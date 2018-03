Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"050fc0df-5702-4e1b-bb55-1da595d0b841","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évről évre egyre több olyan hirdetést tud kiszűrni a Google, ami sérti, vagy megpróbálja kijátszani a cég közösségi irányelveit.","shortLead":"Évről évre egyre több olyan hirdetést tud kiszűrni a Google, ami sérti, vagy megpróbálja kijátszani a cég közösségi...","id":"20180314_google_hirdetesek_torlese_statisztika_2017","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=050fc0df-5702-4e1b-bb55-1da595d0b841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3fba47-277e-4faa-8283-253add45c3c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_google_hirdetesek_torlese_statisztika_2017","timestamp":"2018. március. 14. 11:03","title":"Tűzzel-vassal irtja a Google a gyűlölködő és a rossz hirdetéseket, másodpercenként 100-at törölnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e2712b4-0f15-4918-86d6-805b11f33e69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Március 14-én hunyt el a világ legismertebb és legelismertebb fizikusa. 3.14: ugye ismerős?\r

