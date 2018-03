Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

2018. március. 13. 11:00
Váratlan fordulat: Trump beintett az "évtized üzletének", most már az Intel vinné a Broadcomot
Újabb fejezetéhez érkezett a Broadcom–Qualcomm-szappanopera: belépett Donald Trump, és feltűnt egy harmadik vállalati szereplő is.

2018. március. 14. 04:01
Azt hiszi, az olaszok rosszul vezetnek? Ez a sofőr megcsinálta a lehetetlent – videó
A sofőr olyan helyen "préselte át" a Mercedes kisbuszt, ahol a legtöbben inkább visszafordulnának.

2018. március. 14. 17:12
Tarjányi Péter lemondott a Zoom.hu igazgatói posztjáról
Rövid közleményben jelentette be a Zoom.hu, hogy csütörtöktől már nem Tarjányi Péter lesz az ügyvezető igazgatója.

2013-ban mindössze 150 cég kínált a világon online marketing technológiai megoldásokat - tavaly a vállalati marketingesek már több, mint ötezer megoldásból választhattak. Még a kis és középvállalatok is használnak - sokszor úgy, hogy nincsenek is tudatában - olyan technológiai megoldásokat, amik pár éve még scifi-nek számítottak volna. Vegyük sorra, milyen technológiák érhetőek el ma és mit fog hozni a közeljövő.

2018. március. 13. 10:21
Marketing technikák a jövőből

2018. március. 14. 13:27
Van ahol máris kipukkant a villanyautó-lufi, és zuhannak az eladások
Az új autókat vásárlók közül sokakat nem igazán képesek meggyőzni az elektromos autók. ","shortLead":"Az új autókat vásárlók közül sokakat nem igazán képesek meggyőzni az elektromos autók. ","id":"20180314_van_ahol_mar_kipukkant_a_villanyautolufi_es_zuhannak_az_eladasok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46cea3a9-ed98-464b-8267-5b42b3456aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a1f8e9-3cdb-4b86-854c-e59e43b80168","keywords":null,"link":"/cegauto/20180314_van_ahol_mar_kipukkant_a_villanyautolufi_es_zuhannak_az_eladasok","timestamp":"2018. március. 14. 13:27","title":"Van ahol máris kipukkant a villanyautó-lufi, és zuhannak az eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c555d3-1ec6-4087-bbdf-01a7d6ad8dd7","c_author":"Tóta W. 2018. március. 13. 07:15
Tóta W.: A viták ideje nem járt le
Karácsony, Vona, Szél: bármelyikük jobb iskolát csinál, mint az, aki nem mert vitázni.

A nő akkor is kevesebb fizetést kap férfi kollégájánál, ha történetesen a főszereplőt és korunk legismertebb uralkodóját, II. Erzsébetet alakítja.

2018. március. 14. 13:53
Kevesebb gázsit ér Erzsébet királynő megformálása, mint Fülöp hercegé

A kormánysajtó fizetett hirdetésekkel igyekszik megsegíteni a kormánypárt kampányát. Az európai horror bizonyítására terjesztett egyik videót azonban meg is kellett hamisítani, hogy illeszkedjen a képbe. Az európai horror bizonyítására...

2018. március. 14. 15:06
Így hazudik az Origo: a 2017-es európai migránstámadás egy 2015-ös amerikai rablás