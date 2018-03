Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy netes bejegyzésben azt írta a publicistának, hogy mesterlövészpuskával várja majd őt és a békemeneten agyonlövi. Bayer azt mondta, eszébe sem jutott, hogy védelmet kérjen, nem fél kimenni az utcára.","shortLead":"Egy netes bejegyzésben azt írta a publicistának, hogy mesterlövészpuskával várja majd őt és a békemeneten agyonlövi...","id":"20180313_Bayer_Zsolt_feljelentette_a_megolesevel_fenyegetozo_ferfit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a109b401-c24a-4d02-8f80-a2f70b5596e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Bayer_Zsolt_feljelentette_a_megolesevel_fenyegetozo_ferfit","timestamp":"2018. március. 13. 06:25","title":"Bayer Zsolt feljelentette a megölésével fenyegetőző férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c86c87-dc10-4c39-8304-a0f0bf13b65b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik és az MSZP vezetőinek eddigi nyilatkozatai alapján ennyi erővel azt is mondhatta volna Fekete-Győr András, hogy sohanapján, kiskedden.","shortLead":"A Jobbik és az MSZP vezetőinek eddigi nyilatkozatai alapján ennyi erővel azt is mondhatta volna Fekete-Győr András...","id":"20180311_Momentum_Ha_az_MSZP_es_a_Jobbik_megegyezik_egyuttmukodunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71c86c87-dc10-4c39-8304-a0f0bf13b65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534cb860-bf66-4810-ad1a-63fc4c124b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Momentum_Ha_az_MSZP_es_a_Jobbik_megegyezik_egyuttmukodunk","timestamp":"2018. március. 11. 19:29","title":"Momentum: Ha az MSZP és a Jobbik megegyezik, együttműködünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e601aa3f-e870-4487-8d8e-a73625f051ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet kedvelni, vagy utálni az átalakított autókat a közutakon, de Magyarországon még legálisan tuningolt autóval járni sem leányálom. ","shortLead":"Lehet kedvelni, vagy utálni az átalakított autókat a közutakon, de Magyarországon még legálisan tuningolt autóval járni...","id":"20180312_tuning_magyar_rendorseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e601aa3f-e870-4487-8d8e-a73625f051ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64dfe089-3bdc-4a28-a099-76e3a919e4cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_tuning_magyar_rendorseg","timestamp":"2018. március. 12. 15:25","title":"Hiába minden papír, a rendőrség kedvenc célpontjai a tuningolt autók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eeb7451-9d52-4a18-a18c-20c980532e61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Míg egyes gyártók teljesen leszámolnak a gázolajos erőforrásokkal, a bajor márka továbbra is komoly fantáziát lát bennük.","shortLead":"Míg egyes gyártók teljesen leszámolnak a gázolajos erőforrásokkal, a bajor márka továbbra is komoly fantáziát lát...","id":"20180312_nem_kell_felni_a_dizeltol_a_bmw_nyugalomra_int_es_uj_garanciat_vezet_be","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7eeb7451-9d52-4a18-a18c-20c980532e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e1649b-3959-48d5-9041-0e42a439168c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_nem_kell_felni_a_dizeltol_a_bmw_nyugalomra_int_es_uj_garanciat_vezet_be","timestamp":"2018. március. 12. 13:26","title":"Nem kell félni a dízeltől: a BMW nyugalomra int és új garanciát vezet be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Cirkuszi előadás a brit parlamentben – az orosz külügyi szóvivő így minősítette Theresa May brit kormányfőnek azt a bejelentését, amely szerint \"nagyon valószínű\", hogy Oroszország áll Szergej Szkripal volt orosz hírszerző és lánya megmérgezése mögött.","shortLead":"Cirkuszi előadás a brit parlamentben – az orosz külügyi szóvivő így minősítette Theresa May brit kormányfőnek azt...","id":"20180312_moszkva_a_kemugyrol_may_bejelentese_cirkuszi_eloadas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd1b622-b416-4640-873c-f87552cadff3","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_moszkva_a_kemugyrol_may_bejelentese_cirkuszi_eloadas","timestamp":"2018. március. 12. 21:06","title":"Moszkva a kémügyről: May bejelentése cirkuszi előadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3132c58-f0b2-4ef9-a9f0-78641ccdd058","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Békemenet kapcsán kérdezte volna a fideszes országgyűlési képviselőt a csatorna riportere, de hiába.","shortLead":"A Békemenet kapcsán kérdezte volna a fideszes országgyűlési képviselőt a csatorna riportere, de hiába.","id":"20180312_Valasz_helyett_letragarozta_a_HirTV_ujsagiroit_Pocs_Janos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3132c58-f0b2-4ef9-a9f0-78641ccdd058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f99658a-74f9-4a02-8756-014616de2347","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Valasz_helyett_letragarozta_a_HirTV_ujsagiroit_Pocs_Janos","timestamp":"2018. március. 12. 17:50","title":"Válasz helyett letrágározta a Hír Tv újságíróit Pócs János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7df521-39f0-4ba5-b799-8140db46e1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borzasztó az ellenzék helyzete Budapest belvárosában: hiába szeretne a többség kormányváltást, ha nincs együttműködés, simán nyerni fog a Fidesz-KDNP.","shortLead":"Borzasztó az ellenzék helyzete Budapest belvárosában: hiába szeretne a többség kormányváltást, ha nincs együttműködés...","id":"20180312_Budapest_belvarosa_a_pelda_arra_mit_tegyen_az_ellenzek_ha_veszteni_akar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a7df521-39f0-4ba5-b799-8140db46e1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93410879-2c69-45f8-a4e8-f5165f442f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Budapest_belvarosa_a_pelda_arra_mit_tegyen_az_ellenzek_ha_veszteni_akar","timestamp":"2018. március. 12. 08:44","title":"Budapest belvárosa a példa arra, mit tegyen az ellenzék, ha veszteni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e413c913-28d5-4477-8031-070d4fbd0787","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Az úthibákra figyelmeztető táblával jelzett útszakaszokon keletkezett kátyúkárokat az útkezelő nem köteles megtéríteni. Létezik ugyan a kátyúkár-biztosítás, de ha a tábla kint volt, akkor arra sem biztos, hogy fizetnek.","shortLead":"Az úthibákra figyelmeztető táblával jelzett útszakaszokon keletkezett kátyúkárokat az útkezelő nem köteles megtéríteni...","id":"20180313_katyu_tabla_biztositas_katyukar_mabisz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e413c913-28d5-4477-8031-070d4fbd0787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c489c2-a036-4306-8256-a1cb690f083a","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180313_katyu_tabla_biztositas_katyukar_mabisz","timestamp":"2018. március. 13. 09:24","title":"Figyeljen: a kátyúveszélytábla csak az útkezelőt védi, az autóst nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]