Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1658cc25-704f-4c83-8732-101b6eec525a","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"A hazai vállalkozások tizede már online számlázóprogramot használ, mások meg azért válthatnak, mert a 100 ezer forint feletti áfa-tartalmú ügyleteket július 1-jétől kötelező lesz bejelenteni a NAV-nak – derül ki az eNET és a Számlázz.hu felméréséből.","shortLead":"A hazai vállalkozások tizede már online számlázóprogramot használ, mások meg azért válthatnak, mert a 100 ezer forint...","id":"20180312_Nem_a_szamlak_mennyisegetol_fugg_hogy_erdemese_atterni_online_szamlazasra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1658cc25-704f-4c83-8732-101b6eec525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0f355b-f126-4ebb-ba7d-46a9676a6059","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180312_Nem_a_szamlak_mennyisegetol_fugg_hogy_erdemese_atterni_online_szamlazasra","timestamp":"2018. március. 13. 07:02","title":"Nem a számlák mennyiségétől függ, hogy érdemes-e áttérni online számlázásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109f391d-4e83-4e6b-a49a-8431e2d1e72d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"1991 óta nem volt gazdasági visszaesés Ausztráliában, amely ezzel a rekorddal az első a gazdaságilag fejlett államok között. Miért nem volt recesszió akkor sem, amikor a világ más részeit megingatta a nagy pénzügyi válság? ","shortLead":"1991 óta nem volt gazdasági visszaesés Ausztráliában, amely ezzel a rekorddal az első a gazdaságilag fejlett államok...","id":"20180314_Pofon_Orbaneknak_a_tomeges_bevandorlas_miatt_kerulte_el_a_recessziot_Ausztralia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=109f391d-4e83-4e6b-a49a-8431e2d1e72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed96329-a7d3-470f-a02c-e49101375d3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180314_Pofon_Orbaneknak_a_tomeges_bevandorlas_miatt_kerulte_el_a_recessziot_Ausztralia","timestamp":"2018. március. 14. 11:01","title":"Pofon Orbánéknak: a tömeges bevándorlás miatt kerülte el a recessziót Ausztrália","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6843a6-fb82-469e-a1e5-d57b1e35cda2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába fellebbezett Simonka György a Kúriához, ott is az derült ki, hogy jogsértő volt, amit csinált.","shortLead":"Hiába fellebbezett Simonka György a Kúriához, ott is az derült ki, hogy jogsértő volt, amit csinált.","id":"20180314_A_Kuria_is_dontott_az_ovisoknak_kuldott_fideszes_polok_ugyeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e6843a6-fb82-469e-a1e5-d57b1e35cda2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bbf2b7-4f21-4eb8-b4c0-cd3024ce03c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_A_Kuria_is_dontott_az_ovisoknak_kuldott_fideszes_polok_ugyeben","timestamp":"2018. március. 14. 11:55","title":"A Kúria is döntött az ovisoknak küldött fideszes pólók ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386152e0-307a-45c3-9719-3bc9ba9f9ba9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság elutasította az azzal kapcsolatban benyújtott kifogást. ","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság elutasította az azzal kapcsolatban benyújtott kifogást. ","id":"20180312_nincs_gond_kosa_lajos_kampanyvideojaval_az_nvb_szerint","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=386152e0-307a-45c3-9719-3bc9ba9f9ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9635b0-4a4d-406e-9498-846175c57bf3","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_nincs_gond_kosa_lajos_kampanyvideojaval_az_nvb_szerint","timestamp":"2018. március. 12. 22:05","title":"Nincs gond Kósa Lajos kampányvideójával az NVB szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebc90e4-d760-482d-bd7b-ec9ff172fefb","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Közelednek a választások, megnéztük hát, mit kapott Budapest ebben a ciklusban. Népszerűtlen gigaberuházások, több mint 700 kivágott fa, veszélybe sodort zöldterületek, folyamatos tiltakozások jellemezték az elmúlt négy évet. ","shortLead":"Közelednek a választások, megnéztük hát, mit kapott Budapest ebben a ciklusban. Népszerűtlen gigaberuházások, több mint...","id":"20180312_Szetdult_kozparkok_elszort_milliardok_nepszerutlen_beruhazasok__ezt_kapta_Budapest_az_elmult_negy_evben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ebc90e4-d760-482d-bd7b-ec9ff172fefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394a1e11-69e1-422f-bbc9-e94b2ea15d64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180312_Szetdult_kozparkok_elszort_milliardok_nepszerutlen_beruhazasok__ezt_kapta_Budapest_az_elmult_negy_evben","timestamp":"2018. március. 12. 17:20","title":"Szétdúlt közparkok, elszórt milliárdok – ezt kapta Budapest a kormánytól négy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5f6d43-a834-4ef8-802e-aec16b7a6e4f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Diósgyőri VTK egygólos előnyt szerzett a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén.","shortLead":"A Diósgyőri VTK egygólos előnyt szerzett a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjének első...","id":"20180313_megint_kikapott_a_felcsut","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc5f6d43-a834-4ef8-802e-aec16b7a6e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f13377-b2df-4b40-afb3-0b1f6941bfb0","keywords":null,"link":"/sport/20180313_megint_kikapott_a_felcsut","timestamp":"2018. március. 13. 20:56","title":"Megint kikapott a Felcsút, de ezt most nem foghatja a légiósokra Pintér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9248de4-5154-4256-bc5c-879bf1c2b560","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Örülhetünk, hogy nem a távol-keleti típusú vérszívó él errefelé, mert egy olyannal való találkozásba minden ötödik ember belehal.\r

\r

","shortLead":"Örülhetünk, hogy nem a távol-keleti típusú vérszívó él errefelé, mert egy olyannal való találkozásba minden ötödik...","id":"20180313_Minden_tizedik_kullancscsipes_maradando_karokozast_okoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9248de4-5154-4256-bc5c-879bf1c2b560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9436976d-a75a-4473-bb89-ffa328226874","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Minden_tizedik_kullancscsipes_maradando_karokozast_okoz","timestamp":"2018. március. 13. 15:31","title":"Minden tizedik kullancscsípés maradandó kárt okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e2712b4-0f15-4918-86d6-805b11f33e69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Március 14-én hunyt el a világ legismertebb és legelismertebb fizikusa. 3.14: ugye ismerős?\r

\r

","shortLead":"Március 14-én hunyt el a világ legismertebb és legelismertebb fizikusa. 3.14: ugye ismerős?\r

\r

","id":"20180314_Feltunt_hogy_mirol_nevezetes_nap_Hawking_halalanak_napja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e2712b4-0f15-4918-86d6-805b11f33e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99478c2f-6fe5-45bc-b789-a09c706a54a7","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Feltunt_hogy_mirol_nevezetes_nap_Hawking_halalanak_napja","timestamp":"2018. március. 14. 13:19","title":"Feltűnt, miről nevezetes Hawking halálának napja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]