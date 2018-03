Robert Fico szlovák miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy bizonyos feltételekkel kész lemondani a kormányfői tisztségről.

Fico ezt azon a sajtótájékoztatón közölte, amelyet a szlovák kormánykoalíciót alkotó három párt vezetője tartott a koalíció jövőjéről kedd óta tartó egyeztetések után a pozsonyi kormánypalotában.

Robert Fico elmondta: döntéséről szerdán tájékoztatta Andrej Kiska államfőt is, akivel közölte azt is, hogy távozását három feltételhez köti. Ezek a feltételek, hogy az államfő - a parlamenti választások eredményeit tiszteletben tartva - elfogadja, hogy a választásokon győztes párt, az Irány - Szociáldemokrácia (Smer-SD) dönt a kormány összetételéről, elfogadja a miniszterelnök lemondását követően megalakuló kormányt, illetve, hogy elfogadja és szavatolja, hogy a hárompárti koalíció tovább működhessen.

A szlovák miniszterelnök hangot adott annak a nézetének is, hogy a média már két hete úgy mutatja be az országot, mint "egy sötét lyukat Európában." Hozzátette: ezt a képet - amely egyáltalán nem felel meg az igazságnak - elutasítja, annál is inkább mivel Szlovákia jelenleg "jó kondícióban van" ami a jelenlegi kormánykoalíció munkájának köszönhető, s arra kötelezi a kormányt, hogy továbbra is a választók akaratának beteljesítésén dolgozzon nem pedig arra, hogy "bármiféle ok nélkül" átadja az állam irányítását az "ellenzéki amatőröknek."

Az előrehozott választások megtartását követelő és ezzel összefüggésben a kormányfővel szemben bizalmatlansági indítványt beterjesztő ellenzéki pártok elégtelennek minősítették, hogy Robert Fico lépését. A pozsonyi törvényhozás legerősebb ellenzéki pártjának, a liberális Szabadság és Szolidaritásnak (SaS) a frakcióvezetője reakciójában azt mondta: "a kormány nem hallgatja meg az emberek hangját, akik előrehozott választásokat akarnak, s nem elégszenek meg bábcserével." Hasonlóképpen vélekedett Boris Kollár, a Család vagyunk nevet viselő csoportosulás vezetője, aki azt mondta: " a legtisztább megoldás az lenne, ha az emberek kezébe tennék a döntést." Veronika Remisová az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) nevet viselő csoportosulás frakcióvezetője Fico bejelentésével kapcsolatban arra szólította fel Andrej Kiskát, hogy ne tegyen eleget a kormányfő feltételeinek mivel "az emberek már elvesztették az államba és annak intézményeibe vetett bizalmukat."

A szlovák miniszterelnök helyzete Ján Kuciák oknyomozó újságíró meggyilkolása után vált tarthatatlanná. Kuciák alvilági ügyek feltárásán dolgozott, cikkei egyik főszereplője Marian Kocner vállalkozó volt, aki nemcsak bűnözői körökkel, hanem a Smerrel, Fico pártjával is szoros kapcsolatokat ápolt. A február 26-án címlapokra került gyilkosság után előbb a kulturális miniszter mondott le, majd a belügyminiszter is távozott.