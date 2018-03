A nyilatkozat szerint a fegyverekben is használható minőségű, oroszországi fejlesztésű hatóanyag felhasználása azt jelenti, hogy Európában a II. világháború óta most első ízben használtak támadó céllal idegmérget. A gyilkossági kísérlet az Egyesült Királyság szuverenitása elleni támadás, és ilyen hatóanyag bármiféle felhasználása állami szereplők részéről a vegyi fegyverekről szóló konvenció megsértése, emellett sérti a nemzetközi jogot is, és "mindannyiunk biztonságát fenyegeti" - szól a nyilatkozat.

Theresa May brit miniszterelnök a héten, a londoni alsóház képviselőit tájékoztatva jelentette be, hogy a brit szakértői vizsgálat megállapítása szerint a Novicsok nevű, orosz fejlesztésű, fegyverekben is használható minőségű idegmérget használták Szergej Szkripal egykori orosz katonai hírszerzőtiszt, a brit külső hírszerzés (MI6) volt ügynöke és lánya, Julija Szkripal megmérgezéséhez. Mindkettőjüket azóta is válságos, de stabil állapotban kezelik Salisbury kórházában.

Szakértők szerint ezt a hatóanyagot még a Szovjetunió fejlesztette ki a hidegháború idején, de Theresa May alsóházi felszólalásában azt mondta: a brit kormány feltételezése szerint Oroszországnak még mindig lehet gyártókapacitása e méreganyag előállítására.



A négy ország közös közleménye felszólítja Oroszországot arra, hogy válaszoljon a Salisburyben elkövetett támadással kapcsolatos minden kérdésre, és adjon teljes körű tájékoztatást a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnek (OPCW) a Novicsok hatóanyag fejlesztési programjáról, valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjához méltó felelősséggel járjon el a nemzetközi béke és biztonság fenntartása érdekében.

A Szkripalék elleni merénylet miatt Nagy-Britannia kiutasított 23 orosz diplomatát, és ezt a lépését támogatásáról biztosította Trump amerikai elnök is.

Oroszország még nem válaszolt a brit lépésre, de Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, személyesen Vlagyimir Putyin dönti majd el, mit tegyen Oroszország. "Nem kétséges, hogy azt a változatot fogja kiválasztani, amely a legjobban megfelel az Oroszországi Föderáció érdekeinek" - mondta, hozzátéve, hogy az ellenlépések nem váratnak sokáig magukra. Szergej Lavrov külügyminiszter is arról beszélt, hogy az orosz válasz "nagyon hamarosan" várható, és azt legelőször Londonnal ismertetik.

Az ügyben megszólalt a NATO-főtitkár, Jens Stoltenberg is, aki kijelentette, Oroszország elmossa a béke és az agresszió közötti határt a Nagy-Britanniában idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlettel, amelyre a NATO válaszlépéseket fog tenni.