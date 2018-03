Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Soha egy fillért nem fogadtam el”, mondta. A lelkiismerete tiszta. Facebook-videóban jelentkezett a miniszter.","shortLead":"„Soha egy fillért nem fogadtam el”, mondta. A lelkiismerete tiszta. Facebook-videóban jelentkezett a miniszter.","id":"20180313_Hosszan_magyarazza_Kosa_mi_koze_van_a_43_milliard_euorohoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d4e1de-473d-4769-88de-016e382df4aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Hosszan_magyarazza_Kosa_mi_koze_van_a_43_milliard_euorohoz","timestamp":"2018. március. 13. 15:20","title":"Hosszan magyarázza Kósa, mi köze van a 4,3 milliárd euróhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd33eec3-2c33-44e8-9e37-097b54c7332d","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"A marketing evolúciójában néhányszor már előfordult az, ami jelenleg is zajlik a hagyományos online marketing és az újvonalas growth hacking, vagy adatvezérelt digitális marketing között. Vagyis az, hogy sokan a régi iskola berögzött eszközeit és módszereit akarják használni egy új technológiailag jóval fejlettebb jelenben.","shortLead":"A marketing evolúciójában néhányszor már előfordult az, ami jelenleg is zajlik a hagyományos online marketing és...","id":"HVG_konferencia_20180308_Growth_Hacking_szemleletvaltas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd33eec3-2c33-44e8-9e37-097b54c7332d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089ad278-5614-42ef-be65-440b94529214","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20180308_Growth_Hacking_szemleletvaltas","timestamp":"2018. március. 14. 12:48","title":"Szemlélet(váltás) - A modern kori marketing nem a régi új csomagolásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"848b0505-996c-472b-8ed0-880a2d949899","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nagy értékű ajándékokat fel kellene tüntetni a vagyonnyilatkozatban, de ennek nincs nyoma. Pedig a nagy értékű ajándékok után 15 százalék adót kell befizetni.","shortLead":"A nagy értékű ajándékokat fel kellene tüntetni a vagyonnyilatkozatban, de ennek nincs nyoma. Pedig a nagy értékű...","id":"20180314_Semjen_Zsoltnak_adoznia_kellett_volna_a_svedorszagi_szarvasvadaszat_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=848b0505-996c-472b-8ed0-880a2d949899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f4013e-1521-4887-9f96-97a593e5dc18","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_Semjen_Zsoltnak_adoznia_kellett_volna_a_svedorszagi_szarvasvadaszat_utan","timestamp":"2018. március. 14. 10:48","title":"Semjén Zsoltnak adóznia kellett volna a svédországi szarvasvadászat után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982b44b8-44b2-4c1e-82ba-d46564d99cca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék nem tud teljes koordinációt összehozni, és nem is akarhat. Ugyanakkor a Fidesz kikapott már e nélkül is időközi választáson. Egy összeellenzéki kormánykoalíció öngyilkosság lenne.","shortLead":"Az ellenzék nem tud teljes koordinációt összehozni, és nem is akarhat. Ugyanakkor a Fidesz kikapott már e nélkül is...","id":"20180313_Torok_Gabor_kamikazeakcio_lenne_az_osszellenzeki_kormanykoalicio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=982b44b8-44b2-4c1e-82ba-d46564d99cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1f9779-06e2-40d4-acf3-34577cc72026","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Torok_Gabor_kamikazeakcio_lenne_az_osszellenzeki_kormanykoalicio","timestamp":"2018. március. 13. 14:26","title":"Török Gábor: Kamikázeakció lenne az összellenzéki kormánykoalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa759f14-252b-4f3e-af28-76b52da7532b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nő akkor is kevesebb fizetést kap férfi kollégájánál, ha történetesen a főszereplőt és korunk legismertebb uralkodóját, II. Erzsébetet alakítja.","shortLead":"A nő akkor is kevesebb fizetést kap férfi kollégájánál, ha történetesen a főszereplőt és korunk legismertebb...","id":"20180314_Kevesebb_gazsit_er_Erzsebet_kiralyno_megformalasa_mint_Fulop_hercege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa759f14-252b-4f3e-af28-76b52da7532b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49770bb2-25ba-4d28-b222-5668adb100ae","keywords":null,"link":"/kultura/20180314_Kevesebb_gazsit_er_Erzsebet_kiralyno_megformalasa_mint_Fulop_hercege","timestamp":"2018. március. 14. 13:53","title":"Kevesebb gázsit ér Erzsébet királynő megformálása, mint Fülöp hercegé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"120 autóval tér vissza a 2014 végén bíróság által betiltott közösségi személyszállítást nyújtó vállalat. ","shortLead":"120 autóval tér vissza a 2014 végén bíróság által betiltott közösségi személyszállítást nyújtó vállalat. ","id":"20180313_Negy_ev_utan_ujra_lehet_majd_uberezni_Barcelonaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dc282e-48e0-4999-9b53-74aae3bff738","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180313_Negy_ev_utan_ujra_lehet_majd_uberezni_Barcelonaban","timestamp":"2018. március. 13. 11:36","title":"Négy év után újra lehet majd uberezni Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df86edd6-0cd5-42a8-813e-b1f016cc344a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Frissült az Egészségügyi Világszervezet listája a legveszélyesebb járványokról.","shortLead":"Frissült az Egészségügyi Világszervezet listája a legveszélyesebb járványokról.","id":"20180313_Ismeretlen_halalos_jarvanyra_figyelmeztet_a_WHO","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df86edd6-0cd5-42a8-813e-b1f016cc344a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56a618b-9873-450c-974d-57eb9fce7e27","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Ismeretlen_halalos_jarvanyra_figyelmeztet_a_WHO","timestamp":"2018. március. 13. 14:04","title":"Ismeretlen, halálos járványra figyelmeztet a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e8a9f5-66bf-47c6-ba59-8c65ca581b60","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A játékok miatt érkezett a legtöbb riasztás az unió fogyasztóvédelmi rendszerébe.","shortLead":"A játékok miatt érkezett a legtöbb riasztás az unió fogyasztóvédelmi rendszerébe.","id":"20180312_Emlekszik_meg_a_fidget_spinnerre_Az_EU_nagyon_haragszik_a_jatekra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1e8a9f5-66bf-47c6-ba59-8c65ca581b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e734df-32c0-4517-b41b-57942cce5dde","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Emlekszik_meg_a_fidget_spinnerre_Az_EU_nagyon_haragszik_a_jatekra","timestamp":"2018. március. 12. 16:46","title":"Emlékszik még a fidget spinnerre? Az EU nagyon haragszik a játékra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]