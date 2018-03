Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d33781c7-d6c5-4b28-bd44-52a4148db4c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovák parlament jövő hétfőn szavaz a Fico-kormány elleni bizalmatlansági indítványról. ","shortLead":"A szlovák parlament jövő hétfőn szavaz a Fico-kormány elleni bizalmatlansági indítványról. ","id":"20180313_Ujra_elfogtak_a_meggyilkolt_szlovak_ujsagiro_cikkenek_szereploit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d33781c7-d6c5-4b28-bd44-52a4148db4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60a0477-a54f-40de-aa7f-7def094f1b6d","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Ujra_elfogtak_a_meggyilkolt_szlovak_ujsagiro_cikkenek_szereploit","timestamp":"2018. március. 13. 15:03","title":"Újra elfogták a meggyilkolt szlovák újságíró cikkének szereplőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1668487-cdad-47ba-bf67-f95160b94222","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Angol képviselő robbantotta ki a Tesco saját márkás marhabordájával kapcsolatos botrányt.","shortLead":"Angol képviselő robbantotta ki a Tesco saját márkás marhabordájával kapcsolatos botrányt.","id":"20180313_A_legcinikusabb_etelcsomagolasok__dobogos_a_Tesco","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1668487-cdad-47ba-bf67-f95160b94222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2170f9-f886-4974-9208-bee20af97dba","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_A_legcinikusabb_etelcsomagolasok__dobogos_a_Tesco","timestamp":"2018. március. 13. 12:22","title":"A legcinikusabb ételcsomagolások – dobogós a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jellemzően felhős lesz az ég, a legkevesebb napsütés délnyugaton, a legtöbb az Alföldön lehet – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.","shortLead":"Jellemzően felhős lesz az ég, a legkevesebb napsütés délnyugaton, a legtöbb az Alföldön lehet – olvasható az Országos...","id":"20180314_meg_kitart_a_tavaszias_ido","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2867bab3-8f6b-472c-b666-6c4781fd0cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_meg_kitart_a_tavaszias_ido","timestamp":"2018. március. 14. 05:25","title":"Még kitart a tavaszias idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9714db3-4192-4d08-834e-61769cdf19cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindig örülünk, ha arról adhatunk hírt, hogy egy izgalmas és fiatal magyar zenekar új lemezt adott ki. Hát ez most egy ilyen alkalom.","shortLead":"Mindig örülünk, ha arról adhatunk hírt, hogy egy izgalmas és fiatal magyar zenekar új lemezt adott ki. Hát ez most...","id":"20180314_Uj_lemezt_adott_ki_a_pecsi_Radiohead","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9714db3-4192-4d08-834e-61769cdf19cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bed2e60-ecee-4507-9fb1-a4d35f31ab6d","keywords":null,"link":"/kultura/20180314_Uj_lemezt_adott_ki_a_pecsi_Radiohead","timestamp":"2018. március. 14. 13:10","title":"Új lemezt adott ki a \"pécsi Radiohead\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1658cc25-704f-4c83-8732-101b6eec525a","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"A hazai vállalkozások tizede már online számlázóprogramot használ, mások meg azért válthatnak, mert a 100 ezer forint feletti áfa-tartalmú ügyleteket július 1-jétől kötelező lesz bejelenteni a NAV-nak – derül ki az eNET és a Számlázz.hu felméréséből.","shortLead":"A hazai vállalkozások tizede már online számlázóprogramot használ, mások meg azért válthatnak, mert a 100 ezer forint...","id":"20180312_Nem_a_szamlak_mennyisegetol_fugg_hogy_erdemese_atterni_online_szamlazasra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1658cc25-704f-4c83-8732-101b6eec525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0f355b-f126-4ebb-ba7d-46a9676a6059","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180312_Nem_a_szamlak_mennyisegetol_fugg_hogy_erdemese_atterni_online_szamlazasra","timestamp":"2018. március. 13. 07:02","title":"Nem a számlák mennyiségétől függ, hogy érdemes-e áttérni online számlázásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5141fe3-089b-4618-94bb-fabe390e4cde","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Valakinek megért a vicc egy Facebook-hirdetésnyit.","shortLead":"Valakinek megért a vicc egy Facebook-hirdetésnyit.","id":"20180314_Ibizai_party_es_pufi_sikermelleny_szinte_ingyen__hianypotlo_vallalkozas_indult_NER_Shop_neven","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5141fe3-089b-4618-94bb-fabe390e4cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023eb9ab-d187-47c9-af1f-9d17af1ea1fe","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180314_Ibizai_party_es_pufi_sikermelleny_szinte_ingyen__hianypotlo_vallalkozas_indult_NER_Shop_neven","timestamp":"2018. március. 14. 09:23","title":"Ibizai party és pufi „sikermellény” szinte ingyen – hiánypótló vállalkozás indult NER Shop néven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a86934-4239-49f6-ac04-bc44fef77a4c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zágrábba szállítottak vissza öt afgán menekültet, aki 2016-ban Horvátországban lépett be az EU területére, s Szlovénia érintésével érkezett meg Ausztriába. A Dzsafari testvéreknek és gyermekeiknek azt után kellett távozniuk, hogy az Európai Unió Bírósága is Ausztriának adott igazat. Több százezer menekült helyzete bizonytalanodott el a döntés miatt.","shortLead":"Zágrábba szállítottak vissza öt afgán menekültet, aki 2016-ban Horvátországban lépett be az EU területére, s Szlovénia...","id":"20180314_Precedens_lehet_afganokat_toloncoltak_vissza_Horvatorszagba_Ausztriabol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7a86934-4239-49f6-ac04-bc44fef77a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c7f3ec-b478-4ea9-bfea-9f369f79fed6","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Precedens_lehet_afganokat_toloncoltak_vissza_Horvatorszagba_Ausztriabol","timestamp":"2018. március. 14. 07:28","title":"Precedens lehet: afgánokat toloncoltak vissza Horvátországba Ausztriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"120 autóval tér vissza a 2014 végén bíróság által betiltott közösségi személyszállítást nyújtó vállalat. ","shortLead":"120 autóval tér vissza a 2014 végén bíróság által betiltott közösségi személyszállítást nyújtó vállalat. ","id":"20180313_Negy_ev_utan_ujra_lehet_majd_uberezni_Barcelonaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dc282e-48e0-4999-9b53-74aae3bff738","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180313_Negy_ev_utan_ujra_lehet_majd_uberezni_Barcelonaban","timestamp":"2018. március. 13. 11:36","title":"Négy év után újra lehet majd uberezni Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]