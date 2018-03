Nagy-Britannia kiutasít 23 orosz diplomatát – jelentette be Theresa May brit kormányfő. A királyi család tagjai nem mennek el az oroszországi focivébére, és részlegesen befagyasztják a külföldön lévő orosz állami pénzeket is. A döntés válasz arra, hogy London vádjai szerint valószínűleg Oroszország áll a Szergej Szkripal volt orosz-brit kettősügynök elleni mérgezéses merénylet hátterében.