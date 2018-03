Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4156b6a2-1665-44c1-b84d-f350a3652388","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A rendszer lényege egy olyan kommunikációs hálózat, amely információt oszt meg a közlekedés résztvevőivel. Jármű, járművel, illetve a közlekedési infrastruktúra többi eleme a járművekkel.","shortLead":"A rendszer lényege egy olyan kommunikációs hálózat, amely információt oszt meg a közlekedés résztvevőivel. Jármű...","id":"20180314_icts_jarmu_kommunikacio_okosautok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4156b6a2-1665-44c1-b84d-f350a3652388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5094abfe-50d6-4d19-b051-f986598d1f24","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180314_icts_jarmu_kommunikacio_okosautok","timestamp":"2018. március. 14. 09:25","title":"Magyar javaslatra válhat kötelezővé az a hálózat, amelyen az autók egymással \"beszélgetnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester United vezetőedzője szerint Frank de Boer a Premier League történetének legrosszabb menedzsere.","shortLead":"A Manchester United vezetőedzője szerint Frank de Boer a Premier League történetének legrosszabb menedzsere.","id":"20180312_megint_beszolt_egy_kollegajanak_jose_mourinho","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72edd6d2-8e39-4bc1-acc2-a3d0fdfc0488","keywords":null,"link":"/sport/20180312_megint_beszolt_egy_kollegajanak_jose_mourinho","timestamp":"2018. március. 12. 20:05","title":"Megint beszólt egy kollégájának José Mourinho","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346354de-b095-424f-be23-dede54d77ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Svédországban hétrendbeli rágalmazásért, közbizalom elleni bűncselekményért és zaklatásért ítélték el.","shortLead":"Svédországban hétrendbeli rágalmazásért, közbizalom elleni bűncselekményért és zaklatásért ítélték el.","id":"20180312_Tobbszor_is_eliteltek_a_not_aki_az_M1en_arrol_beszelt_a_rossz_sved_kozbiztonsag_miatt_tert_haza","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=346354de-b095-424f-be23-dede54d77ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c8ec54-985d-4b65-a752-44189c8eebbc","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Tobbszor_is_eliteltek_a_not_aki_az_M1en_arrol_beszelt_a_rossz_sved_kozbiztonsag_miatt_tert_haza","timestamp":"2018. március. 12. 14:09","title":"Többször is elítélték a nőt, aki az M1-en arról beszélt, a rossz svéd közbiztonság miatt tért haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5addfe-d0f4-4047-bd71-f6730e8ed84c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A svájci bankok régóta a korrupt diktátorok pénzének őrzői. De a 2011-ben megbukott tunéziai Ben Ali Svájcba menekített „megtakarítása” körül egyre több a bonyodalom. ","shortLead":"A svájci bankok régóta a korrupt diktátorok pénzének őrzői. De a 2011-ben megbukott tunéziai Ben Ali Svájcba menekített...","id":"20180312_Svajc_tovabb_ul_a_nemzet_sogora_altal_osszerabolt_tuneziai_vagyonon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f5addfe-d0f4-4047-bd71-f6730e8ed84c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f4617e-7e3f-482c-b44c-817678aee333","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180312_Svajc_tovabb_ul_a_nemzet_sogora_altal_osszerabolt_tuneziai_vagyonon","timestamp":"2018. március. 12. 11:15","title":"Svájc tovább ül a nemzet sógora által összerabolt tunéziai vagyonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc40645a-a78e-4cc7-ac21-9bf02adee3bc","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Hát- és derékfájás, visszerek, lábgörcs – csak néhány a terhesség során beköszöntő kellemetlen testi tünet közül. Ám ma már egyre több olyan mozgásforma és szolgáltatás áll a kismamák rendelkezésére, melyek képesek enyhíteni a fájdalmakat, és felfrissítik, könnyedebbé teszik az egyre elnehezülő testet. ","shortLead":"Hát- és derékfájás, visszerek, lábgörcs – csak néhány a terhesség során beköszöntő kellemetlen testi tünet közül. Ám ma...","id":"feelaustria_20180309_Atelni_kisbabank_mikrovilagat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc40645a-a78e-4cc7-ac21-9bf02adee3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecb39c8-fd10-447c-bdf2-da4bdb3490fb","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20180309_Atelni_kisbabank_mikrovilagat","timestamp":"2018. március. 12. 20:05","title":"Átélni kisbabánk mikrovilágát – 5 kényeztető tevékenység kismamáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"df86edd6-0cd5-42a8-813e-b1f016cc344a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Frissült az Egészségügyi Világszervezet listája a legveszélyesebb járványokról.","shortLead":"Frissült az Egészségügyi Világszervezet listája a legveszélyesebb járványokról.","id":"20180313_Ismeretlen_halalos_jarvanyra_figyelmeztet_a_WHO","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df86edd6-0cd5-42a8-813e-b1f016cc344a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56a618b-9873-450c-974d-57eb9fce7e27","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Ismeretlen_halalos_jarvanyra_figyelmeztet_a_WHO","timestamp":"2018. március. 13. 14:04","title":"Ismeretlen, halálos járványra figyelmeztet a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfb6c4b-e131-4db8-b6db-a57a0c5b2101","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az önkormányzat a kulturális örökség fontos részének tartja a partibirtokot. ","shortLead":"Az önkormányzat a kulturális örökség fontos részének tartja a partibirtokot. ","id":"20180313_Megsem_verik_szet_a_Playboybirtokot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cfb6c4b-e131-4db8-b6db-a57a0c5b2101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa78471f-1c66-49a7-84c3-685ec5b48f29","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180313_Megsem_verik_szet_a_Playboybirtokot","timestamp":"2018. március. 13. 13:18","title":"Hugh Hefner tervei szerint modernizálják a Playboy-villát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982b44b8-44b2-4c1e-82ba-d46564d99cca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék nem tud teljes koordinációt összehozni, és nem is akarhat. Ugyanakkor a Fidesz kikapott már e nélkül is időközi választáson. Egy összeellenzéki kormánykoalíció öngyilkosság lenne.","shortLead":"Az ellenzék nem tud teljes koordinációt összehozni, és nem is akarhat. Ugyanakkor a Fidesz kikapott már e nélkül is...","id":"20180313_Torok_Gabor_kamikazeakcio_lenne_az_osszellenzeki_kormanykoalicio","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=982b44b8-44b2-4c1e-82ba-d46564d99cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1f9779-06e2-40d4-acf3-34577cc72026","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Torok_Gabor_kamikazeakcio_lenne_az_osszellenzeki_kormanykoalicio","timestamp":"2018. március. 13. 14:26","title":"Török Gábor: Kamikázeakció lenne az összellenzéki kormánykoalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]