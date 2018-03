Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e149708b-3ccf-45a1-acba-11930f272230","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár hétfőn megkezdődtek az útjavítások az M1-esen, több olyan szakasz is van, ahol áldatlan állapotok uralkodnak: néhol akkora kátyút látni, hogy egy kocsi kereke is eltűnne benne. Ezt elégelte meg néhány autós.","shortLead":"Bár hétfőn megkezdődtek az útjavítások az M1-esen, több olyan szakasz is van, ahol áldatlan állapotok uralkodnak: néhol...","id":"20180313_Az_M1es_felujitasaert_kuzdo_csoport_alakult_tuntetnenek_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e149708b-3ccf-45a1-acba-11930f272230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d061a7e-a4cd-4f80-a96b-0e515b245dd6","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Az_M1es_felujitasaert_kuzdo_csoport_alakult_tuntetnenek_is","timestamp":"2018. március. 13. 05:53","title":"Az M1-es felújításáért küzdő csoport alakult, tüntetnének is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12988cbd-61af-4e53-8924-26dec368cfb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Subaru Impreza WRX STI-nek mindig is utánozhatatlan hangja volt. Legalábbis eddig azt gondoltuk.","shortLead":"A Subaru Impreza WRX STI-nek mindig is utánozhatatlan hangja volt. Legalábbis eddig azt gondoltuk.","id":"20180313_subaru_impreza_wrx_sti","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12988cbd-61af-4e53-8924-26dec368cfb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94e22ec-2b10-48a1-92be-1029db71de60","keywords":null,"link":"/cegauto/20180313_subaru_impreza_wrx_sti","timestamp":"2018. március. 13. 10:26","title":"Azt hiszi, egy Subaru Impreza hangját hallja? Meg fog lepődni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27505fa-4b5e-43c0-b365-8ed9cc3c4349","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Inkább a strasbourgi Európai Parlament plenáris ülésén képviseli a magyar érdekeket.","shortLead":"Inkább a strasbourgi Európai Parlament plenáris ülésén képviseli a magyar érdekeket.","id":"20180313_Morvai_Krisztina_nem_lesz_ott_a_Bekemeneten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d27505fa-4b5e-43c0-b365-8ed9cc3c4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1ff0fd-6dc6-404e-8198-599179a1ec76","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Morvai_Krisztina_nem_lesz_ott_a_Bekemeneten","timestamp":"2018. március. 13. 11:37","title":"Morvai Krisztina nem lesz ott a Békemeneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39aa1be-b4f4-4735-ae39-d94f22e651fb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"180 centiméter magas, hetvenkilós, és pár nap múlva meg fog ismerkedni a Nyíregyházi Állatpark többi zsiráfjával. ","shortLead":"180 centiméter magas, hetvenkilós, és pár nap múlva meg fog ismerkedni a Nyíregyházi Állatpark többi zsiráfjával. ","id":"20180313_A_nyiregyhazi_zsirafborju_dobja_fel_a_napot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c39aa1be-b4f4-4735-ae39-d94f22e651fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9a5246-fe9b-4336-b1ef-98a0bcf8719a","keywords":null,"link":"/elet/20180313_A_nyiregyhazi_zsirafborju_dobja_fel_a_napot","timestamp":"2018. március. 13. 13:26","title":"A nyíregyházi zsiráfborjú dobja fel a napot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A több németországi török célpontot megtámadó baloldali kurd ifjúsági szervezet azzal fenyegetőzött, romba dönti Európát, ha a kontinens országai nem kelnek a kurdok védelmére. A jelek szerint a kurd-török szembenállás Németországra is átterjedt.","shortLead":"A több németországi török célpontot megtámadó baloldali kurd ifjúsági szervezet azzal fenyegetőzött, romba dönti...","id":"20180313_Nemetorszagi_kurd_szelsosegesek_Visszahozzuk_a_haborut_Europaba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885d87e5-0661-4125-8262-0d92ec24f2d9","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Nemetorszagi_kurd_szelsosegesek_Visszahozzuk_a_haborut_Europaba","timestamp":"2018. március. 13. 08:39","title":"Németországi kurd szélsőségesek: Visszahozzuk a háborút Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szándékos emberölés vádjával bíróság elé akarja citálni Arnold Schwarzenegger a legnagyobb olajipari társaságokat. A színészből, majd kaliforniai kormányzóból lett környezetvédelmi aktivista szerint az olajipari nagyok ugyanúgy tudták, hogy tevékenységükkel emberek halálát okozzák, mint a már felelősségre vont dohányipari cégek. Schwarzenegger később a legújabb Terminátor-filmről is beszélt.","shortLead":"Szándékos emberölés vádjával bíróság elé akarja citálni Arnold Schwarzenegger a legnagyobb olajipari társaságokat...","id":"20180312_A_Terminator_az_olajcegek_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed779cfc-0993-462b-b9fd-d8f5ea805e11","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_A_Terminator_az_olajcegek_ellen","timestamp":"2018. március. 12. 16:48","title":"A Terminátor az olajcégek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1c572e-a394-4448-9532-aafbf8f415b9","c_author":"Farkas Edina Lina-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Húsz éve jelent meg a Fekete Vonat első albuma, és meghozta a popzenei áttörést a romáknak. Kétrészes sorozatban térképezzük fel, hogy mi a helyzet ma, két évtizeddel később. Második cikkünkben arra kerestük a választ, hogy miért nem halljuk a rádiókban az olyan roma előadők dalait, mint Rostás Dorina, akinek Buli Buli című száma többmilliós letöltést ért el a YouTube-on.","shortLead":"Húsz éve jelent meg a Fekete Vonat első albuma, és meghozta a popzenei áttörést a romáknak. Kétrészes sorozatban...","id":"20180313_Talan_mert_tul_ciganyosak_a_dalok_roma_pop","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b1c572e-a394-4448-9532-aafbf8f415b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f62e34-dbd2-4410-9a2c-9852995dab17","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Talan_mert_tul_ciganyosak_a_dalok_roma_pop","timestamp":"2018. március. 13. 20:00","title":"Talán, mert túl cigányosak a dalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7926e30-2038-4008-93a4-b3dad4801d46","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március 15. alkalmából Balog Zoltán kitüntette Fábry Sándort, Csuja Imrét és Molnár Ferenc Caramelt is.","shortLead":"Március 15. alkalmából Balog Zoltán kitüntette Fábry Sándort, Csuja Imrét és Molnár Ferenc Caramelt is.","id":"20180313_Lezsak_Sandor_Jozsef_Attiladijas_lett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7926e30-2038-4008-93a4-b3dad4801d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7922c2c4-fd00-45f7-9f5d-ba6c822208a6","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Lezsak_Sandor_Jozsef_Attiladijas_lett","timestamp":"2018. március. 13. 11:10","title":"Lezsák Sándor József Attila-díjas lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]