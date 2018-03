Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e243c441-ce8a-433b-b0fa-7a992da280a5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Aligha erre a megoldásra gondolt a magyar kormány.","shortLead":"Aligha erre a megoldásra gondolt a magyar kormány.","id":"20180312_Megoldotta_Brusszel_az_elelmiszerbotranyt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e243c441-ce8a-433b-b0fa-7a992da280a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4191210d-c344-4885-bdac-2ae3de551ba5","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Megoldotta_Brusszel_az_elelmiszerbotranyt","timestamp":"2018. március. 12. 18:15","title":"Megoldotta Brüsszel az élelmiszerbotrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"904d92b2-211f-40d9-bc98-2e87e5ff31d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tőzsdei cégek között bonyolítottak tranzakciót.","shortLead":"Tőzsdei cégek között bonyolítottak tranzakciót.","id":"20180312_Mar_Csanyi_Sandor_is_Meszaros_Lorinc_cegeben_vasarol_reszesedest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=904d92b2-211f-40d9-bc98-2e87e5ff31d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c4032b-db43-4e16-8eb5-665e893fabb0","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Mar_Csanyi_Sandor_is_Meszaros_Lorinc_cegeben_vasarol_reszesedest","timestamp":"2018. március. 12. 14:21","title":"Már Csányi Sándor is Mészáros Lőrinc cégében vásárol részesedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36631918-73bd-4a18-96b8-1da55b45b33b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Készül a nagy visszatérésre.","shortLead":"Készül a nagy visszatérésre.","id":"20180311_Harvey_Weinstein_ujabb_filmet_forgatna","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36631918-73bd-4a18-96b8-1da55b45b33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812b38b5-c5e1-46b1-aa95-af66a6d8f7d4","keywords":null,"link":"/elet/20180311_Harvey_Weinstein_ujabb_filmet_forgatna","timestamp":"2018. március. 12. 08:00","title":"Harvey Weinstein újabb filmet forgatna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szándékos emberölés vádjával bíróság elé akarja citálni Arnold Schwarzenegger a legnagyobb olajipari társaságokat. A színészből, majd kaliforniai kormányzóból lett környezetvédelmi aktivista szerint az olajipari nagyok ugyanúgy tudták, hogy tevékenységükkel emberek halálát okozzák, mint a már felelősségre vont dohányipari cégek. Schwarzenegger később a legújabb Terminátor-filmről is beszélt.","shortLead":"Szándékos emberölés vádjával bíróság elé akarja citálni Arnold Schwarzenegger a legnagyobb olajipari társaságokat...","id":"20180312_A_Terminator_az_olajcegek_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed779cfc-0993-462b-b9fd-d8f5ea805e11","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_A_Terminator_az_olajcegek_ellen","timestamp":"2018. március. 12. 16:48","title":"A Terminátor az olajcégek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fa0c04-7843-4330-b7e4-939ffcaee56d","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Ha tisztában lennének az oktatási célokkal, sokkal motiváltabbak lennének a tanulásra, és jobb teljesítményt érnének el a diákok – állítja Steklács János, az ELTE tanszékvezetője, aki szerint számos példa van arra, hogy lehet ezt elérni. Úgy véli, el kellene felejteni a kronológikus irodalomtanítást, az évtizedek óta rögzült kötelező olvasmányokat, inkább az olvasás megszerettetésére kellene koncentrálni. És ha ehhez kortárs irodalom, vagy a Kispál és borz kell, hát azzal. Interjú.\r

\r

","shortLead":"Ha tisztában lennének az oktatási célokkal, sokkal motiváltabbak lennének a tanulásra, és jobb teljesítményt érnének el...","id":"20180312_Minek_is_jar_a_gyerekek_iskolaba_Ezt_senki_nem_mondja_el_ne","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2fa0c04-7843-4330-b7e4-939ffcaee56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1c6e23-6107-4089-8fad-17d2f1bb97a2","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_Minek_is_jar_a_gyerekek_iskolaba_Ezt_senki_nem_mondja_el_ne","timestamp":"2018. március. 12. 11:20","title":"Minek is jár a gyerek iskolába? Ezt senki nem mondja el neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1d62ca-3603-4634-84a8-d4671e4322b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A könnyen mozgatható és villámgyorsan fixen telepíthető, teljesen vandálbiztos sebességmérő mostanság egyre több német helyszínen feltűnik.","shortLead":"A könnyen mozgatható és villámgyorsan fixen telepíthető, teljesen vandálbiztos sebességmérő mostanság egyre több német...","id":"20180312_potkocsinak_tunhet_de_valojaban_egy_hipermodern_traffipax","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a1d62ca-3603-4634-84a8-d4671e4322b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad8a105-6fa0-4391-b456-e3eb2b739901","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_potkocsinak_tunhet_de_valojaban_egy_hipermodern_traffipax","timestamp":"2018. március. 12. 06:41","title":"Furcsa pótkocsinak tűnhet, de valójában egy hipermodern traffipax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5114a2f7-5f6e-49d4-8020-a7403a41964e","c_author":"Szapor Judit","category":"kultura","description":"Az „állami történész” a volt kultuszminiszter körüli vitában tagadta, hogy Hómannak miniszterként bármilyen szerepe lett volna a numerus clausus alkalmazásában és fenntartásában. Ez azonban nem igaz, ezt dokumentumok bizonyítják.","shortLead":"Az „állami történész” a volt kultuszminiszter körüli vitában tagadta, hogy Hómannak miniszterként bármilyen szerepe...","id":"20180313_Homan_Balint_mar_1933ban_jol_tudott_a_zsido_hallgatok_elleni_inzultusokrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5114a2f7-5f6e-49d4-8020-a7403a41964e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f742e052-64d7-47b4-83bb-54aea4c139d3","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Homan_Balint_mar_1933ban_jol_tudott_a_zsido_hallgatok_elleni_inzultusokrol","timestamp":"2018. március. 13. 08:28","title":"Hóman Bálint 1933-ban kiállt a numerus clausus fenntartása mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9afe5fb-c0d7-4c4a-a5dc-6fd1d4ba6b2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lássuk, hogy jelenleg mely autómárkák képviselik a legnagyobb értéket! A Tesla egyelőre nincs a top10-ben, de nagyon jön fel.","shortLead":"Lássuk, hogy jelenleg mely autómárkák képviselik a legnagyobb értéket! A Tesla egyelőre nincs a top10-ben, de nagyon...","id":"20180312_mercedes_toyota_bmw_ez_a_legfrissebb_sorrend","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9afe5fb-c0d7-4c4a-a5dc-6fd1d4ba6b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046e917f-fdc5-4257-857b-42893bb04892","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_mercedes_toyota_bmw_ez_a_legfrissebb_sorrend","timestamp":"2018. március. 12. 11:22","title":"Mercedes, Toyota, BMW: ez a legfrissebb sorrend, a Tesla a tizenkilencedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]