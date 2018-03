Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4d90df0-3e5a-4b1b-869d-37fb80f15aa3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Soros- és az Orbán-tervtől is megvédenék Magyarországot.","shortLead":"A Soros- és az Orbán-tervtől is megvédenék Magyarországot.","id":"20180314_Vona_listan_gyozzon_a_Jobbik_helyben_az_ellenzek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4d90df0-3e5a-4b1b-869d-37fb80f15aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72752b3-9a14-4565-b3ef-1dcd2158c3af","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Vona_listan_gyozzon_a_Jobbik_helyben_az_ellenzek","timestamp":"2018. március. 14. 20:53","title":"Vona: listán győzzön a Jobbik, helyben az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint hazugságokkal próbálja az ellenzék lejáratni az egyre bonyolódó örökségügyben. A csengeri asszony szerinte \"nagyon jól felépített történettel\" csapta be.","shortLead":"A miniszter szerint hazugságokkal próbálja az ellenzék lejáratni az egyre bonyolódó örökségügyben. A csengeri asszony...","id":"20180314_Kosa_feljelentest_tesz_oroksegugyben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218d8888-5cfd-4879-9f15-73dcb00874ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Kosa_feljelentest_tesz_oroksegugyben","timestamp":"2018. március. 14. 11:17","title":"Kósa egy kérdésre sem válaszolt az örökségügyben, viszont feljelentést tesz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c121b1cc-a4c6-4c62-a993-f8d6f08204d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A növekvő botrány ellenére mosolyogva üzent Orbán.","shortLead":"A növekvő botrány ellenére mosolyogva üzent Orbán.","id":"20180314_Orban_Viktor_uzent_En_mar_keszulodok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c121b1cc-a4c6-4c62-a993-f8d6f08204d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c4adcb-b26a-41b6-9b5e-7084c0bc4a44","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Orban_Viktor_uzent_En_mar_keszulodok","timestamp":"2018. március. 14. 16:35","title":"Orbán Viktor üzent: \"Én már készülődök\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb149ab-5822-43e8-b4ef-732db01a9868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánysajtót olvasók lemaradnak Kósa édesanyjának 800 milliós történetéről.","shortLead":"A kormánysajtót olvasók lemaradnak Kósa édesanyjának 800 milliós történetéről.","id":"20180314_A_kormanymediaban_kedd_delutan_otkor_befagyott_a_Kosasztori","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bb149ab-5822-43e8-b4ef-732db01a9868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc5392a-7a2f-4774-b02f-436fb4ca9c6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_A_kormanymediaban_kedd_delutan_otkor_befagyott_a_Kosasztori","timestamp":"2018. március. 14. 10:50","title":"A kormánymédiában kedd délután ötkor befagyott a Kósa-sztori","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy püspökladányi fórumon került szóba a dolog.","shortLead":"Egy püspökladányi fórumon került szóba a dolog.","id":"20180314_inspiralna_semjen_zsoltot_ha_jegesmedvere_vadaszhatna","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd56494f-3c25-4e99-bf0d-6d5b500dc5f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_inspiralna_semjen_zsoltot_ha_jegesmedvere_vadaszhatna","timestamp":"2018. március. 14. 07:02","title":"Inspirálná Semjén Zsoltot, ha jegesmedvére vadászhatna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pártprogramok persze vannak, legalábbis az ellenzéki térfélen, és ezekből az is kiderül, mi az oka, hogy a Fidesz hatalmát megdönteni óhajtó pártok között akadozik az együttműködés.","shortLead":"Pártprogramok persze vannak, legalábbis az ellenzéki térfélen, és ezekből az is kiderül, mi az oka, hogy a Fidesz...","id":"20180314_A_politikai_hitvitava_silanyult_kampanyban_vane_ertelme_a_partok_gazdasagi_programjat_osszevetni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03148773-7927-424b-af52-19bc63c747fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180314_A_politikai_hitvitava_silanyult_kampanyban_vane_ertelme_a_partok_gazdasagi_programjat_osszevetni","timestamp":"2018. március. 14. 11:18","title":"A politikai hitvitává silányult kampányban kit érdekel a pártok gazdasági programja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Aki az összefogás ellen dolgozik, az áruló, és elveszítik legitimációjukat az ellenzéki pártok, ha nem fognak össze. Ünnepi beszédét teljes egészében a kampánynak szentelte a február 25-én megválasztott polgármester.","shortLead":"Aki az összefogás ellen dolgozik, az áruló, és elveszítik legitimációjukat az ellenzéki pártok, ha nem fognak össze...","id":"20180315_MarkiZay_Peter_Tobb_Europat_kevesebb_Putyint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ea4742-df57-4c2d-bb88-246c0e4e9d8b","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_MarkiZay_Peter_Tobb_Europat_kevesebb_Putyint","timestamp":"2018. március. 15. 12:02","title":"Márki-Zay Péter: \"Több Európát, kevesebb Putyint\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5fb2ecf-2998-4c73-9236-741a24468f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élőben közvetítettünk a kormánypárti Békemenet indulásáról.","shortLead":"Élőben közvetítettünk a kormánypárti Békemenet indulásáról.","id":"20180315_Itt_lathatja_a_Bekemenet_indulasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5fb2ecf-2998-4c73-9236-741a24468f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eaa2888-e327-42c2-8352-8d39715789bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Itt_lathatja_a_Bekemenet_indulasat","timestamp":"2018. március. 15. 12:43","title":"Itt láthatja a Békemenet indulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]