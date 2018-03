Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d5f121e-dacb-4ded-bee1-898c7a052461","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pittsburgh környékén tartottak pótválasztást, itt 2016-ban Trump 20 százalékkal verte Clintont, de most elbukott a republikánus jelölt. ","shortLead":"Pittsburgh környékén tartottak pótválasztást, itt 2016-ban Trump 20 százalékkal verte Clintont, de most elbukott...","id":"20180314_Legyoztek_Trump_jeloltjet_Trumporszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d5f121e-dacb-4ded-bee1-898c7a052461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87537a83-9f4a-4f62-8152-cc99103bb3f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Legyoztek_Trump_jeloltjet_Trumporszagban","timestamp":"2018. március. 14. 07:54","title":"Legyőzték Trump jelöltjét \"Trump-országban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae585441-b93f-480e-a585-6c3378298abf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"\"Úgy vonta be az embereket a tudományba, mint Einstein óta senki\" – mondják a szerdán elhunyt világhírű elméleti fizikust, Stephen Hawkingot méltatva a tudósok. Kozmológusok, fizikaprofesszorok emlékeznek meg Hawkingról. ","shortLead":"\"Úgy vonta be az embereket a tudományba, mint Einstein óta senki\" – mondják a szerdán elhunyt világhírű elméleti...","id":"20180314_Rendre_trefaval_kezdte_a_fekete_lyukakrol_szolo_eloadasait__tudosok_emlekeznek_meg_Hawkingrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae585441-b93f-480e-a585-6c3378298abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688e8cfc-6a55-4d19-b344-8dc2fb265f9e","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Rendre_trefaval_kezdte_a_fekete_lyukakrol_szolo_eloadasait__tudosok_emlekeznek_meg_Hawkingrol","timestamp":"2018. március. 14. 11:31","title":"Rendre tréfával kezdte a fekete lyukakról szóló előadásait – tudósok emlékeznek meg Hawkingról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia egyebek mellett az orosz diplomaták egy részének kiutasításával válaszol arra, hogy London vádjai szerint valószínűleg Oroszország áll a Szergej Szkripal volt orosz-brit kettősügynök elleni mérgezéses merénylet hátterében – értesült a SkyNews.","shortLead":"Nagy-Britannia egyebek mellett az orosz diplomaták egy részének kiutasításával válaszol arra, hogy London vádjai...","id":"20180314_Kemugy__repulnek_az_orosz_diplomatak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"823d602a-8035-49e4-921e-e92b3acf6f61","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Kemugy__repulnek_az_orosz_diplomatak","timestamp":"2018. március. 14. 13:22","title":"Kémügy – repülnek az orosz diplomaták?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e1b208-029b-4bb3-abff-43ff455d71df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2010-ig a Fidesz szavazói voltak a leginkább oroszellenesek, de most már ők szeretik legjobban Oroszországot.","shortLead":"2010-ig a Fidesz szavazói voltak a leginkább oroszellenesek, de most már ők szeretik legjobban Oroszországot.","id":"20180315_Nagyon_megszerettek_Oroszorszagot_a_Fidesz_szavazoi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64e1b208-029b-4bb3-abff-43ff455d71df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dfaae6b-a9b2-4522-8ee9-10bbc01dd35f","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Nagyon_megszerettek_Oroszorszagot_a_Fidesz_szavazoi","timestamp":"2018. március. 15. 10:43","title":"Nagyon megszerették Oroszországot a Fidesz szavazói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bd0e1e-a738-460a-82b7-ab48f48092c4","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Nem akart a félelmeiről írni Bayer Zsolt, de egy zárójel erejéig mégis megtette. Árulkodó.","shortLead":"Nem akart a félelmeiről írni Bayer Zsolt, de egy zárójel erejéig mégis megtette. Árulkodó.","id":"20180314_Bayer_Zsolt_elszolta_magat_az_orszag_harmada_fekete_lyuk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0bd0e1e-a738-460a-82b7-ab48f48092c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda5ebcf-26f1-449c-9573-1c5076d87f25","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Bayer_Zsolt_elszolta_magat_az_orszag_harmada_fekete_lyuk","timestamp":"2018. március. 14. 10:00","title":"Bayer Zsolt elszólta magát: Az ország harmada fekete lyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e2712b4-0f15-4918-86d6-805b11f33e69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hírességek, politikusok és a tudományos élet szereplői emlékeznek a 76 évesen elhunyt elméleti fizikusra. ","shortLead":"Hírességek, politikusok és a tudományos élet szereplői emlékeznek a 76 évesen elhunyt elméleti fizikusra. ","id":"20180314_stephen_hawkingot_gyaszolja_a_vilag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e2712b4-0f15-4918-86d6-805b11f33e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b78fcf-e76f-486d-a6c7-7cc78c7de06f","keywords":null,"link":"/elet/20180314_stephen_hawkingot_gyaszolja_a_vilag","timestamp":"2018. március. 14. 11:50","title":"\"Repülj tovább, mint Superman a súlytalanságban\" – Stephen Hawkingot gyászolja a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95064c8-078c-42f0-80a5-2866eb1a4efe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Euronews készített interjút Horkai Zoltánnal, aki most többek között egy vaddisznóval forgat. ","shortLead":"A Euronews készített interjút Horkai Zoltánnal, aki most többek között egy vaddisznóval forgat. ","id":"20180313_Szamos_nagy_sztarral_dolgozott_mar_egyutt_a_Testrol_es_lelekrol_allatkoordinatora","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c95064c8-078c-42f0-80a5-2866eb1a4efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b488393c-5cd3-4813-aca4-2ae2d64db1d8","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Szamos_nagy_sztarral_dolgozott_mar_egyutt_a_Testrol_es_lelekrol_allatkoordinatora","timestamp":"2018. március. 13. 21:01","title":"Kulisszatitkokat árult el a Testről és lélekről állatkoordinátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1462b5e-82ee-420c-a0c6-96132543fa9f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea oldalán Kristina Mladenoviccsal magabiztos győzelemmel bejutott a legjobb négy közé a keménypályás tenisztorna női párosversenyében.\r

","shortLead":"Babos Tímea oldalán Kristina Mladenoviccsal magabiztos győzelemmel bejutott a legjobb négy közé a keménypályás...","id":"20180314_babosek_menetelnek_indian_wellsben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1462b5e-82ee-420c-a0c6-96132543fa9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"932eaaf6-3af3-443a-af69-a9a4f0542059","keywords":null,"link":"/sport/20180314_babosek_menetelnek_indian_wellsben","timestamp":"2018. március. 14. 05:38","title":"Babosék menetelnek Indian Wellsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]