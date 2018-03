Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41bdb159-53af-4c52-9868-ea682af9e376","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Sudarsan Pattnaik indiai művész homokszobrot faragott a szerdán elhunyt világhírű elméleti fizikus emlékére. ","shortLead":"Sudarsan Pattnaik indiai művész homokszobrot faragott a szerdán elhunyt világhírű elméleti fizikus emlékére. ","id":"20180314_Csodas_emleket_allitottak_Stephen_Hawkingnak_KeletIndiaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41bdb159-53af-4c52-9868-ea682af9e376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae97ebbe-7535-44cd-9ef4-cb7ae9761f1f","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Csodas_emleket_allitottak_Stephen_Hawkingnak_KeletIndiaban","timestamp":"2018. március. 14. 18:00","title":"Csodás emléket állítottak Stephen Hawkingnak Kelet-Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-n keresztül üzent.","shortLead":"A miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-n keresztül üzent.","id":"20180316_Havasi_hulyeseg_Orban_Viktor_nem_visel_golyoallo_mellenyt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e30a0c-69e0-442f-9d3b-cc00bbbd5da9","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_Havasi_hulyeseg_Orban_Viktor_nem_visel_golyoallo_mellenyt","timestamp":"2018. március. 16. 11:05","title":"Havasi: hülyeség, Orbán Viktor nem visel golyóálló mellényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e0dc023-a8b7-43bc-9a16-78b6ad4c87d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor hideglelősen emlékezetes beszédet mondott, de megmutatták magukat azok is, akik őt akarják elszámoltatni. Összefoglaló videónk a március 15-i rendezvényekről.","shortLead":"Orbán Viktor hideglelősen emlékezetes beszédet mondott, de megmutatták magukat azok is, akik őt akarják elszámoltatni...","id":"20180315_A_zsarnoksag_ma_nem_Keletrol_jon_hanem_Felcsutrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e0dc023-a8b7-43bc-9a16-78b6ad4c87d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe4b037-fcd4-48f8-a679-4a6900adf72d","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_A_zsarnoksag_ma_nem_Keletrol_jon_hanem_Felcsutrol","timestamp":"2018. március. 15. 21:57","title":"\"A zsarnokság ma nem Keletről jön, hanem Felcsútról\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7843536e-43b9-4328-a57b-f220b2d62d20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Múlt vasárnap kifejezetten tavaszi idő volt, nem volt szükség téli kabátra. Most hétvégén viszont kifejezetten fagyos, téli időre számíthatunk, faggyal és hóval, visszavehetjük a téli kabátokat. ","shortLead":"Múlt vasárnap kifejezetten tavaszi idő volt, nem volt szükség téli kabátra. Most hétvégén viszont kifejezetten fagyos...","id":"20180315_megismetlodhet_szombaton_a_2013as_nagy_hovihar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7843536e-43b9-4328-a57b-f220b2d62d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b94e272-4905-4047-9b77-c3ecb96db2b9","keywords":null,"link":"/elet/20180315_megismetlodhet_szombaton_a_2013as_nagy_hovihar","timestamp":"2018. március. 15. 19:45","title":"Időkép: Megismétlődhet szombaton a 2013-as nagy hóvihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327351a1-4062-4c8f-9562-b414b83f28aa","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Szabad Sajtó Alapítvány három embert azért idén is díjazott.","shortLead":"A Szabad Sajtó Alapítvány három embert azért idén is díjazott.","id":"20180315_Nem_lehet_kituntetni_mindenkit_aki_miatt_meg_letezik_szabad_sajto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=327351a1-4062-4c8f-9562-b414b83f28aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b59cb3-a308-4c67-b519-75294b853915","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Nem_lehet_kituntetni_mindenkit_aki_miatt_meg_letezik_szabad_sajto","timestamp":"2018. március. 15. 13:39","title":"„Nem lehet kitüntetni mindenkit, aki miatt még létezik szabad sajtó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509c8639-787f-47ed-9f19-682a5f66bcda","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180315_Az_Origo_lebukott_es_mit_csinal_Tesz_ra_magasrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=509c8639-787f-47ed-9f19-682a5f66bcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82499029-d495-437c-a2ef-5ed2db383228","keywords":null,"link":"/elet/20180315_Az_Origo_lebukott_es_mit_csinal_Tesz_ra_magasrol","timestamp":"2018. március. 15. 11:21","title":"Az Origo lebukott, és mit csinál? Tesz rá magasról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64699865-24e5-4474-b358-e391c6397bc4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kokorin, a Zenit csatára súlyos sérülést szenvedett.","shortLead":"Kokorin, a Zenit csatára súlyos sérülést szenvedett.","id":"20180316_Az_oroszok_a_vebe_elott_veszithetik_el_csatarukat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64699865-24e5-4474-b358-e391c6397bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d1daa1-98ca-4575-878a-372ed358847d","keywords":null,"link":"/sport/20180316_Az_oroszok_a_vebe_elott_veszithetik_el_csatarukat","timestamp":"2018. március. 16. 11:29","title":"Újabb csapás a vébére készülő orosz válogantottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141b478b-7eba-47e7-a3c9-f48099ede61b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szellemi toprongynak nevezte a brit védelmi minisztert Igor Konasenko orosz védelmi minisztériumi szóvivő, miután a londoni politikus azt javasolta Moszkvának, hogy fogja be a pofáját, s ne azzal foglalkozzon, hogy Nagy-Britannia kiutasított a szigetországból 23 orosz diplomatát. A durva személyeskedésbe torkolló vita a miatt robbant ki, hogy brit vádak szerint ","shortLead":"Szellemi toprongynak nevezte a brit védelmi minisztert Igor Konasenko orosz védelmi minisztériumi szóvivő, miután...","id":"20180316_Brit_kemugy__durvulo_hangnem_novekvo_tetek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=141b478b-7eba-47e7-a3c9-f48099ede61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6359a023-7c19-4d26-a586-81a43faef642","keywords":null,"link":"/vilag/20180316_Brit_kemugy__durvulo_hangnem_novekvo_tetek","timestamp":"2018. március. 16. 16:15","title":"Brit kémügy – durvuló hangnem, növekvő tétek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]