk_the_boring_company_foldalatti_busz","timestamp":"2018. március. 12. 11:03","title":"Elon Musknak megint van egy ötlete: 240 km/h-val szállítana embereket a városban a föld alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esős lesz a hétfő, de 15-19 fok lesz.","shortLead":"Esős lesz a hétfő, de 15-19 fok lesz.","id":"20180312_Esos_lesz_a_hetfo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82ecdb2-ef81-4294-8cd3-e5b15a922052","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Esos_lesz_a_hetfo","timestamp":"2018. március. 12. 07:34","title":"Viharok miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fc6cfc-0e71-4fcd-8dbc-97c172064140","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy merész húzással szinte semmin nem változtatott tavaly csúcstelefonján a Samsung: az S8 külsőre alig változott, és a belső újítások közül is csak egy tekinthető igazán előrelépésnek. Mire elég manapság az okostelefonos piacon az, ha valaki nem változtat az egy évvel korábbi, bevált recepten? Kipróbáltuk a Samsung Galaxy S9-et.","shortLead":"Egy merész húzással szinte semmin nem változtatott tavaly csúcstelefonján a Samsung: az S8 külsőre alig változott, és...","id":"20180312_samsung_galaxy_s9_teszt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28fc6cfc-0e71-4fcd-8dbc-97c172064140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a89dc8-379c-41c3-a68b-717e5eb45c59","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_samsung_galaxy_s9_teszt","timestamp":"2018. március. 12. 14:20","title":"Samsung Galaxy S9-teszt: az est fénypontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sőt, mondhatni semennyire. Tavaly is kiemelkedő sikereket értek el, gyanús körülmények között elnyert közvilágítási közbeszerzésekkel.","shortLead":"Sőt, mondhatni semennyire. Tavaly is kiemelkedő sikereket értek el, gyanús körülmények között elnyert közvilágítási...","id":"20180313_Az_OLAFnyomozas_se_nagyon_razta_meg_az_Eliost","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5898ed26-6aa9-4e38-baf7-b34792d6069b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180313_Az_OLAFnyomozas_se_nagyon_razta_meg_az_Eliost","timestamp":"2018. március. 13. 13:33","title":"Az OLAF-nyomozás se nagyon rázta meg az Eliost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418a6a48-5edc-4161-a6fb-955c3a5e9993","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország bejelentette, sikerest tesztet hajtottak végre egy olyan hiperszonikus rakétával, amely a hangsebesség tízszeresével repülve képes megsemmisíteni a kijelölt célokat.\r

